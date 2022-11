﻿Von Froschkönig bis Pippi: Weihnachtsmärchen auf allen Bühnen im Land

Die kultige A-Cappella-Party am 26. November im Audimax der Uni Kiel ist ausverkauft. Läuft aber anders als vor Corona nicht in zweitägiger, sondern mit 13 Kieler Ensembles in einer eintägigen Version. Warum das so ist, erklärt Organisator Till Kindschus vorm Stelldichein der A-Cappella-Szene.