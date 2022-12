﻿Von rockig bis romantisch: Alben-Tipps nicht zur zum Fest

Kiel. Wie stets haben wir unsere Auswahl auf fünf Kategorien verteilt: neben dem jeweils subjektiv stärksten Album des Jahres auf jene, die sich zum Feiern, im Freien oder auch zum Chillen eignen. Oder ungeliebt zweckentfremdet eher als Frisbee-Scheibe.

Thomas Bunjes: Haufenweise starke Hooklines

Album des Jahres – Die Nerven: "Die Nerven" (Glitterhouse Records) Legitime, zeitgemäße Nachfolger von Ton Steine Scherben und momentan wichtigste Band hierzulande. Unbequem spiegeln Die Nerven die herrschende Stimmung in originellen, klugen, bissigen, bilderreichen Texten, die Hooklines sind wütend, aber griffig. Ein Album, das in seiner Relevanz noch lange nachwirken wird.

Bun albencheck © Quelle: Die Nerven – „Die Nerven“ (Glitterhouse Records)

Album für die Party – Snarky Puppy: "Empire Central" (GroundUp) Furioses Amalgam aus Fusion Jazz, sattem Funk, Soul und Latin. Das lose US-Musiker-Kollektiv untermauert seinen Sonderstatus im Jazz-Business. Live eingespielt vor Publikum im Studio, strotzt die Performance nur so vor positiver Energie, Spielfreude und technischer Brillanz.

Album für draußen – Get Well Soon: "Amen" (Virgin Music) Beatles, Pet Shop Boys, Electric Light Orchestra, The Divine Comedy oder auch David Bowie – die hochkarätigen Assoziationen purzeln nur so beim Genuss dieser neuerlichen Geniestreiche von Get-Well-Soon-Mastermind Konstantin Gropper. Ein opulenter Soundpool, in dem sich herrlich baden lässt. Und das nicht nur draußen.

Album fürs Bett – Erdmöbel: "Guten Morgen, Ragazzi" (Jippie! Industrie/Rough Trade) Das Schlafgemach ist ein durchaus geeigneter Ort, diesem daunenweichen, offensiv mit den Sixties flirtenden Sound zu lauschen. Und sich ganz entspannt in den assoziationsreichen, nur auf den flüchtigen Blick rätselhaften Texten von Sänger Markus Berges zu verlieren. "Die Welt ist ein warmer Ort."

Album als Frisbee –Black Eyed Peas: "Elevation" (Epic) Der Niedergang dieser US-Hip-Hop-Band, die in ihrer Frühphase durchaus passable Alben fabriziert hat, erreicht einen dramatischen Tiefpunkt. Die Songs sind von erschreckender Banalität. Trivial. Öde. Elevation, Erhebung? Ganz gewiss nicht.

Beate Jänicke: Vielschichtige Klangwelten

Album des Jahres – Angel Olsen: "Big Time" (Jagjaguwar) Dieses Album ist wie eine Messe, die gelesen werden muss. Die Stimme der umwerfenden Angel Olsen aus St. Louis geht einem direkt rein, die reduzierte Instrumentierung dockt an sehnsüchtige Americana-Traditionen an. Und vorzüglichen Country noir kann sie auch. Melancholie und Trost zum Jahresende.

Angel Olsen © Quelle: Angel Olsen – „Big Time“ (Jagjaguwar)

Album für die Party – Flasher: "Love Is Yours" (Domino) Schon der Titelsong lässt einen auf die Tanzfläche stürmen. Der Indie-Sound von Flasher groovt schön, Gitarrist Taylor Mulitz und Schlagzeugerin Emma Baker glänzen zweistimmig und machen einiges her mit ihrem originellen, temporeichen Songwriting.

Album für draußen – Lewis McLaughlin: "Feel The Ground You Walk Upon" (Rough Trade) Das Album des Schotten ist eine einzige Hymne an die Natur. Die Klangwelt aus schleppenden Drums, Banjo, Saxofon, Streichern umfängt einen wie ein Kokon. Die ungekünstelte Stimme des Mannes aus Edinburgh klingt lange nach. Ob in ruhigen Nummern wie "Hollows" oder im lebensberauschten "Summer".

Album fürs Bett – Arctic Monkeys: "The Car" (Domino) Wer bei der zugleich sonoren und dann wieder butterzarten Stimme von Alex Turner nicht dahinschmilzt im Opener Song "There'd Better Be A Mirrorball", dem ist nicht zu helfen. Ein eleganter Sixties-Soul-Sound, der auch funkig orchestral aufdrehen kann, vielschichtig, cool und sehr stilsicher.

Album als Frisbee – Van Morrison: "What's It Gonna Take?" (Virgin) Sicher, man kann die expliziten Verschwörungsschwurbeleien in den Texten ausblenden, über das Cover mit den an Marionettenfäden baumelnden Menschen hinwegsehen und nur den Sound von Van Morrison goutieren. Aber der Mann will sich ja mitteilen, und das ist oftmals nur schwer erträglich. Schade drum.

Kai-Peter Boysen: Große Geister am Werk

Album des Jahres –Ghost: "Impera" (Spinefarm) Einen Grammy haben sie schon vor sechs Jahren erhalten, doch die unbekannten Maskierten um Chef Tobias Forge lassen nicht locker. Satt produziert, jonglieren die Schweden höchst gekonnt mit Genres wie Pop, Hardrock, Progrock, AOR und Glamrock. Der bombastische Einstieg verspricht nicht zu viel, hier sind große Geister am Werk.

Albencheck Jahresalben 2022 © Quelle: Ghost – „Impera“ (Spinefarm)

Album für die Party – Audrey Horne: "Devil's Bell" (Napalm) Diese Scheibe macht einfach nur Laune – trotz bekannter Inspirationen wie Dio, Thin Lizzy und der erhabenen Ozzy-Osbourne-Stimmfärbung von Sänger Torkjell Rød. Der leichte Doom-Einschlag des Openers macht im Fortgang Platz für modernen Classic-Rock, dem der norwegische Fünfer seit Neuestem auch eine Prise Iron Maiden verpasst.

Album für draußen – The Beths: "Expert In A Dying Field" (Carpark Records) Fantastisch fusseliger Indierock aus Neuseeland. Sängerin/Gitarristin Elizabeth Strokes führt durch ein Album ohne Spannungsabfall, mit melancholisch-betrübten Zeilen, schnuddelig-coolen Gitarrensounds. Catchy Rocksongs, die Bock auf Bewegung machen.

Album fürs Bett – Jenny Berzel: "These Are The Sounds Left From Leaving" (Outside Music) Mit feinem Strich, sanftmütig und kraftvoll zieht die kanadische Poetin und Sängerin Jenny Berzel auf ihrem dritten Album die Songs auf. Mal mit warm-dunklen Timbre, mal im höheren Register schafft sie kleine Inseln zum Innehalten, Traurig-, aber auch Hoffnungsvollsein, umspült von balladesk-poppigen Arrangements.

Album als Frisbee – J.B.O.: "Planet Pink" (AFM Records) Watt hebb wi lacht, in den Neunzigern, über Songs wie "Der Hofnarr" und Cover wie "Wir sind die Champignons". Doch der Blödsinn, den die Fun-Metal-Spaßbarden J.B.O. hier verzapfen, geht nicht mal für alte Säcke durch.

Thorben Bull: Akustisch atmosphärisch

Album des Jahres – Peter Doherty & Frédéric Lo: "The Fantasy Life Of Poetry and Crime" (Strap Originals) Einer der poetisch begabtesten und talentiertesten Songwriter unserer Zeit liefert in Zusammenarbeit mit Sound-Arrangeur Frédéric Lo sein bestes Werk ab. Jeder Song atmet seine eigene, dichte Atmosphäre, was auch an der handwerklich exquisiten Produktion liegt. Außerdem gibt sich Doherty erstmals richtig Mühe mit seinem Gesang.

tbu Albencheck 23.3.22 "tbu The Fantasy Life Of Poetry & Crime - Peter Doherty & Frédéric Lo.jpg" "tbu For The Sake Of Bethel Woods – Midlake.jpg" "tbu Oochya - Stereophonics.jpg" "tbu So Happy It Hurts – Bryan Adams.jpg" © Quelle: Peter Doherty & Frédéric Lo – „The Fantasy Life Of Poetry and Crime“ (Strap Originals)

Album für die Party – Foals: "Life is Yours" (Warner) Unbedingt tanzbar waren Foals in der Indie-Diskothek schon von der ersten Stunde an. Nun setzt das Dreirad aus Oxford mit dieser Disco-Rock-Scheibe samt Funk-Einfluss und massig Synthie-Flächen noch einen drauf. Hat der Lieblingsclub geschlossen, werden eben zu "The Sound" Wellen in den Teppich getanzt.

Album für draußen – Will Sheff: "Nothing Special" (ATO Records) Bei einem langen Spaziergang mit den Gedanken alleine sein? Das Solodebüt des Okkervil-River-Frontmanns eignet sich perfekt. Sheff sinniert über das Leben, über die Vergangenheit, über Verlust. Abseits seiner Hauptband setzt der Mittvierziger auf akustische Gitarren und Klavierklänge und ebnet sich, etwa im Titelsong, den Weg zu einer neuen Eingängigkeit.

Album fürs Bett – Lean Year: "Sides" (Western Vinyl) Die zweite Platte von Emilie Rex und Rick Alverson pendelt munter zwischen Indie-Folk, Ambient und Elektro. Das Tandem wandelt auf den Spuren von The XX und Sylvan Esso. Zarte, minimalistische Songs, fein wie Leinengewebe – und nicht nur im Falle von "Nitetime" umarmend schön.

Album als Frisbee – Nickelback: "Get Rollin'" (BMG) Die Kanadier um Chad Kroeger stehen mit ihrem zehnten Album exemplarisch dafür, wie es klingt, wenn eine Band ihren Willen, Außergewöhnliches zu kreieren, hinter sich gelassen hat. Selten klang Rock derart schmierig-schleimig.

Tamo Schwarz: Am Boss führt kein Weg vorbei

Album des Jahres – Bruce Springsteen: "Only The Strong Survive" (Columbia) … weil Springsteen nach einer langen "Nightshift" dem Gefühl, den Staub von einem alten Motown-Album zu pusten und Gänsehaut vor Glück zu bekommen, Klang verleiht. Der Boss kuratiert, aber kopiert nicht. Der 73-Jährige huldigt alten Meistern – Commodores, Jerry Butler, Ben E. King, Four Tops. Er tut dies von allen Bürden befreit, rückt seine Stimme ins Zentrum. Ein seelenvolles Songbook. Ansteckend.

HANDOUT - 29.09.2022, ---: Cover des Albums «Only The Strong Survive» von Bruce Springsteen (undatiert). Das neue Album erscheint am 11.11.2022 über Sony Music. Foto: --/Sony Music/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Album und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Bruce Springsteen – „Only The Strong Survive“ (Columbia)

Album für die Party – Harry Styles: "Harry's House" (Erskine/Columbia) … weil es bei Mr. Styles nur in one direction geht und der schönste Schlaghosenträger genderfluid sein Haus auf den Dancefloor baut. In diesem Haus möchte man wohnen – hier wird Waldmeisterbrause gereicht, gehen Simon & Garfunkel ein und aus und sonnen sich poppig im soften Synthie. Vor dem Morgengrauen der Engtanz "Matilda". Gegen das Alleinsein.

Album für draußen – Belle and Sebastian: "A Bit Of Previous" (Matador) … weil die versiertesten Porträtisten des Indie sanft und flauschig in ihrem Signature Sound altern wie guter Wein. Für ihren zehnten Longplayer sind Mastermind Stuart Murdoch und seine Manieristenbande nach Glasgow ins Studio zurückgekehrt. Stücke, die ausbalanciert wie warmer Sommerregen auf eine Lichtung fallen.

Album fürs Bett – Ásgeir: "Time On My Hands" (One Little Indian/Embassy of Music) … weil nichts so warm und weich unter durchwühlten Decken umschmiegt wie dieser folk-mystische Sound eiskalter isländischer Gletscherlandschaften zwischen Trip-Hop-Beats, Falsett und wuchtigen Bläsern. Wunderbar isthätisch.

Album als Frisbee – Johannes Oerding: "Plan A"(Columbia/Sony) … weil der unsympathische Hutträger macht, was alle machen, recycelt, was das Zeug hält, selbstreferenziell rumschwelgt.

Oliver Stenzel: Schöne Stimmen, musikalische Irrgärten

Album des Jahres – Rosalía: "Motomami" (Columbia) Die spanische Sängerin mischt auf ihrem dritten Album hemmungslos Pop, Reggaeton, Latin, Rap, Electronica, Jazz und Flamenco. Dass dies so atemberaubend gut klappt, liegt auch daran, dass sie eine der schönsten Stimmen hat, die auf dieser Welt derzeit zu hören sind.

Jahresalben 2022 © Quelle: Rosalía – „Motomami“ (Columbia)

Album für die Party – Gaddafi Gals: "Romeo Must Die" (3-Headed Monster Posse) R'n'B, made in Germany: Von Walter p99 Arkestra mit trockenen Beats und elegischen Soundflächen versorgt, finden Sängerin Nalan und Rapperin Ebow zu entrückter Zwiesprache. International anschlussfähig.

Album für draußen – Destroyer: "Labyrinthis" (Merge) Der Titeltrack des 13. Destroyer-Albums steckt voller Field-Recordings: Vogelzwitschern, Kinderstimmen, Schritte im Gras. Das Drumherum bilden Softrock, Synthpop, Achtziger-Nostalgie und Songwriter-Größe. Ein Irrgarten für sich.

Album fürs Bett – Ajeet: "Let It Breathe" (Spirit Voyage) Flüsternde Engelsstimmen, kontemplative Harfen- und Tabla-Klänge, esoterischer Neo-Folk: Wer in den andauernden Krisenzeiten nach Glaube, Hoffnung, Liebe sucht, findet hier garantiert wirkungsvolle Rauschmittel für die Ohren.

Album als Frisbee – Beyoncé: "Renaissance" (Columbia) "Wenn zu perfekt, liebe Gott böse." (Nam June Paik)