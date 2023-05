Kommunalwahl 2023

In der Kieler Verkehrspolitik stehen wichtige Weichenstellungen an, um das Miteinander von Autos, Bussen, Fahrrädern, Fußgängern und künftig auch der Straßenbahn zu regeln. Doch die Positionen der Parteien zur Kommunalwahl sind unterschiedlich. Was sie in der kommenden Wahlperiode erreichen wollen.