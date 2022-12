﻿Kieler Oper: Wer die Titelpartie in Tschaikowskys Psychomärchen „Iolanta“ singt

Die Oper Kiel bereitet für den 10. Dezember Tschaikowskys Märchendrama „Iolanta“ vor. Die Titelpartie singt unter der Leitung von Daniel Carlberg die französische Sopranistin Adèle Lorenzi-Favart. Regie führt Carlos Wagner, der hier schon Wagners „Holländer“ und Verdis „Macbeth“ inszenierte.

Kiel. Regisseur und Dirigent schwärmen schon von ihr: Die italo-französische Sopranistin Adèle Lorenzi-Favart scheint sängerisch, darstellerisch und schon allein sprachlich ein Chamäleon, das an der Oper Kiel nun mit der Titelpartie in Peter Tschaikowskys wunderbar kompakter und märchenhaft tiefenpsychologischer letzter Oper „Iolanta“ auf Russisch debütiert. Das Werk hat in den vergangenen Jahren an Popularität gewonnen – nicht zuletzt durch eine Einspielung mit Anna Netrebko. Im Interview mit den Kieler Nachrichten berichtet Lorenzi-Favart von ihrem musikalischen Werdegang.