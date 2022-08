﻿Wacken 2022 ist zu Ende: 83.400 Fans feierten ein Fest im Dezibelrausch

Comeback 2023: „Pop-Titan“ Dieter Bohlen im April in der Wunderino-Arena in Kiel

Derzeit ist er ja eher im Fernsehen zu sehen – meist als Werbeträger mit hohem Wiedererkennungswert. Jetzt aber macht sich Dieter Bohlen für die große Bühne zurück und geht 2023 auf Live-Tour. In Kiel macht er am 21. April Station. Der Kartenvorverkauf beginnt am 12. August.