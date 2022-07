﻿Wacken Open Air 2022: Line-up wächst um weitere Bands

Gar nicht so leicht, aus der Fülle von Texten auszuwählen, die in rund 60 Jahren entstanden sind. Volker Braun, in diesem Jahr der 24. von Universität und Literaturhaus bestellte Liliencron-Dozent für Lyrik in Kiel, nahm sein Publikum mit auf einen anregenden Streifzug durch das eigene Werk.