﻿„Walküre“ ohne Mätzchen: In Erl entsteht Brigitte Fassbaenders „Ring“

Ein Zeichen der Rolling Stones – Auftritt mit ukrainischem Chor

Das Publikum in Wien erlebte am Freitag im Ernst-Happel-Stadion einen einzigartigen Auftritt der britischen Rock-’n’-Roll-Band Rolling Stones. Zum Klassiker „You Can’t Always Get What You Want“ standen Mick Jagger und Co. mit einem gemischten ukrainischen Chor auf der Bühne. Und der Song konnte als Warnung an den russischen Diktator Wladimir Putin verstanden werden.