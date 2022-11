﻿Warum bei der Kieler A-Cappella-Party 2022 nur 13 Gruppen singen

Die kultige A-Cappella-Party am 26. November im Audimax der Uni Kiel ist ausverkauft. Läuft aber anders als vor Corona nicht in zweitägiger, sondern mit 13 Kieler Ensembles in einer eintägigen Version. Warum das so ist, erklärt Organisator Till Kindschus vorm Stelldichein der A-Cappella-Szene.

Das A-Cappella-Quartett Take Four zählt zu den etablierten Ensembles beim Kieler A-Cappella-Festival.

Kiel. „Wir waren knapp ausverkauft, wenn wir zwei Tage gemacht haben“, erläutert Kindschus. „Daher haben wir jetzt schon damit gerechnet, dass es ausverkauft sein wird. Hat aber schon mehr als einen Monat gedauert, bis alle Karten weg waren.“ In den Jahren vor Corona sei die Party ja stets gesplittet worden auf Sonnabend und Sonntag, weil so viele Gesangsgruppen dabei waren. Diesmal aber hätten sich nur 13 der Kieler A-Cappella-Ensembles gemeldet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da seien natürlich die üblichen Verdächtigen im Verteiler gewesen, erzählt Kindschus. Doch der 40-köpfige Chor DeKiela Sunrise habe jetzt abgesagt, weil man dort unsicher gewesen sei, was die Besetzung und den Probenverlauf betreffe. Mit der Probenfrequenz hätten auch Quartett Komplett Probleme gehabt, die pausierten diesmal ebenfalls. „Aber 13 Gruppen sind jetzt dabei“, freut sich Kindschus. Und obwohl jede nur zehn Minuten auf der Bühne habe, werde der Abend lang. „Für das Publikum ist es toll, wenn das so Schlag auf Schlag kommt, das macht es ja spannend.“

Till Kindschus leitet den Kieler Pop- und Jazzchor Jazzica, der auch diesmal bei der A-Cappella-Party wieder mit dabei ist. Seine Frau Karin singt mit. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Zwei neue Kieler Gruppen hätten sie jetzt aufs kommende Jahr vertröstet, wenn die A-Cappella-Party möglichst wieder an zwei Abenden in gewohnter Fülle über die Bühne gehen soll. Mit von der Partie sind 2022 folgende Ensembles: InTakt, Hello Music, Multiple Voice, Take Four, Popchor à vocalo, Emma, Geriatett, Nur wir, Jazzica, Quartettrapack, TonArt, just4people und Art de Chor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor gut einem halben Jahr, als mit den Planungen für die A-Cappella-Party begonnen worden sei, sei noch nicht klar gewesen, ob es Corona-Einschränkungen geben würde, so Kindschus. Oder ob die Leute überhaupt wieder Lust hätten, auf Konzerte zu gehen. „Alle sind aufgeregt bei den Ensembles, dass es endlich wieder losgeht“, erzählt Kindschus. „Früher haben viele Gruppen den Soundcheck ausgelassen nach dem Motto: Wir wissen doch, wie das läuft. Jetzt sind alle beim Soundcheck da, sind nervös – wie geht das hier noch mal ...?“

Agrarier-Fachschaft der Kieler Uni ist neuer Schirmherr

Da der Asta der Kieler Uni nicht mehr Schirmherr und Mitveranstalter sei, habe sich auch in dem Punkt etwas geändert. „Das war für uns eine Umstellung“, berichtet Kindschus, „denn über den Asta haben wir viel Infrastruktur bekommen.“

Sie hätten aber Glück gehabt, dass jetzt seitens der Uni die Fachschaft Agrar und Ökotrophologie auf Anfrage der A-Cappella-Party-Macher die Schirmherrschaft übernommen habe. „Die haben da Erfahrung, da werden ja einige derbe Partys geschmissen wie ,Born for Korn’“, sagt Kindschus, „die präsentieren uns jetzt als Act auf einer internen Veranstaltung und haben dafür das Audimax angemietet. Power to the Bauer!“

Weitere Infos zur A-Cappella-Party 2022: www.a-cappella-party.de