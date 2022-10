﻿Musical „Hamilton“ in Hamburg: Ein tönender Traum

Bereit für die Revolution? Das Musical „Hamilton“ läuft seit Jahren erfolgreich am Broadway. Jetzt will das Hip-Hop-Musical über die Gründerväter der USA auch das deutsche Publikum begeistern: Eindrücke von der Weltpremiere im Operettenhaus Hamburg.

Hamburg. Kein Musiktheaterstück hat in den vergangenen Jahren so viel Furore gemacht wie „Hamilton“ von Lin-Manuel Miranda. Das Musical ist seit seiner Broadway-Premiere vor sieben Jahren kommerziell und künstlerisch mit Abstand das erfolgreichste Stück der Branche. In New York, London und Sydney zieht die Geschichte eines der Gründerväter der USA zuverlässig ein Millionenpublikum an. Michelle Obama nannte die mit Preisen überhäufte Produktion „das größte Kunstwerk“, das sie je gesehen habe. Jetzt ist dieses Theaterwunder auch hierzulande zu erleben: In Hamburg war Premiere der deutschsprachigen Fassung.

Gespielt wird im „Operettenhaus“ an der Reeperbahn – dort, wo mit „Cats“ die deutsche Erfolgsgeschichte der damals kaum bekannten Kunstform Musical begann. „Hamilton“ hebt diese Gattung nun auf eine neue Ebene. Komponist und Texter Miranda bringt Rap und Hip-Hop auf die Musiktheaterbühne und lässt auch sonst kaum einen Stein auf dem anderen.