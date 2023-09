Kiel. Die Idee, die Graphic Novel „Der Ursprung der Welt“ auf die Bühne zu bringen, kam unmittelbar aus dem Werftpark-Ensemble, erzählt Astrid Großgasteiger. Ein Streifzug durch die Geschichte der hanebüchenen männlichen Irrtümer über Frauen, von Augustinus bis Kellogg, in klare Schwarzweiß-Bilder gefasst, in denen nur hier und da streitlustig ein roter Menstruationsfleck aufleuchtet.

2014 sorgte der bissige Sachcomic von Liv Strömquist, die darin schön provokant eine eigene Kulturgeschichte der Vulva und der weiblichen Körperlichkeit entfaltet, in Schweden Furore. 2017 wurde er auch hierzulande zum Bestseller.

Werftpark-Theater Kiel zeigt „Der Ursprung der Welt“

„Mich hat gereizt, das Comic-Genre auf die Bühne zu übertragen“, sagt Astrid Großgasteiger, die „Der Ursprung der Welt“ am Werftpark-Theater Kiel mit zwei Schauspielerinnen in Szene setzt. „Und außerdem hat das Buch ja jede Menge Science-Facts. Die so zu drehen, dass es nicht belehrend oder schwer wirkt – das war auch eine Herausforderung.“

Von kruden Behandlungsmethoden, die Mädchen das Onanieren austreiben sollten, bis zur Umweltbelastung durch Einweg-Binden reichen die Kuriositäten, die Strömquist – sie ist Künstlerin und Politikwissenschaftlerin – akribisch recherchiert und gesammelt hat. „Es geht um die Projektionen, die auf Frauen gelegt werden“, sagt Dramaturgin Antonia Leitgeb, die mit Großgasteiger aus dem feministischen Comic die Bühnenfassung extrahiert hat.

„Ich glaube, da hatte jede von uns ihren Aha-Moment“, sagt Großgasteiger und erntet im Team Nicken. „Ich habe oft gedacht: Das ist ja krass. Und ich mag das Augenzwinkern dabei“, sagt Marie Jobst, die frisch von der Kieler Schauspielschule ans Werftpark-Theater gekommen ist, Ersatz für die erkrankte Cuyen Biraben. „Aber der Humor ist auch eine Gratwanderung“, sagt Diana Marie Müller, „man darf nicht zu ironisch sein – und sich so vom Erzählten distanzieren.“

Theater im Werftpark Kiel hat die weibliche Körperlichkeit im Blick

Beiden Schauspielerinnen gefällt der Wechsel durch Genres und Perspektiven. „Es gibt keine Chronologie“, sagt Müller, „nur diese Comic-Ausschnitte. Das ist eine sehr andere Herangehensweise als sonst.“

Das Schlaglichtartige und Assoziative des Comics passt Werftpark-Chefin Großgasteiger in die Regie: „Es fühlt sich zwar gerade eher so an, als wenn wir uns an einer Textfläche abarbeiten. Aber Comic und Theater sind ja beide sehr performativ und bildmächtig.“ Die sieben Episoden im Buch hat sie mit Leitgeb zerlegt, gekürzt und neu zusammengepuzzelt: „Wir mussten dafür auch erstmal eine eigene Formensprache finden.“

Es geht um Empowerment in dem Stück – darum, sich das negative Bild aus der Geschichte anzueignen und in einen positiven Output zu wenden. „Wir wollen dem Thema Selbstverständlichkeit geben“, so die Schauspielerinnen. „Aber wir wollen auch provozieren, aussprechen, was ist. Das schafft Energie.“ Und soll im Publikum alle Altersklassen ins Reden bringen.

Theater im Werftpark Kiel, Premiere, Sbd., 30. September, 20 Uhr. Kartentel. 0431/901901

