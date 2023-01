﻿Wie aus dem maroden Savoy eine schmucke Kulturstätte wurde

Charity-Konzert mit Wincent Weiss in der Elbphilharmonie

Am Dienstagabend (20.00 Uhr) wird Wincent Weiss in der Hamburger Elbphilharmonie für den guten Zweck singen. Beim fünften «Channel Aid - live in Concert by JBL» soll der 29-jährige Popstar Garant für viele Zuhörerinnen und Zuhörer und damit auch für Spenden sein.