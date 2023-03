﻿Wie Bela B von den Ärzten in Erik Cohens Musikvideo „Malaria“ geriet

Kiel. „Den habe ich einfach gefragt, ist ja ein alter Kumpel von mir“, antwortet Erik Cohen auf die Frage, wie Bela B ins Video zu seinem Song „Malaria“ geraten ist. Die Terminfindung sei dann nicht ganz einfach gewesen, weil der Sänger und Schlagzeuger der Rockband Die Ärzte „rund um die Uhr in Action“ sei. Daher hätten sie das Date für den Dreh schon ein halbes Jahr zuvor abgemacht. „Malaria“ ist sechster Song auf „True Blue“, dem fünften Album des Kieler Rocksängers Erik Cohen, das am 31. März herauskommt.

Allerdings seien die Nächte vor dem Dreh in Hamburg schlafraubend gewesen. „Weil ich gar keinen Plan hatte“, sagt Cohen und lacht leise, „was wir überhaupt machen, wo wir drehen, Requisiten.“ Aber unvorbereitet an eine Sache rangehen, mit solchen „Harakiri-Aktionen“ könne er am besten arbeiten. Spontan, so mit „Improvisationscharme, und am Ende fügt sich das ganz organisch zusammen“.

Die Idee der gefilterten Optik im Comic-Stil sei allerdings schon ein paar Wochen vorher geboren worden, vom Kieler Fotografen Frank Peter. „Wenn da diese Knochen leuchten“, so Cohen, komme in dem Clip der Skelettanzug richtig gut rüber. Den trägt Tresen, ein alter Kumpel von Cohens Gitarrist Jan Späth. „Tresen ist großer Fan von Bela B“, erklärt Cohen. Der Zombie, den Tresen da spiele, der sei das Großstadtfieber in „Malaria“.

„True Blue“, der Albumtitel, steht im Englischen für loyal, glaubwürdig, verlässlich. Auch bei ihm, „absolut“, sagt Cohen. Blau als Wahlfarbe. Die Videos sind meist in Blautönen gehalten. Auch das neue Cover mit den stählernen Palmen drauf, die auf dem Areal des Projekts Park Fiction am Hamburger Hafen stehen. Ein Motiv, auf das Frank Peter und er im Sommer 2022 zufällig gestoßen seien, bei Drehs für die TV-Doku „Neonstaub“, zu der Cohen den Song „Reeperbahn“ beigesteuert hat – ebenfalls auf „True Blue“.

Erik Cohen: „Die 80er haben es mir im großen Stil angetan“

Punkige Riffs, ruppige Bässe, knochige Snare, scheppernde Hi-Hat wie in „Malaria“ oder „Gelsenkirchener Barock“ – noch stärker nach frühen 80er-Jahren als sonst klingen diesmal Cohens zehn neue Stücke. „Die 80er haben es mir im großen Stil angetan“, stimmt Cohen zu, „das ist ja mein musikalisches Sozialisations-Jahrzehnt.“ Hoch spannend finde er die, von Post-Punk bis zu Stock Aitken Waterman, jenem britischen Produzenten-Trio, das den Pop der 80er maßgeblich geprägt hat mit Hits für Bananarama, Rick Astley oder Kylie Minogue.

Pop, das führt zum Track „Trucker“, der für Erik Cohens bemerkenswert poppig klingt, vor allem im Refrain – da singen Frauenstimmen „up all night“ im Chor. „Ich wollte so einen klassisch cheesy Eighties-Refrain haben“, erklärt Cohen. „Die ursprüngliche Idee war, so’n Sprechgesang-Rap im Stil von Falco zu machen. Hat mich schon etwas Überwindung gekostet, das so durchzuziehen.“

Eine lokalkolorierte Hommage an die Hafenkneipe „Pinasse“ ist „Club Pinasse“. Für ihn ein sehr geschichtsträchtiger Ort, erzählt Cohen. Kiel-Wik sei lange seine „Hood“ gewesen. Und vor dieser Kneipe hätten sie die allerersten Bandfotos für Smoke, Vorgänger von Cohens Band Smoke Blow, geschossen.

Neues Album „True Blue“ ab 31. März, Tourstart am Freitag, 28. April, 21 Uhr, Pumpe (Haßstr. 22)