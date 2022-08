﻿Wie dem Theater Kiel die Sommeroper „Carmen“ gelungen ist

Kiel. Der Mann hat es richtig mies getroffen. Aus dem nordspanischen Heimatumfeld gerissen, schiebt Don José Dienst in einer andalusischen Vorstadt, wo die Kinder den laxen Drill des Militärs verspotten und die Rauchpause der Zigarettenfabrik-Arbeiterinnen schon als Höhepunkt des Tages zählt. Bei der Kaserne, vor dem kleinen Tor, steht ′ne Laterne und steht sie noch davor. Bonsoir Tristesse.

Der Bühnenbildner Lars Peter gibt der diesjährigen Sommeroper „Carmen“ auf dem Kieler Rathausplatz einen eher öden Sevilla-Rahmen, eher Garagenvorplatz als Kiez-Treff, eher Wellblech als Weltkulturerbe. Über dieser angedeutet angrenzenden Sierra Nevada ruckelt sogar der Mond. Egal, er hat sowieso zuviel Konkurrenz von Bonbonfarben und LED-Leisten.

Bizets „Carmen“ zeitlos, aber nicht unbedingt gültig: Sommeroper fehlt szenisch die atmosphärische Dichte und Aussage

Ja, regiert denn der olle Diktator Franco noch? Die biederen 50er-Jahre-Kostüme von Ulrike Obermüller, mal Prekariat von Kik, mal biederer Bürgerschick, sprechen dafür. Das Smartphone, ausgerechnet in der Hand von Josés Provinzliebe Micaela, und die E-Mobilität von Mercedes-Benz-Fan Escamillo dagegen.

Intendant Daniel Karasek will in seiner Inszenierung für eine fehlschlagende feminine Befreiung und den finalen Femizid durch den von eifersüchtigen Verlustängsten gebeugten Loser zeitlose Gültigkeit beanspruchen. Schon klar, aber die Masse Mensch bleibt völlig in gestrigen Geschlechterklischees stecken. Nur Carmen scheint andeutungsweise eine modernere Frau, ist aber dann tatsächlich in Begriff, mit dem Macho-Protz Escamillo kreuzbrav die Ehe einzugehen ...

Blutiger Streit vor der Zigarettenfabrik: Carmen (Anastasia Boldyreva, rechts) hat eine Kollegin mit dem Messer verletzt und soll verhaftet werden. © Quelle: Struck

Dass es außerdem allenfalls spät gelingt, im weiten Nichts Atmosphäre zu zaubern und ansonsten nur individuelle Fähigkeiten die Interaktionen der Figuren mit Spannung versehen, bremst in der Premiere spürbar den Applaus für das Regie-Team.

Ist das wichtig bei einem Open-Air-Event und der überragenden Opernqualität von Georges Bizets Meisterwerk? Nicht sehr, denn die musikalische Seite entfacht völlig zu Recht riesige Begeisterung. Die aus dem angrenzenden Zelt einmal mehr unter Freiluftbedingungen sehr ordentlich übertragenen Philharmoniker sorgen unter der maximal animierenden und souveränen Leitung von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners für einen überall vorandrängenden, melodisch intensiven und rhythmisch packenden Tonstrom, von dem sich das hervorragende Sängerensemble genüsslich tragen lassen kann.

„Carmen“ auf dem Kieler Rathausplatz: Hervorragende stimmliche und orchestrale Qualität

Allen voran fesselt das Superweib Carmen ihre Bühnenopfer auch vokal: Die russische Mezzosopranistin Anastasia Boldyreva aktiviert dafür eine vielfarbige Raubkatzen-Stimme, schnurrt und faucht, lockt und verstößt auch stimmlich überragend. Don José tappt in die Venusfalle. Der Baske Andeka Gorrotxategi gibt ihn als teddybärigen Gemütsathleten, der betörend tenoral schwärmen kann und mühelos strahlende Reserven für jede Stufe der männlichen Eifersucht hat.

Die Konkurrenz hat Potenz: Viril und kraftvoll lässt der koreanische Bariton Leon Kim den Stierkämpfer Escamillo von Heldentaten in und außerhalb der Arena prahlen. Und überaus glücklich besetzt ist auch das warnende Sprachrohr der Heimat und Mutter: Die Berliner Sopranistin Athanasia Zöhrer balanciert als Micaela sehr gekonnt auf dem Grat zwischen mädchenhaft lyrischer Frische und eindringlicher Panikmache.

Schmuggler mit E-Antrieb und Kieler Kennzeichen: Carmen (Anastasia Boldyreva) setzt Don José (Andeka Gorrotxategi) in den Bergen deutlich auseinander, dass sie ihn nicht mehr liebt. © Quelle: Struck

In allen Partien gibt es erfreuliche vokale Entdeckungen, deren Qualitäten über die Mikroports und Lautsprecher gut transportiert werden. Da ist Gaetano Triscari als kerniger Leutnant Zuniga genauso eine Bank wie das muntere Schmuggler-Pack mit Clara Fréjaques (Mercédés), Zachary Wilson (Dancairo) und Konrad Furian (Remendado), dem Karola Sophia Schmid als Frasquita noch ein Sopran-Glanzlicht aufsetzt.

Nicht zuletzt begeistert die von Gerald Krammer (Opern- und Extrachor) sowie Nina Baudhuin und Moritz Caffier (Kinder- und Jugendchor) einstudierte Soldateska und Volksmasse mit punktgenauem Jubilieren. Auch da wird eine fähnchenschwenkende Schema-F-Personenführung, garniert mit etwas willenlos eingefügter Statisterie-Akrobatik dann zweitrangig.

"Carmen"-Termine auf dem Rathausplatz Kiel: täglich außer montags bis einschließlich 31. August jeweils um 20 Uhr. Karten: www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901.