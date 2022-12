﻿Wie Gayle Tufts im Kieler Metro Weihnachten aufmischt

Kiel.  So viel schon mal vorweg: Gayle Tufts ist eine Weihnachtsliebhaberin. „Are you schon in Stimmung dieses Jahr?”, fragt sie das Publikum in ihrem unnachahmlichen deutsch-englischen Sprachmix im ausverkauften Saal des Metro-Kinos. Falls nicht: „Is Zeit, zacki, zacki!”

Dass Tufts ein Faible für Weihnachten hat, ist schon daran abzulesen, dass sie im Berliner Veranstaltungszelt Tipi einst jahrelang Weihnachtsshows auf die Bühne brachte. Tannenbaumgrün und adventskerzenrot leuchtet das Licht im Metro, alles bereitet für die Lesung aus ihrem Buch „Weihnacht at Tiffany’s”, in dem sie komische Einblicke hinter die Kulissen eben dieser Weihnachtsshows gibt, aber auch deutsche und amerikanische Weihnachtstraditionen satirisch abgleicht.

Stand-up-Comedy, Lesung, Musik: Gayle Tufts zieht im Metro Kiel alle Register

Vorab gibt es aber erst einmal etwas Stand-up-Comedy. Paradedisziplin der Künstlerin aus Massachusetts, die später in New York lebte, jetzt seit vielen Jahren in Deutschland zu Hause ist und sich selbst auch gerne auf die Schippe nimmt („Ich weiß, man hört es nicht mehr, aber ich bin eigentlich Amerikanerin!”). Ein charmanter Temperamentsbolzen, dem man willig bei seinen originellen Gedankenwindungen folgt.

Etwa, wenn Tufts ihren Heimatort Brockton mit Norddeutschland vergleicht, wo es im Winter um neun Uhr hell werde und um halb zehn wieder dunkel, und der Ehemann ein Bremer ist, der morgens beim Licht von nur einer Teekerze seine Zeitung liest und dazu Element of Crime hört.

Die Weihnachtsanalyse: Gayle Tufts im Metro-Kino © Quelle: Björn Schaller

Aber keine Angst, Gayle Tufts sorgt schon für ihre Momente. Aus dem Clash der Kulturen und Temperamente saugt sie wie immer Honig für ihre Komik. Denn natürlich geht es nicht – bei aller Liebe – nicht ohne Seitenhiebe für die Verhaltensauffälligkeiten in ihrer Ursprungsheimat genauso wie in der Wahlheimat ab.

Gayle Tufts: Weihnachten in Deutschland und den USA

So viel ist klar: In Deutschland geht Weihnachten besinnlicher zu, in Amerika feiere man, nun ja, „robuster”. Gerne mit bombastischen Weihnachtsshows im TV. Klein-Gayle wiederum zitterte einst, als sie erst einmal den Sinn des Weihnachtsklassikers „Santa Claus Is Coming To Town” dechiffriert hatte und Santa für einen CIA-Mann hielt: „He sees you when you’re sleeping /And he knows when you’re awake.” Er sieht dich, wenn du schläfst und weiß, wann du wach bist? Really?

Das deutsche Liedgut sieht dagegen schon rein musikalisch alt aus. Unterhaltsam wie immer ist, was Gayle Tufts da vorliest. Geschmeidiger und lebendiger kommt sie aber rüber, wenn sie frei spricht. Und Aktuelles einflicht: „Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich schenke ihm dieses Jahr einen Nachmittag, an dem wir die Heizung im Wohnzimmer anstellen.”

Am Ende mischt die Entertainerin, die auch wieder Kostproben ihrer Gesangskunst liefert – am Theater Bremen steht sie aktuell in der Titelrolle des Musicals „Hello Dolly!” auf der Bühne – den Abend mit einer Best-of-Liste ihrer Weihnachtsmusiken auf. Bei allen Unkereien schimmert durch: die Frau liebt Weihnachten wirklich und hat im begeisterten Publikum am Ende vielleicht ein paar Menschen angesteckt.