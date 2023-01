﻿Wie Florian Schroeder im Kieler Metro satirisch Jahresbilanz zog

Kiel. Florian Schroeder ist ein Analytiker unter den Kabarettisten des Landes. Hin und wieder in seinen alljährlichen satirischen „Schluss-Jetzt“-Jahresrückblicken verlässt er den humoristisch abgesteckten Pfad, auch hier im ausverkauften Saal im Kieler Metro. Führt in nicht minder wohlgesetzten Worten sachlich aus, wo moralisch ambivalent der Hase im Pfeffer liegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Plädiert argumentativ hergeleitet für Waffenlieferungen an die Ukraine. Oder formuliert geschliffen, was er etwa an Stelle von Kanzler Olaf Scholz, der wohl ein "geheimes Schweigegelübde" abgelegt habe, nach der Ansprache des ukrainischen Präsidenten Selenskyj Mitte März vor dem Bundestag gesagt hätte, um dort eine spontane Debatte anzustoßen. Scholz verfüge über das zweifelhafte Talent, sogar "auch dann nichts zu sagen, wenn er Worte benutzt".

Der Kanzler ist ein bevorzugtes, aber nur eines von vielen Zielen verbaler Pfeilspitzen Schroeders während des dreistündigen Programms inklusive Pause. Da ist auch Friedrich Merz, den er in seinem bellenden Sprachduktus exzellent parodiert – eine Stärke, die der Kabarettist mehrfach aufblitzen lässt, wenn er sich etwa Karl Lauterbach, Robert Habeck, Boris Becker oder Dieter Bohlen vorknöpft. Weit seltener Frauen, Annalena Baerbock bekommt Schroeder dann auch nicht ganz so gut hin.

Florian Schroeder: Filetierte filmische Fundstücke

Stets lässt Schroeder bei seinen Rückblicken punktuell filmische Fundstücke einspielen – unterhaltsam entlarvend – und filetiert sie hernach satirisch. Etwa Alice Schwarzers problematische Auffassung von Pazifismus, den er wie folgt deutet: "Hey, Ukraine, hättste nicht so'n kurzes Röckchen angezogen, wärste nicht überfallen worden." Oder Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die vor 24 Jahren im TV-Magazins "Panorama" ausgerechnet einen Bericht über Selbstbedienungsmentalität anmoderiert hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Globale Themen wie die WM in Katar („das verkackteste Ereignis des Jahres“) oder die ambivalenten Aktionen der „Letzten Generation“ finden genauso Platz in Schroeders Retrospektive wie die „Leyla“-Petitesse („ein Sommerhit, wie wir ihn verdient haben“), die Schroeder im Rahmen eines literaturwissenschaftlichen Seminars ironisch überhöht oder die „verhaltensoriginelle Auffassung von Anti-Rassismus“ im Zuge der Debatte um das abgebrochene Konzert der Berner Mundart-Band Lauwarm, bei der sich Weiße – teils mit Rastafrisuren – erdreisten, Reggae zu spielen.

Florian Schroeder: Verbale Schienbeintritte im Vorbeigehen

Quasi im Vorbeigehen verpasst der „Berufslinke und Robin Hood, gefangen im Anzug eines Unternehmensberaters“ Politikern querbeet mal mehr, mal weniger originelle Zuschreibungen. So sei Wolfgang Kubicki der „deutsche Boris Johnson“, Daniel Günther ein „Milchbubi“, Toni Hofreiter ein „schwer vermittelbarer Fundi der Grünen“ oder Phillip Amthor ein im Körper eines 30-Jährigen gefangener 85-Jähriger.

Interaktive Aktionen verleihen Schroeders Programm noch mehr Lebendigkeit. Auf Zetteln sollen die Zuschauer in der Pause notieren, womit sie im neuen Jahr gern Schluss machen würden. Schroeder filmt sich per Smartphone dann für Instagram beim Verlesen und Kommentieren der Vorsätze. Einer will Schluss machen mit Pferdekot in Schilksee. „Häääh?“, fragt Schroeder und muss sich erst mal aufklären lassen, was Schilksee ist. „Dirk (61)“ will Schluss machen mit Alkohol – aber nur bis Wacken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und als Zugabe tritt Schroeder wieder zum Parodiewettstreit an – kapituliert er beim Zuruf eines prominenten Namens, gibt’s ein Buch von ihm als Geschenk. Wie bei Pantomime Marcel Marceau oder Volksschauspielerin Heidi Kabel. Claudia Roth dreht er ins Euphorische, lässt gekonnt Marcel Reich Ranicki knarzen und Kubicki raunen, Dieter Bohlen vulgär geifern, Angela Merkel lispeln und Heidi Klum kieksen. Üppiger Beifall und Abgang – zu „Don’t Look Back In Anger“ von Oasis.