﻿Wie im Opernhaus Kiel Pippi Langstrumpf auf die Bühne kommt

Sie wurde in fast jede Sprache der Welt übersetzt, verfilmt oder als Comic erzählt: Pippi Langstrumpf. In Kiel kommt der Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren jetzt als Weihnachtsmärchen ins Opernhaus. Was das Team zu Pippi, Anarchie und den schwelenden Rassismus-Verdacht gegen die Bücher sagt.

Kiel. Am besten ist es, die Figur gar nicht erst neu erfinden zu wollen. Sagt Silke Johanna Fischer: „Pippi ist, wie sie ist. Und sie muss aussehen, wie sie alle Welt kennt: rote Zöpfe, Sommersprossen, Schürzenkleid.“ Am Theater Kiel probt die Regisseurin gerade Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker Pippi Langstrumpf, das Weihnachtsmärchen im Opernhaus.

Anarchistin, Faxenmacherin, Punkerin – Pippi hat schon alle möglichen Attribute erhalten, seit die schwedische Schriftstellerin (1907 -2002) die Mädchenfigur 1941 für ihre Tochter Ingrid erfand, die damals krank im Bett lag. Silke Fischer, die Pippi Langstrumpf auch schon am Theater Rostock inszeniert hat, versteht die Kinderbuchheldin etwas anders: „Ich sehe Pippi gar nicht so anarchistisch. Sie kommt einfach aus einem anderen Leben – auf einem Piratenschiff, ohne Schule. Hier kracht sie in eine Umgebung, deren Regeln sie nicht kennt. Und dann zeigt sie mit ihrer Grenzenlosigkeit, dass es auch anders geht.“

Im Opernhaus Kiel spielt Jennifer Böhm die Pippi

Zum Beispiel auch mal ohne Erwachsene, wie Titeldarstellerin Jennifer Böhm mit Blick auf Pippis Leben allein mit ihrem Äffchen Herrn Nilsson und dem Schimmel Kleiner Onkel in der Villa Kunterbunt ergänzt. Die Schauspielerin, seit 2003 am Theater Kiel engagiert und immer wieder, wie gerade in „Stolz und Vorurteil*oder so“, auch tanzend und singend zu erleben, hatte mit der Rolle gar nicht gerechnet. „Ich bin 43 und Pippi ist erst beinahe zehn“, überlegt sie, „aber irgendwie ist sie auch alterslos – und eigentlich steckt ja in jedem ein Stückchen Pippi und die Sehnsucht, die Welt neu zu entdecken.“

Alle für eine: Jennifer Böhm (vorn) hat die Titelrolle, dahinter sind (v.li.) Regisseurin Silke Johanna Fischer, Bühnenbildner Stefan Morgenstern, Musiker Dominik Tremel versammelt. © Quelle: Ulf Dahl

Jennifer Böhm mag das große Herz ihrer Figur und die coolen Sprüche („Es ist gefährlich, zu lange zu schweigen. Die Zunge verwelkt, wenn man sie lange nicht gebraucht“), die längst ikonisch geworden sind: „Ich habe versucht, so viele wie möglich davon, in den Abend hineinzukriegen.“

Aber auch ohne die Villa Kunterbunt geht es nicht. Für die hat sich Bühnenbildner Stefan Morgenstern vor allem von der „Sachensucherin“, wie sich Pippi einmal selbst nennt, inspirieren lassen: „Das war das Stichwort für die Bühne – und das Spielerische steckt an.“ Was sich in vielen Details in und um Pippis Haus spiegeln soll: „Diese Fülle von Pippi, die soll man auch sehen.“ Dominik Tremel hat auch in der Musik verschiedene Klangfarben untergebracht: „Das soll poppig und lebendig klingen, aber auch ein bisschen rumpelig.“

Wie das Regie-Team mit dem Rassismus-Verdacht gegen Pippi Langstrumpf umgeht

Neben aller Spiellust hat das Regie-Team auch die Rassismus-Frage und die Darstellung schwarzer Menschen in der Pippi-Trilogie beschäftigt. Bereits 2009 wurde deren deutsche Übersetzung entsprechend überarbeitet. Seither ist Pippis Vater ein „Südseekönig“, und nicht mehr wie im Original der „Negerkönig“.

„Darauf haben wir sehr geachtet – und alles herausgestrichen, was rassistisch ist oder missverständlich wirkt“, sagt Silke Fischer, „die Geschichte braucht das auch nicht.“ So sind nach der Recherche von Dramaturgin Ella Schilling auch die von Pippi bereisten Länder herausgeflogen: „Sie waren alle von Kolonialismus betroffen.“ – Ganz sicher wäre das auch in Pippis Sinne gewesen. Denn, so die Regisseurin: „Pippi Langstrumpf hat eine unglaubliche emotionale Intelligenz.“

Premiere, 19. November, 17.30 Uhr, Opernhaus Kiel (ausverkauft). Weitere Termine unter: www.theater-kiel.de, Karten können unter Tel. 0431/901901 reserviert werden.