﻿Ab 2025 wird gebaut: Wie Schloss Gottorf ein Museum wird

Schleswig. Vor gut zehn Jahren wurde der Masterplan initiiert, um Schloss Gottorf als Landesmuseum fit für die Zukunft zu machen. Nun wird die Sache konkret, auch wenn die Bauarbeiten nicht wie bisher geplant bereits im Herbst 2023, sondern erst in gut zwei Jahren starten sollen – und aktuell nur städtische Brückenbauarbeiten den direkten Weg auf die Museumsinsel behindern.

Dafür, und das ist neu im Zeitplan, werden die auf mittlerweile rund 45 Millionen Euro veranschlagten Bauarbeiten für den transparenten Erweiterungsbau am Ostflügel und die notwendigen Modernisierungen zur Neuausrichtung der Dauerausstellung im Schloss zusammengefasst. Heißt: Zweieinhalb Jahre wird ab September 2025 verdichtet auf der Gottorfer Schlossinsel gebaut, bleibt das Schloss geschlossen.

Heißt aber auch, und das ist Thorsten Sadowsky als neuem Vorstand der Stiftung Landesmuseen besonders wichtig, danach ist alles aus einem Guss fertig und Gottorf kann wie geplant voraussichtlich ab Herbst 2028 in rundum neuem Glanz erstrahlen. Als zeitgemäßes Museum im Schloss.

Ausstellungen mit internationaler Strahlkraft, auch wenn das Schloss geschlossen ist

Ebenso wichtig ist Sadowsky, dass der Ausstellungsbetrieb auf der Schlossinsel weiterläuft. Um einen Besucherknick zu vermeiden, werde man sich weiter um attraktive Ausstellungen mit internationaler Strahlkraft, dann vor allem in der Reithalle (800 qm), später auch in der bis Ende 2025 nachhaltig sanierten Stiftung Horn, bemühen.

Nydamhalle, Barockgarten und Globushaus bleiben ohnehin geöffnet, während der Kreuzstall als Zwischendepot genutzt wird – schließlich muss das gesamte Schloss geräumt werden. Der Direktor des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte will die Herausforderung dynamisch angehen und hat während der zweieinhalbjährigen Bauphase auch partizipative Kunstprojekte im Sinn – um zu zeigen: „Hier wird nicht der Stecker gezogen.“

Nachhaltiger Neubau an der Ostfassade als Schlüssel zur Barrierefreiheit

Mit dem Erweiterungsbau an der Ostseite des Schlosses wird nach den Plänen des Büros Holzer Kobler Architekturen eine Vision Friedrichs IV. (1671-1702) weiterentwickelt, mit modernen Mitteln und nachhaltig umgesetzt – in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege. Der transparent gehaltene, dreieinhalbgeschossige Neubau bildet mit dem Foyer, Kasse, Seminarräumen und Gastronomie unter einem Gründach mit Fotovoltaik-Anlage nicht nur eine Art neue Mitte auf der Schlossinsel. Er ist für Projektleiter Ralf Bleile, Direktor des Archäologischen Landesmuseums, zugleich der Schlüssel zur künftigen Barrierefreiheit im Schloss.

Der schon länger vorliegende Entwurf für den lichten Erweiterungsbau von Holzer Kobler Architekturen (Zürich). © Quelle: SHLM

Mit der Neuausrichtung der Dauerausstellung über drei Etagen soll es durch eine neue (Rund-)Wegeführung ohne Sackgassen und versetzte Ebenen an Attraktivität gewinnen. Das macht auch Sanierungen notwendig, die in der klar definierten Bauphase nun besser umzusetzen sind. So wird auch im Südturm ein Treppenhaus geöffnet, im Westflügel ein neuer Aufzug eingebaut – ganz zu schweigen etwa von Arbeiten an der Gebäudetechnik.

„Leerstellen“ in der Landesgeschichte sollen auf Schloss Gottorf kreativ gefüllt werden

Der Landesgeschichte wird „120 000 Jahre zurück bis heute“ in der Neugestaltung viel Raum gegeben und Thorsten Sadowsky sagt: „Auch wir werden ein Haus der Geschichte werden“ – in Kooperation mit Universität Kiel und dem Landesarchiv das digitale Projekt der Landesbibliothek ergänzend. In diesem Sinne gelte es, auf Gottorf „Leerstellen“ in der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu füllen und die Dauerausstellung ab 2028 fortlaufend um „dynamische Elemente“ zu ergänzen. Ein „polyperspektivischer Blick“ schwebt dem Museumsmann dafür vor, historische Positionierungen etwa durch Kunstinstallationen und künstlerische Recherche.

Es gibt viel zu gestalten auf rund 6300 Quadratmeter Ausstellungsfläche, die sich Archäologie und Kunst und Kulturgeschichte auch weiterhin teilen. Auch das Schloss-Umfeld wird sich nicht nur durch den Neubau ändern. Freiflächen werden neu gestaltet, ein neuer Spielplatz wird angelegt, die Skulpturenwiese durch Parkflächen (etwa mit E-Ladesäulen) ersetzt, bis die Besucherinnen und Besucher Schloss Gottorf künftig nicht mehr über das Tor am Südflügel, sondern weit reibungsloser von der Ostseite her erkunden können.

Den Masterplan im Blick: Thorsten Sadowsky, wissenschaftlicher Vorstand der Stiftung S-H Landesmuseen, und Projektleiter Ralf Bleile vor der Ostfassade von Schloss Gottorf. Dort soll der Neubau entstehen. © Quelle: bkm

45 Millionen Euro sind mittlerweile für die Umsetzung des Masterplans veranschlagt, bisher war seit sieben Jahren von 31,6 Millionen die Rede. Der Bund hatte frühzeitig 15,6 Millionen zugesagt, das Land mittlerweile auf 25,6 Millionen Euro aufgestockt. Nun ist die Stiftung Landesmuseen gefragt – rund vier Millionen Euro müssen noch eingeworben werden. Mitte August bekommt Thorsten Sadowsky dafür Verstärkung von Svenja Kluckow. als neue kaufmännische Vorständin.

KN