Wilwarin und mehr Konzerttipps vom 2. bis 8. Juni für Kiel und die Region

Kiel. Reichlich Punkrock findet sich im Line-up des Wiwarin Festivals in Ellerdorf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Festival der Woche: Wilwarin in Ellerdorf am 2. und 3. Juni

Nach drei Jahren coronabedingter Pause geht am kommenden Wochenende endlich wieder das Wilwarin in Ellerdorf über die Bühne. 25 Jahre hat das unkonventionelle Festival mit seiner besonderen Atmosphäre jetzt auf dem Buckel, in denen es mit Blick auf die Auswahl der Bands stets weitab des musikalischen Mainstreams gesurft ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch diesmal sind mit der gefeierten australischen Rockband The Beths, der französischen Metal-Punk-Combo Illegal Corpse oder dem neuen Kieler Punk-Quartett Owl Attack spannende Acts vertreten. Rapperin Presslufthanna schaut mit ihrem neuen Album „So nämlich“ vorbei, unterstützt von DJ Jiyan aka Sotah. Mehr Infos zum Line-up und rund ums Festival unter www.wilwarin.de.

Tickets: 89 Euro (fast ausverkauft)

Freitag, 2. Juni: Morgan Finlay im Kulturladen Leuchtturm und Riccardo Gileno im Prinz Willy

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Mit seinem aktuellen Album „Shots Of Light“ im Gepäck schlägt der irisch-kanadische Singer-Songwriter Morgan Finlay am 2. Juni um 20 Uhr im Kulturladen Leuchtturm in Pries-Friedrichsort auf. Als musikalische Einflüsse nennt der Weltenbummler neben anderen Dave Grohl, Mark Knopfler, Johnny Cash und Bruce Cockburn. Heute wohnt der leidenschaftliche Fahrradfahrer in Hamburg.

Eintritt: 14 Euro an der Abendkasse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Aus dem italienischen Triest stammt der Singer-Songwriter Riccardo Gileno, hat aber einen kanadischen Vater. Im Prinz Willy singt er am 2. Juni ab etwa 20 Uhr zur Akustikgitarre seine melodischen Folk-Pop-Songs. „In Tune“ heißt sein jüngstes Album von 2021.

Eintritt: 1,50 Euro (im Publikum geht der Hut rum)

Sonntag, 4. Juni: Scherbe Kontra Bass in der Kapelle Nettelsee

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Lieder von Ton Steine Scherben schallen am 4. Juni ab 19 Uhr durch die Kapelle Nettelsee. Marius del Mestre (Rhythmusgitarre) und Florian Galow am Kontrabass, der Akki Schulz abgelöst hat, halten als Duo Scherbe Kontra Bass mit ihren Konzerten die legendären Songs der Scherben und die von Rio Reiser am Leben. Auf Tour sind sie mit einem neuen Programm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets: www.alte-meierei-am-see.de

Montag, 5. Juni: Saxyarpa in der Kulturstation Toweddern

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Harfe, Saxofon, Cajón – ungewöhnlich ist die Besetzung des Hamburger Trios Saxyarpa am 5. Juni ab 19.30 Uhr in der Kulturstation Toweddern in Kiel-Elmschenhagen. Mit seinem energiegeladenen Saitenspiel auf der Harfe kann Alberto Sanchez eine ganze Rhythmussektion ersetzen, aber er kann auch zarter. Johannes Köppen spielt Saxofon in der Band von Lotto King Karl und stand schon mit Roger Chapman auf der Bühne. Manuel Beutke ist als Schlagzeuger im Punk zu Hause und als Perkussionist bei Flamenco-Bands gefragt. Zu dritt vermischen sie Soul, Pop, Folk, Flamenco und Jazz zu einem eigenen Sound.

Karten: 14 Euro unter Tel. 0431/128 589 02 oder karten@toweddern.de

Mittwoch, 7. Juni: Arne Jansen & Stephan Braun im Kulturforum und Jon Roniger and The Good For Nothin’ Band im Prinz Willy

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sensibel nähern sich der in Kiel geborene Gitarrist Arne Jansen und der befreundete Cellist Stephan Braun den Songs von Dire Straits und Mark Knopflers Solo-Stücken. „Going Home“ heißt ihr im April erschienenes Duo-Album, das der zweifache Jazz-Echo-Preisträger Arne Jansen und Stephan Braun, der bereits mit Melody Gardot gespielt hat, am Mittwoch, 7. Juni, ab 20 Uhr im Kulturforum Kiel präsentieren. Sehr intim geraten sind die jazzigen Arrangements, tendenziell melancholisch.

Tickets: 18 Euro im Vorverkauf am Infotresen der Stadtgalerie Kiel, im Welcome Center Kieler Förde und online unter www.kiel-souvenirs.de/Kulturforum, 20 Euro an der Abendkasse

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Mehr als 200 Konzerte reißen Jon Roniger and The Good For Nothin’ Band Jahr für Jahr ab. Die Combo um Singer-Songwriter und Gitarrist Jon Roniger punket mit starken Songs und einem sattem Sound. Ihrem Blues-Rock impfen sie eine ordentliche Dosis Jazz und Funk ein. Am 7. Juni um 20 Uhr machen sie für ein Konzert im Prinz Willy Station.

Eintritt: 1,50 Euro (im Publikum geht der Hut rum)

KN