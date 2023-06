﻿Wo die Sommertheater-Premiere „Viel Lärm um nichts“ in Kiel übertragen wird

Kiel. Dass die Premieren des Kieler Sommertheaters und der Sommeroper umsonst und draußen zusätzlich über etliche Leinwände im Stadtraum flimmern, ist längst gute Tradition. Mit dem niedrigschwelligen Angebot will die Stadt Kultur kosten- und barrierefrei erlebbar machen.

An sechs Standorten wird das Musical nach Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ am 30. Juni, 20 Uhr, von der Bühne auf dem MfG-5-Gelände in Holtenau live übertragen. Und Johannes Hesse, Leiter von Kiel-Marketing, rechnet mit insgesamt locker 10 000 Zuschauern, die sich den kostenlosen rund dreistündigen Theaterspaß nicht entgehen lassen wollen.

Umsonst und draußen: An sechs Orten wird die Sommertheater-Premiere übertragen

Im Ivenspark in Dietrichsdorf, auf dem Gaardener Vinetaplatz, in Elmschenhagen, Mettenhof und Friedrichsort, aber auch am Bootshafen wird die Komödie um zwei höchst unterschiedliche Liebespaare und eine dunkle Intrige zu sehen sein. Inszeniert vom Kieler Generalintendanten Daniel Karasek und mit einem Soundtrack, den die Hamburger Musikerin Sonja Glass vom Pop-Duo Boy eigens für Kiel geschrieben hat. „Es ist eine Komödie, die in der zweiten Hälfte auch ins Tragische lappt“, so Dramaturgin Kerstin Daiber, „wir haben etwas ausgewählt, das alle Gefühlslagen bespielt.“

290 „Garnituren“ und ungefähr 3000 Sitzplätze stellt Kiel-Marketing für die Live-Übertragungen zur Verfügung – das bedeutet: Technik, WCs, Biertische und -bänke sowie die festlich weißen Tischdecken, auf denen das Publikum sein Picknick ausbreiten kann. Für alles andere wird mit viel ehrenamtlichem Einsatz vor Ort gesorgt. So bieten alle Locations schon ab 18 Uhr ein Vorprogramm mit Film und Live-Musik; auf dem Andreas-Hofer-Platz in Elmschenhagen beginnt man schon um 16 Uhr mit einem Kinderfilmprogramm.

Sie machen die Sommertheater-Live-Übertragung möglich: (v.li.) Björn Liebetrau, David Vetter, Claus Wittig, Annette Wiese-Krukowska, Emma Kruse, Evi Ahr, Claudia Fröhlich, Kerstin Daiber, Kristin Trosits © Quelle: Jan-Michael Böckmann

„Das ist jedes Mal ein ganz besonderes Angebot“, sagt Claudia Fröhlich vom Stadtteilbüro Mettenhof, wo die Sommertheater-Premiere bereits zum siebten Mal am Heidenberger Teich über die Leinwand geht. „Kultur wird hier wirklich zum Bindemittel.“ Das sieht David Vetter für Dietrichsdorf ähnlich: „Zu uns kommen auch viele aus Mönkeberg und Heikendorf.“ Die sich dann auch über den ausreichend vorhandenen Parkraum um den Ivenspark freuen.

Theaterschauen anders: „Viel Lärm um nichts“ im Public Viewing

Auf die Solidarität der Theatergäste setzt dagegen Evi Ahr vom Kulturladen Leuchtturm in Friedrichsort. Dort läuft „Viel Lärm um nichts“ in der Festung – und damit auch alle dort ankommen, hat man sich eine Mitfahrbank ausgedacht, die am Braunen Berg aufgestellt werden soll.

Und für die, die ohne Picknickkorb angereist sind, wird allerorten mit mindestens einem Getränkestand, oft auch mit kleinen Speisen vorgesorgt. Und wo möglich wie am Andreas-Hofer-Platz in Elmschenhagen wird gleich rundherum liegende Gastronomie einbezogen.

Ganz bewusst, so Annette Wiese-Krukowska, Referatsleiterin Kultur, habe man sich auf „Stadtteile konzentriert mit einer Sozialstruktur, in der es nicht selbstverständlich ist, dass man sich eine Theaterkarte kauft“. „Weniger, aber wesentlichere Orte“, ergänzt Johannes Heese von Kiel Marketing mit Blick auf die Sommeroper „Carmen“, die außerdem auch auf dem Blücher und im Anscharpark zu sehen war. Ermöglicht, weil die Ortsvereine die Live-Übertragung selbst finanziert haben.

„Das ist Theaterschauen, wie man es sonst nicht tut“, sagt Kerstin Daiber, Dramaturgin bei „Viel Lärm um nichts“, „und es ist eine schöne Art, mit dem Theater in Kontakt zu kommen.“ Rechtzeitiges Kommen ist unbedingt von Vorteil.

