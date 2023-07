﻿Letztes Konzert von Martin Grubinger beim SHMF: Furioses Finale

Kiel. Wer diese geballte Spielfreude erlebt, mag nicht glauben, dass der 40-jährige Martin Grubinger nun im September die Mallets und Sticks an den Nagel hängt, was Live-Konzerte betrifft.

Der erste Eindruck beim Konzert von Martin Grubinger

Gleich in die Vollen geht es mit „Beirut“ von der Fusion-Band Steps Ahead, das der massige, dennoch enorm wendige Klangkörper mit ordentlich Blech wie einen vibrierenden Thriller-Score klingen lässt. Dirigiert von Martin Grubinger senior, doch der energiegeladene Junior kann es – wie manchmal später wieder – einfach nicht lassen, neben dem Papa ein eigenes Dirigat beizusteuern und mitzugrooven.

Das Programm beim Konzert von Martin Grubinger

„Keine große programmatische Linie“ dürfe man an diesem Abend erwarten, es werde „drunter und drüber“ gehen, klärte der Ausnahme-Perkussionist sein Publikum nach dem Auftakt auf. „Das Schöne an einem Abschiedskonzert ist, dass der Intendant einem nichts abschlagen kann.“

So gab es etwa Astor Piazzollas „Libertango“ komprimiert gleich in mehreren Genrevariationen, den Grubinger-Liveklassiker „Teen Town“ (Jaco Pastorius) in der gewohnt muskulösen Version, auch ein Stück von Lorenzo Ferrandiz Carrillo und natürlich welche von Keiko Abe. Ein Schmankerl waren die Auftritte von Soul-Sänger Max Mutzke, der seine Nummer „Charlotte“ im James-Brown-Style sang, „Why Should I Cry For You?“ von Sting (Grubinger: „Ich liebe Sting!“) und den Soul-Song „Me And Mrs. Jones“ von Billy Paul, der auch bei seinen Konzerten fest zur Setlist zählt.

Das Publikum beim Konzert von Martin Grubinger

Schien einmal mehr regelrecht geflasht von diesem polyrhythmischen, temporeichen akustischen Schleudergang. Wirkte seltsam statisch auf den Sitzen. Brach aber nach jedem Stück in lautstarken Jubel aus, spendete nach dem regulären Set und vor der Zugabe Standing Ovations. Lachte während „Me And Mrs. Jones“ über die geziert femininen Gesten von Martin Grubinger sen. und sang hier mittendrin Mutzkes – teils gar nicht so einfache – Lautmalerein willig und fähig mit.

Was in Erinnerung bleibt vom Konzert von Martin Grubinger

Wie sich Grubinger jun. bei „Me And Mrs. Jones“ im Parkett in die erste Reihe setzte, um einfach mal nur das Konzert zu genießen. Und das fantastische Percussion-Solo von Claudio Spieler, der dem Fell seines kleinen Tamburins unfassbar schnelle Rhythmen entlockte, teils sogar melodische – etwa Beethovens bekannte Tonfolge zu „Freude schöner Götterfunken“.

Fazit des Konzerts von Martin Grubinger

Wenn man tatsächlich aufhören sollte, wenn es am schönsten ist – ist das ein sehr guter Zeitpunkt.

