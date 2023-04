﻿NDR Radiophilharmonie mit Andrew Manze und einem Zaubertrio in Kiel

Kiel. Der Dirigent Andrew Manze, der bereits als Barockgeiger und Konzertmeister von Amsterdam Baroque und The English Concert eine Größe in der Musikwelt gewesen war, hat seit 2014 aus der NDR Radiophilharmonie Hannover einen bedeutenden Klangkörper geformt. So stark und vital, dass sich die gerne etwas hochnäsigen Elbphilharmoniker in Hamburg fragen sollten, ob sie eigentlich noch die erste Geige im Norden spielen.

Umso schöner, dass sich Manze und seine willigen, im Altersschnitt sichtlich verjüngten Gefolgsleute in der kleinen Kieler Wunderino-Philharmonie-Gastreihe des NDR hören ließen, bevor der 1965 geborene Londoner leider zum Saisonende am Maschsee seine Sachen packt.

Wunderino Arena Kiel: Packend differenzierter Beethoven unter Andrew Manze

In den Ausschnitten aus Beethovens Ballettmusiken zum „Prometheus“ konnte man sofort erleben, wie lebendig der Manze-Sound im Orchester pulsiert. Wie genüsslich da Melodisches serviert wurde. Wie kernig und differenziert die Register klangen. Wie reich gestuft das Panorama der Lautstärken und Akzentpointen serviert wurde.

Das alles galt dann genauso für Beethovens vielleicht glückseligstes Werk, das „Tripelkonzert“. Außerdem war hier unüberhörbar ein Weltklasse-Trio aktiv: Die lettischen Schwestern Baiba und Lauma Skride mit vogelleicht leuchtender Geige und katzenhaft schnurrendem Klavier; dazwischen der zehn Jahre jüngere Shooting-Star Harriet Krijgh aus den Niederlanden.

Letztere kostete den zentralen und technisch gefürchteten Cello-Part hingebungsvoll aus, so sehr und poetisch vorromantisch, dass Manze alle Hände voll zu tun hatte, die kleinen Verzögerungen im Orchester spurgenau mittragen zu lassen.

Baiba und Lauma Skride mit Harriet Krijgh in Kiels Wunderino Arena

Die Geschwister Tetzlaff und der leider 2022 gestorbene Pianist Lars Vogt haben das in der vielleicht allerschönsten Aufnahme frecher und noch interaktiver gespielt. Aber das zaubernde Damen-Trio war sich in ihrer reich schimmernden, duftigen Interpretation ebenfalls gewinnend einig.

Schade nur, dass wieder keiner beim NDR gewusst hat, dass die nervig rauschende Lüftung während der musikalischen Darbietung gedrosselt werden muss. Und dass die Solistinnen in der Kunst-Akustik nicht zu weit vorn an der Rampe platziert werden dürfen, wenn sie gleichberechtigt mit dem Orchester von den hoch hängenden Mikrofonen erfasst werden sollen. So blieb der Zauber des Trios eine Spur unterbelichtet.

Andrew Manze und NDR Radiophilharmonie mit Tippett-Symphonie in Kiel

Andrew Manze hatte in den Beethoven-Rahmen vor der Pause auch noch britischen Denksport aus den experimentierfreudigen 50er-Jahren eingespannt. Michael Tippetts eher selten gespielte Zweite Symphonie ist ein enorm anspruchsvolles, rhythmisch hysterisch sprunghaftes Werk, das mit unerbittlich stampfenden Strawinsky-Bässen und unberechenbar kammerflimmernden Bläserstimmen selbst einen gut vorbereiteten Hörer herausfordert.

Umso bemerkenswerter, dass die Hannoveraner die oft von hohen Bläserstimmen überkrönten, kristallen schillernden Klangvaleurs noch scharfkantiger servierten als die Aufnahme des London Symphony unter Sir Colin Davies. Völlig zu Recht zollten sie sich also nach erfolgreich absolvierten Sätzen mit schabenden Fußsohlen gegenseitig Respekt für kollektive Präzision und virtuose Soli. Auch dafür gab es in der etwas schütter besetzen Wunderino-Arena anhaltend starken Beifall, so anhaltend, dass die angereisten Musikerinnen und Musiker selber überrascht wurden.