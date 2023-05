﻿Tina Turner: Große Kieler Konzerte und persönliche Erinnerungen

Es herrschten Ausnahmezustände, als die am Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorbene Tina Turner einst Konzerte in der Kieler Ostseehalle gab. „Wie ein Gewittersturm“ brach die „Soul-Queen“ am 30. April 1985 auf ihrer „Private Dancer“-Tour laut dem Rezensenten über die 7000 Fans in der ausverkauften Arena herein. Und am 10. Oktober 1996 ging Tina Turner laut dem KN-Kritiker vor 10 000 Gästen dort während der „Wildest Dreams“-Tour mit „ganzem Körpereinsatz zur Sache“.

„Eine neue, selbstbewusste Tina Turner, die ihre Qualitäten über schlechte Zeiten hinweg bewahrt und verbessert hat“, erlebte der KN-Kritiker 1985 eineinhalb Stunden lang in Kiel – die Sängerin „beinahe berstend vor Energie“. Lange Schlangen hatte es bereits Stunden vor dem Konzert am Einlass gegeben. Zwei Stunden lang „Tina törnt die Kieler an“ hieß es dann 1996, nachdem der Mega-Star in einem noblen Mercedes 600 direkt in den Bauch der Ostseehalle gefahren worden war.

Jazz-Trompeter Nils Landgren hätte fast mit Tina Turner auf der Bühne gestanden

Fast hätte er mal mit Tina Turner auf der Bühne gestanden, erinnerte sich der schwedische Jazz-Trompeter Nils Landgren auf Nachfrage am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz zum IB.SH-JazzAward in Kiel. 1983 sei das gewesen, im Stockholmer Freizeitpark Gröna Lund. Da sei er als Begleitmusiker angefragt gewesen, habe aber andere Verpflichtungen gehabt. Ein Kollege habe den Job übernommen, dem das Konzert allerdings dann überhaupt nicht gefallen habe. „Ich habe mich dann natürlich sehr geärgert“, dachte Landgren zurück, „denn ich wäre damals sehr gern mit auf der Bühne gewesen.“

Obwohl Tina Turner eher zur Großeltern-Generation zählte, hat die 21-jährige Jazz-Sängerin Ella Burkhardt, IB.SH-JazzAward-Gewinnerin 2023, durchaus einen Bezug zu Tina Turner. „Ich habe viele Videos aus der TV-Sendung ,Soultrain’ gesehen – aus der Zeit, als sie noch mit Ike Turner zusammen war.“ Tina Turner habe „eine unglaubliche Legacy“ hinterlassen, ein enormes Vermächtnis. „Sie wirkte wie eine ungeheuer starke Frau, die so viel durchmachen musste.“ Als Sängerin sei Tina Turner für sie eine große Inspiration gewesen.

„Proud Mary“ zählt beim Kieler Bluesmusiker Georg Schroeter zum Standard-Repertoire

Der Rocksong „Proud Mary“ von John Fogerty zählt zum Standard-Repertoire des Kieler Blues- und Boogie-Pianisten Georg Schroeter. Allerdings nicht in der eher gemächlichen Version von Creedence Clearwater Revival, sondern in der bekanntesten, deutlich dynamischeren Variante von Ike and Tina Turner. Zweimal habe er Tina Turner live erlebt, erzählt Schroeter – allerdings nicht in Kiel, sondern auf einem Festival in Lüneburg und im Hamburger Volksparkstadion.

„Wir waren alle große Fans von Tina Turner“, erzählt Schroeter. „Als Jugendlicher bin ich mit ihrem Comeback mit ,Private Dancer’ groß geworden, hab’ mir dann aber auch alles noch mal angehört, was sie mit Ike gemacht hat, darunter ja auch viele fantastisch interpretierte Blues-Sachen.“ Er habe fast alle Platten von Tina Turner. Er möge durchaus auch die späteren, poppigeren Songs, aber sein Favorit sei „Nutbush City Limits“ von 1973.

„Nutbush City Limits“ und „Proud Mary“ in Kiel

Natürlich findet sich „Nutbush City Limits“ auch auf den Setlists der beiden Ostseehallen-Konzerte, sowohl unter den 19 Songs von 1985 als auch unter den 20 von 1996. Ebenso „Proud Mary“. Dazu viele weitere Cover-Songs, darunter natürlich „River Deep, Mountain High“, auch „Let’s Stay Together“, „I Can’t Stand The Rain“ oder „Better Be Good To Me“. „Tina Turner ist Sängerin und Tänzerin, nicht Schreiberin. Daher ist sie auf Fremdkompositionen angewiesen“, merkte der KN-Kritiker 1985 in seinem Konzertbericht an.

Wie jede starke Interpretin drückte auch Tina Turner den fremden Kompositionen ihren eigenen Stempel auf. Nicht nur Kraft ihres unverkennbaren Gesangs, sondern auch wegen ihres enormen Einfühlungsvermögens. Und obwohl sie bereits am 5. Mai 2009 in der englische Sheffield-Arena ihr letztes Konzert gegeben hat, bleibt natürlich ihre Stimme – auf ihren Alben.

