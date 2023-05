﻿Wim Wenders: „Solange ich noch gut zu Fuß über die Croisette komme, reicht mir das“

Seit mehr als einem halben Jahrhundert zählt der 1945 in Düsseldorf geborene Filmemacher Wim Wenders zu den unbeirrbaren Individualisten des deutschen Kinos. Eine Sternstunde in seiner Filmografie bildet „Der Himmel über Berlin“ (1987) – mit Hauptdarsteller Bruno Ganz als Engel auf der Siegessäule. Amerika war das Land seiner Seh(n)süchte – und zugleich das großer Enttäuschungen. Geblieben ist Wenders’ Begeisterung für die amerikanische Weite. In „Paris, Texas“ (1984) stapft Harry Dean Stanton zu der Musik von Ry Cooder durch Felswüsten – einer jener einsamen Roadmovie­helden, die Wenders’ Filme bevölkern. Wenders hat so ziemlich jede Ehrung erhalten, ob die Goldene Palme („Paris, Texas“), eine Ausstellung im Museum of Modern Art in New York oder den Ehrenbären der Berlinale. Nur der Oscar fehlt. Mehrfach nominiert war er – mit „Buena Vista Social Club“, „Pina“ und „Das Salz der Erde“

Herr Wenders, zählen Sie noch mit, wie oft Sie schon in Cannes Filme vorgestellt haben?

Da habe ich ein bisschen den Überblick verloren. In meinem Berliner Büro hat jemand mal nachgerechnet, und dann kam die Frage ‚Gelten nur Filme im Wettbewerb um die Goldene Palme, oder zählen auch die Filme, die in anderen Festivalreihen gelaufen sind?‘. Wenn, dann alle, habe ich gesagt. Wir sind schließlich bei 18 Filmen gelandet.

Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Cannes-Festival?

Das erste Mal war noch im Alten Palais, in einem schönen, ehrwürdigen Gebäude. 1976 sind wir da mit einem Möbelwagen vorgefahren. Das war der Lkw aus meinem Film „Im Lauf der Zeit“. Erst wollte man uns gar nicht erst gestatten, auch nur auszusteigen. Die Organisatoren dachten, dass wir das Festival crashen wollen. Irgendwer hat dann ein Einsehen gehabt und gerufen: Das ist doch das Filmteam! Und dann durften wir schließlich ins Palais. Da war ich 31.

Von diesem Jahr an hat man Ihnen vermutlich überall in Cannes problemlos Zugang gewährt.

Danach war es jedenfalls besser. Danach habe ich mich aber auch an die Regeln gehalten und bin nicht mehr im Lastwagen vorgefahren.

Mit „Paris, Texas“ haben Sie 1984 die Goldene Palme gewonnen: Wie viel wiegt so eine Palme im Leben eines altgedienten Regisseurs?

Viel mehr als das Gewicht des Goldes, das in diesem Preis steckt. Die Palme hat in meinem Leben eine wichtige, eine gewichtige Rolle gespielt. Der Preis hat mich verändert, und er hat vor allem das Filmemachen verändert. Die Palme hat mir Bekanntheit gesichert. Meine Filme sind von diesem Moment an anders gesehen worden und auch viel weiter verbreitet worden. „Paris, Texas“ war derjenige Film in meinem Leben, der in der ganzen Welt gezeigt wurde. Allein in Russland lief er mit 3500 Kopien. Das muss man sich mal vorstellen.

Wieso war der Film so begehrt?

„Paris, Texas“ galt dort als antikapitalistisch. Warum, weiß ich nicht.

Jetzt sind sie gleich mit zwei brandneuen Filmen im Gepäck angereist. Überwiegt bei all Ihrer Erfahrung die Gelassenheit, oder hat sie im allgemeinen Cannes-Wahnsinn nach den ersten Tagen doch die Nervosität überwältigt?

Gelassenheit ist mein Ratgeber. Ich habe mir eine Regel gesetzt: Drei Tage rede ich nur von meinem Dokumentarfilm über den Maler und Bildhauer Anselm Kiefer, also über „Anselm – Das Rauschen der Zeit“, dann mache ich ein Päuschen, und dann rede ich über meinen Japan-Spielfilm „Perfect Days“, den ja noch kein Mensch kennt. Ich versuche, das schön säuberlich zu trennen. Die „Anselm“-Premiere war aufregend genug. Der Film war fürs Publikum wirklich eine Erfahrung. Die Leute waren ziemlich platt, so wie ich es mir erhofft hatte: Ich wollte etwas zeigen, was noch niemand so gesehen hatte.

Sie haben Ihr Künstlerporträt in 3D gedreht. Viele andere Regisseure haben dieser Technik nach dem ersten euphorischen Schub schnell wieder abgeschworen. Warum halten Sie ihr die Treue?

Die wenigsten haben je einen Schwur darauf abgelegt. Die wenigsten haben sich wirklich an 3D rangetraut. Das liegt aber weniger an den Filmemachern als vielmehr an der Filmlandschaft. 3D ist sehr, sehr, sehr früh von der bombastischen Action­industrie gepachtet worden. Sowohl die Animations- als auch die Superhelden taten bald schon so, als wäre diese Technik ihre ureigene Sprache.

Was ist daran so falsch?

Was für eine wunderschöne poetische Sprache 3D sein kann, hat kaum jemand ausprobiert. Ich habe es mal mit meinem Tanzfilm über Pina Bausch gezeigt. Damals dachte ich: Jetzt kann es losgehen, jetzt kommen bestimmt viele 3D-Filme. Denn in dieser Art zu filmen steckt ein wunderbares Werkzeug. Man kann damit so viel mehr machen. Und dann kam die Gegenbewegung: 3D ist doch nur was für Kinder und für Actionfreunde. Inzwischen ist es ja fast so, dass es Kinos gibt, die 3D-Filme gar nicht mehr spielen wollen. Dort heißt es: Unser Publikum will das nicht. Dabei will jedes Publikum was Schönes und Zärtliches und Vorsichtiges. Und dafür bietet 3D eine ganz eigene Möglichkeit.

Kaum ein Regisseur beschäftigt sich so sehr wie Sie mit anderen Künsten, egal, ob es um die Musik von Ry Cooder geht, die Malerei von Edward Hopper, die Mode von Yohji Yamamoto, die Fotografie von Sebastião Salgado oder nun eben um die Bildhauerei von Anselm Kiefer: Woher rührt die Faszination für die anderen?

So viele Abenteuer kann man in dieser Welt nicht mehr erleben. Überall, wo man hinfährt, sind schon Hunderte unterwegs. Die Welt ist ein einziger Tourismusboom. Ein großes Abenteuer nach wie vor ist aber der Mensch und besonders der Künstler. Ich wollte immer rauskriegen: Was machen die da? Wohin dringen sie vor? Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert die Fantasie? Und warum hat mich das zu Tränen bewegt? Das Stück „Café Müller“ von Pina Bausch zum Beispiel: Eigentlich sind das doch nur ein paar Leute, die sich auf der Bühne bewegen. Warum habe ich in diesem Stück mehr geheult als in jedem Film zuvor? Das hat meine Neugier geweckt.

Ihr zweiter Film „Perfect Days“ ist denkbar weit weg von Ihrem „Anselm“-Film: Wie kamen Sie auf die Idee, einen Spielfilm zu inszenieren, in dem japanische Toiletten gewissermaßen die Stars sind?

Ausschlaggebend war, dass das ziemlich einzigartige Toiletten sind: Im Tokioter Stadtteil Shibuya haben 15 berühmte zeitgenössische Architekten – und die Baukunst wird in Japan wirklich hoch gehalten – kleine Toiletten­paläste gebaut. Ich habe mich gefragt: Warum entwerfen diese Leute solche Toiletten? Ich habe mir das angeguckt, und schnell war mir klar: Hier geht es nicht um Toiletten, hier geht es um eine völlig andere Kultur, die diametral anders ist als unsere: Bei uns ist eine Toilette ein Ort der Unkultur schlechthin.

Schauen Sie jetzt anders auf Toiletten in deutschen Innenstädten?

Man guckt anders auf jede Toilette, weil man sich denkt, wie schön könnte es doch sein, wenn es eine andere Kultur gäbe.

Gibt es eine Verbindung zwischen Ihren beiden so unterschiedlichen Cannes-Filmen?

Es gibt genau zwei Verbindungen. Die eine bin ich, der Regisseur. Die andere ist mein Kameramann Franz Lustig, der beide Filme gedreht hat. Ansonsten gibt es keine Querverweise.

Sie sind jetzt 77, werden bald 78: Befürchten Sie, dass Ihnen jemals die Neugier abhanden­kommen könnte, die Sie zu immer neuen Filmabenteuern treibt?

Wenn mir die Neugier abhanden­kommt, kommt mir auch das Filmemachern abhanden. Aber noch bin ich neugierig genug.

Spüren Sie andere Grenzen?

Na, ich laufe keinen Marathon mehr, wie das mein Kollege Volker Schlöndorff in meinem Alter noch gemacht hat. Mir genügen meine physischen Übungen. Solange ich noch gut zu Fuß über die Strand­promenade Croisette hier in Cannes komme, reicht mir das.

Sie befinden sich in Cannes mitten in der wild pochenden Herzkammer des Kinos. Gleichzeitig heißt es immer wieder, das Ende des Kinos sei nahe. Was steht es denn nun ums Kino?

Das Ende des Kinos ist schon so oft beschworen worden, quasi jedes Jahr aufs Neue. Ich gehe mal davon aus, dass wir das nicht mehr erleben werden.

Wie aufgeregt werden Sie am 27. Mai bei der Preisvergabe im Festival­palais sitzen?

Wenn ich denn am Samstag dort bin. Es werden ja nur die eingeladen, die auf einen Preis hoffen dürfen. Also entweder sitze ich im Auto und fahre gemütlich nach Hause, oder ich sitze mit etwas klopfendem Herzen im Palais.