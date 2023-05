﻿Reiten, fechten, Spaß haben: Das neue Werftpark-Theaterstück spielt draußen im Park

Kiel. Im Eifer des Gefechts kann es schon mal sein, dass sich der Degen im Geäst verhakt und der Hieb in der Luft hängenbleibt. Oder dass sich eine ganz reale Biene einfach ins Theaterspiel einmischt und zur Unzeit den Angriff fliegt – Laiendarsteller eben. „Aber das mag ich am Open-Air-Theater“, sagt Astrid Großgasteiger, „wenn wir drinnen proben, wissen wir, wie es geht. Wir wissen aber auch: Wenn es rausgeht, ist alles anders.“

Da gilt es, sich einzurichten auf rüdes Wetter und Natur, die sich von Theatererfordernissen nicht beeindrucken lässt. Die im Grün aber auch eine feine Kulisse bietet. Demnächst für „Allez les Musketierz“, das jüngste Familienspektakel am Theater im Werftpark. „Das ist eher Zirkus“, sagt Großgasteiger draußen auf der Wiese. Hier im Park hat sie vor ein paar Jahren schon „Die Schatzkiste“ inszeniert. „Da gehen wir zurück zu den Wurzeln des Theaters.“

Neues Werftpark-Theaterstück auf den Spuren der Musketiere

Der als Drehbuch- und Theaterautor versierte Christoph Busche hat das Auftragsstück geschrieben. Und das hat auf den ersten Blick nicht viel mit dem Mantel-und-Degen-Original um D’Artagnan und das kampfeslustige Trio Athos, Porthos und Aramis von Alexandre Dumas (1844) zu tun. In Kiel gehen zwei „Musketier-Anwärter“ (Diana Marie Müller und Julian Melcher) bei Patricia Windhab als Dritter im Bunde in die Lehre und wollen erstmal herausfinden, wann man sich überhaupt „Musketier“ nennen kann ...

„Bei uns geht es mehr um Anarchie als um Disziplin“, sagt Astrid Großgasteiger gut gelaunt. Und Windhab ergänzt: „Musketier ist man nicht einfach so. Es geht schon um Disziplin, ums Üben und besondere Fähigkeiten.“ Und Diana Marie Müller ergänzt: „Es geht auch viel um Zusammenhalt.“

Und schon steckt man doch mittendrin im Musketier-Mythos, der so vielfach verfilmt und adaptiert worden ist. Nichts davon hat sich das Werftpark-Ensemble im Vorfeld angesehen und lieber auf die eigenen inneren Bilder vertraut. „Klar, Federbusch am Hut, Mantel und Degen gibt es bei uns auch“, sagt Regisseurin Großgasteiger, „aber wir brechen die Klischees auch.“ Das hat auch Ausstatterin Hannah Landes Spaß gemacht. „Man muss sich da schon überlegen, welches Schuhwerk Sinn macht“, sagt sie, „Sneaker, Stollenschuhe oder Stiefel? Sie müssen damit ja auch mal einen Sprint hinlegen …“

Zirkus, Komödie und Commedia dell’arte finden im Werftpark-Theater zusammen

Außerdem hat Hannah Landes für die Produktion ein Quartett lustiger Steckenpferde gefertigt. Denn gefochten und geritten wird natürlich auch. „Pferde sind ja Pflicht bei den Musketieren“, sagt sie. „Die haben alle ihre Eigenart.“ Also haben sich die Theatermacher auch „ein bisschen mit dem Thema Hobby-Horsing“ befasst, erzählt Großgasteiger. „Erst haben wir uns darüber amüsiert – und dann gemerkt: Das ist richtig Sport. Und super anstrengend.“

Zusammen mit Kampfchoreografin Franzy Deutscher haben Schauspielerinnen und Schauspieler außerdem Fechten geübt – und Prügeln. So, dass es möglichst nicht weh tut. Sogenannte Pool-Nudeln haben sich dabei bewährt. „Ein Musketier kämpft nur zur Verteidigung“, sagt Patricia Windhab mit fester Stimme, „sie haben ihre eigenen Regeln.“ Den Grundgedanken der Urgeschichte ist Autor Busche also offensichtlich treu geblieben.

Gespielt wird Commedia dell’arte, französische Komödie und, klar, Zirkus. „Das ist alles ein bisschen larger than life“, so Großgasteiger, „wir befinden uns in einem ganz absurden Setting.“ In jedem Fall wird es turbulent, wenn das neue Stück auf der Wiese vor dem Theater über die Bühne geht. Und das Publikum ist gefordert, mitzumachen. „Aber jeder kann nach Lust und Möglichkeiten aktiv sein“, sind sich alle einig.

Das Stück ist nach der Premiere übrigens nicht nur im Werftpark-Theater zu sehen – es zieht bis zum 2. Juli quer durch Kiel. Vom Hiroshima-Park in den Schreven- oder Anscharpark, in die Forstbaumschule und an die Schwentinemündung.

Die Premiere am Theater im Werftpark, 27. Juni, 17 Uhr, ist ausverkauft. Unter www.theater-kiel.de finden sich weitere Termine. Karten unter Telefon 0431/901901.

