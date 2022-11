TV-Philosoph Precht räumt Fehler ein: Ukraine stärker als gedacht

Ja zur Straßenbahn in Kiel, nein zum Wahlkampfthema Tram: Sieben Parteien und Ratsfraktionen haben in einer gemeinsamen Erklärung ihr Bekenntnis zu einer neuen Stadtbahn in Kiel erneuert. SPD, CDU, Grüne, FDP, SSW, Linke und „Politiker*innen“ nehmen damit den Ratsbeschluss am kommenden Donnerstag vorweg.