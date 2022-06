Im Herzen der Einsamkeit – das Kinodrama „Rivale“ startet

Gert wäre gern Romans Freund, aber Roman nicht gern Gerts. Er will seine Mutter ganz für sich haben. Das Drama „Rivale“ (Kinostart am 2. Juni) erzählt von der Einsamkeit eines ukrainischen Jungen in Deutschland. Die ukrainischen Szenen wurden in Irpin gedreht, einer Stadt, die jetzt traurige Berühmtheit erlangte.