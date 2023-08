Rau und süß und voller Geheimnis - Zum Tod des kanadischen Songwriters Robbie Robertson

In seinen Liedern tanzte das echte mit dem mythischen Amerika, Robbie Robertsons Lieder waren Wegbereiter für das, was heute Americana genannt wird, ein Mix aus Folk, Country und Indierock, in dem noch zahlreiche weitere Einflüsse wie Soul, Blues und Gospel verarbeitet wurden. 1987 erschien sein erstes Soloalbum, das entstanden war unter den Fittichen von Daniel Lanois. Der hatte im selben Jahr U2s epochales Amerika-Album „The Joshua Tree“ produziert und war damit der Produzent der Stunde.

An Robertsons Solodebüt arbeiteten Indiehelden, Virtuosen und Weltstars mit

Wem bis dahin der Name noch unbekannt war, der horchte spätestens bei der Booklet-Lektüre auf, wer auf dem schlicht „Robbie Robertson“ betitelten Werk alles mitwirkte: Der französische Schlagzeuger Manu Katché war dabei, Bassmann Tony Levin, Ivan Neville von den Neville Brothers aus New Orleans und die Indietruppe BoDeans aus Wisconsin. Der englische Ex-Genesis-Sänger Peter Gabriel, der im Jahr davor sein Superstaralbum „So“ abgeliefert hatte, diente mehrfach als Backgroundsänger und Keyboarder. Und U2 waren beim treibenden Rocker „Sweet Fire of Love“ und im funkigen „Testimony“ Robertsons Begleitband - The Edge ließ seine Gitarre klingeln, Bono barmte als Gesangspartner wie ein Jesus des Rock‘n‘Roll: „Atme im süßen Feuer der Liebe – ich fürchte mich nicht mehr!“ Halleluja! Jeder U2-Fan braucht diese Platte in seiner Sammlung.

Eine Weile hatte Robertson an Scorsese-Soundtracks gearbeitet

Die Helfer bezeugten den Legendenstatus. Die Lieder bezeugen das große poetische Talent. „Wer sonst bringt dir einen gebrochenen Pfeil, wer sonst bringt dir eine Flasche voller Regen“, singt der am 5. Juli 1943 in Toronto geborene Sohn eines jüdischen Vaters und einer Mohawk-Mutter aus dem Six-Nations-Reservat nahe Toronto im Lied „Broken Arrow“ über eine leidenschaftliche und komplizierte Liebe.

Die Metaphern verweisen in vielen Songs auf den indigenen Hintergrund des Songwriters, im groovenden Sound schwingt der Mystizismus der Native Americans und Biblisches scheint ebenfalls auf. Eine Weile hatte Robbie Robertson in der Deckung gearbeitet, an Soundtracks für Martin Scorseses Filme. Jetzt war er wieder da und rockte: „American Roulette“ war ein wütender, finsterer Stomper über die amerikanischen Ikonen Jimmy Dean, Elvis Presley und Marilyn Monroe und die Narben des amerikanischen Traums.

The Band waren Bob Dylans Wegbegleiter in den Rock‘n‘Roll gewesen

Robertson, der gestern im Alter von 80 Jahren nach langer schwerer Krankheit starb, wie sein Manager Jared Levine bekanntgab, war damals schon lange im Rang einer Rocklegende. Denn The Band, wie seine Gruppe mangels ihrer Bereitschaft zu einer „ordentlichen“ Namensfindung genannt wurde - die vier Kanadier Robertson, Rick Danko, Richard Manuel und Garth Hudson sowie Levon Holm, ein singender Drummer aus Arkansas - hatten als Begleittruppe den Kopf hingehalten, als Bob Dylan sich bei seinen Konzerten 1965 dem Rock‘n‘Roll zuwandte und von den Folkpuristen „Judas!“ gerufen wurde.

Und sie waren die Mitmusiker des „geheimen“ Dylan-Albums „The Basement Tapes“ gewesen, das zwischen Juni und Oktober 1967 im Untergeschoss des „Big Pink“, eines angemieteten Anwesens in West Saugerties, New York, eingespielt wurde, dann aber erst im Juni 1975 erschien. 16 Songs sang Dylan, bei acht war es Robertson. Auch als Songwriter trug er bei – mit Liedern wie „Yazoo Street Scandal“ und „Katie‘s Been Gone“. 1974 waren The Band noch einmal seine „gallant knights“ wie Dylan sie nannte - beim Album „Planet Waves“.

„Musik from The Big Pink“ war The Bands Meisterwerk

Nach den „Basement Tapes“ machten Gitarrist Robertson und seine Mannen jedoch ihr eigenes Ding, mit mehrstimmigen Liedern von ungeschliffener Schönheit, die zeitlos geblieben sind bis heute. Das Album „Music From The Big Pink“ , das am 1. Juli 1968 auf den Markt kam, ist der Elefant im Werk einer Band, die anders drauf war als die anderen.

„Big Pinks“ Musik lag in der Luft – Robertson und The Band gelten heute als Vorreiter einer generellen Rückwendung zu traditionellen Sounds, die 1968 einsetzte, einer Gegenbewegung zu der Verspielt- und Vertracktheit des Psychedelicrock. Erster Hit war Robertsons „The Weight“, mit einer eindringlichen Version von Dylans „I Shall Be Released“ als B-Seite. Das Album brachte die Band aufs Cover des „Time Magazine“.

Ein Kanadier beschwört den traurigen versunkenen Süden Amerikas herauf

Robertson, Hauptsongwriter von The Band, schrieb wahrhaft magische Songs, deren poetische Rätsel nicht kryptisch waren sondern verwunschen, traurig und schön klangen, und die oft ein versunkenes Amerika heraufbeschworen, einen düstersüßen, glühenden, geheimnisvollen Süden. Der Gewerkschaftsmann in „King Harvest“ singt von Vogelscheuchen und dem „yellow moon“, vom Duft der Magnolienbäume.

Und Virgil Caine, der Konföderiertensoldat aus Tennessee in dem auch von Johnny Cash gecoverten „The Night They Drove old Dixie Down“, singt (mit der Stimme von Levon Helm), wie er und seine Leute besiegt wurden. Dies ist Robertsons in Deutschland wohl bekanntester Song – umgetextet auf den Tod des Junkies Conny Kramer, brachte er der jungen Juliane Werding 1973 den Durchbruch.

Ich wollte Musik schreiben, die sich anfühlte, als hätte sie 50 Jahre zuvor, morgen oder gestern entstanden sein können – die diese lost-in-time-Qualität hat Robbie Robertson in der TV-Sendunf "Shakespeare in The Alley"

In einem Interview von Mitte der Neunzigerjahre, das Robertson in der Fernsehshow „Shakespeare in The Alley“ gab, erklärte er sein Streben nach Zeitlosigkeit. „Ich wollte Musik schreiben, die sich anfühlte, als hätte sie 50 Jahre zuvor, morgen oder gestern entstanden sein können – die diese lost-in-time-Qualität hat.“ Und Bruce Springsteen wird heute im Robertson-Nachruf in der „New York Times“ mit einer Bestätigung dessen zitiert. „Es war zugleich, als ob du sie nie gehört hättest und als ob sie immer dagewesen wären.“

Beim „Last Waltz“ standen Dylan, Joni Mitchel und Neil Young mit auf der Bühne

1976 löste sich The Band auf. Das Abschiedskonzert „The Last Waltz“, aus dem Meisterregisseur Martin Scorsese einen der bewegendsten Konzertfilme machte, wurde zur Verneigung der ganz Großen. Dylan und Neil Young standen neben Robertson, Muddy Waters, Joni Mitchell und Van Morrison. Und Eric Clapton, dessen Wunsch, Mitglied von The Band zu werden, abgelehnt wurde, nahm nicht übel und spielte bei Bobby „Blue“ Blands Texas Shuffle „Further on up The Road“ mit.

Es war nach Robertsons Worten ein endloses fünfstündiges Fest in Bill Grahams San Francisco Dance Palace, an das sich der Songwriter in den Liner Notes der 4-CD-Box „The Last Waltz“ erinnert: „Nach der Show gab es eine Party in Miyako Hotel, wo alle übernachteten. Aber ich saß noch lange auf dem Fußboden dieses Bankettraums, staunend darüber, was gerade passiert war. Ich war erschöpft, aber es fühlte sich nicht so an. Es war so gut, durch das alles gegangen zu sein, all diese Musik gespielt zu haben, und niemanden draußen gelassen oder runtergezogen zu haben.“

Ich saß noch lange auf dem Fußboden dieses Bankettraums, staunend darüber, was gerade passiert war. Robbie Robertson in den Liner Notes der "The Last Waltz"-Box

Das Kantige seines Spiels ist die rustikale Basis des heutigen Americana, die Licks darauf sind traumhauft schön, fast zärtlich. Und so wurde Robertson zu einer der Wurzeln zahlloser Bands, Künstlerinnen und Künstler, von Uncle Tupelo, die sich später in Wilco und Son Volt aufsplitteten, von Bands wie Jayhawks, den Walkabouts, den Cowboy Junkies, von Giant Sand und Calexico, von Chuck Prophet, der späteren Rosanne Cash, Maria McKee oder den deutschen Fink des 2012 viel zu früh verstorbenen Songwriters Nils Koppruch. Und. Und. Und.

Die auf das Solodebüt „Robbie Robertson“ folgenden vier Soloalben hinkten dem Erfolg des ersten hinterher, wiewohl sie mit großen Songs wie „The Code of Handsome Lake“, „How to Become Clairvoyant“, „Night Parade“ oder dem traurigschönen „She‘s Not Mine“ mit seinen sakralen Orgelklängen mühelos die Herzen von Americana-Fans erobern dürften. Der Mann, den nach eigenen Worten „der Rock‘n‘Roll traf, als ich 13 war“, dem seine Mutter daraufhin die erste Gitarre kaufte und der schon 1956 seine erste Band gründete - Little Caesar and The Consuls - veröffentlichte zuletzt 2019 „Sinematic“, das er seine Liebe zur Filmmusik widmete.

Letzte Arbeit ist der Soundtrack zu „Flowers of The Killing Moon“

Und diesbezüglich kommt auch noch was. Robertson komponierte zuletzt die Musik zu einem weiteren Scorsese-Film, dem Western und Thriller „Killers of The Flower Moon“, der Geschichte über Mitglieder des Osage-Stammes, die in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts in Oklahoma ermordet wurden, nachdem Öl unter ihrem Land entdeckt worden war. Beim Filmfestival von Cannes hatte der Film Premiere, im Herbst soll er ins Kino kommen. Man glaubt jetzt schon, das düstere Glühen einer Musik über das Echo der weißen Landnahme, von amerikanischem Herrenmenschentum, Unterdrückung Vertreibung und tödlicher Gewalt hören zu können.

Wie Robertson 2016 in seiner bislang noch nicht ins Deutsche übersetzten Autobiografie „Testimony“ in Bezug auf seine Herkunft schrieb: „Man kann sagen, ich bin ein Fachmann, wenn es um Verfolgung geht.“