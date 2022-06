„Running Up That Hill“

Kate Bush in den Top-Ten Billboard Charts dank Netflix-Serie „Stranger Things“

In der Netflix-Serie „Stranger Things“ wird ein Song der Pop-Legende Kate Bush prominent gespielt. Deshalb erlebt ihr Synthie-Pop-Song „Running Up That Hill“ ein Revival und feiert Erfolge. Nun schafft er es zum ersten Mal in die Top Ten der US-Charts.