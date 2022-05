Wer spielt wann? Was kosten Tickets? Und was darf man mitnehmen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Festival Rock am Ring 2022 in Nürburg.

Rock am Ring 2022 – was muss ich wissen?

Nürnberg.Zeitgleich mit seinem Zwillingsfestival Rock im Park startet Rock am Ring in diesem Jahr wieder voll durch. Informationen rund um das Line-up, Tickets und mehr haben wir hier zusammengestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rock am Ring: das Wichtigste in Kürze

Wann findet Rock am Ring statt? Freitag, 3. Juni 2022, bis Sonntag, 5. Juni 2022

Wo findet Rock am Ring statt? Nürburgring, 53520 Nürburg

Wer tritt bei Rock am Ring auf? Zu den Headlinern gehören in diesem Jahr Green Day, Muse und Volbeat. Zu den namhaften Bands und Interpreten, die an einem der drei Festivaltage auftreten, zählen unter anderem auch Korn, Billy Talent, Beatsteaks, Placebo, Bullet For My Valentine, Sportfreunde Stiller, The Offspring, Lewis Capaldi, Marteria und Jan Delay.

Findet Rock am Ring in diesem Jahr statt?

Die Corona-Pandemie hat die Festivalsaison in den vergangenen zwei Jahren praktisch unmöglich gemacht. Wie die meisten großen Festivals auch, sollen Rock am Ring und Rock im Park aber 2022 wieder regulär stattfinden. Nach Angaben des Veranstalters haben circa 80 Prozent der Ticketinhaberinnen und -inhaber ihre Festivalkarten von 2020 oder 2021 gegen neue Tickets eingetauscht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rock am Ring zählt zu den traditionsreichsten Rockfestivals in Deutschland und wurde erstmals 1985 veranstaltet. Das „Schwesterfestival“ Rock im Park, bei dem größtenteils dieselben Musik-Acts auftreten, findet seit 1997 statt.

Das Line-up von Rock am Ring 2022

Wer spielt an welchem Tag? Hier ist das Line-up für Rock am Ring 2022 (Änderungen vorbehalten, alphabetisch sortiert):

Freitag Samstag Sonntag Green Day (Headliner) Muse (Headliner) Volbeat (Headliner) 102 Boyz Alligatoah 100 Gecs Akuma Six Baroness A Day to Remember August Burns Red Boston Manor Airbourne Broilers Casper Beatsteaks Danko Jones Code Orange Billy Talent Donots Deftones Black Veil Brides Fire from the Gods Devin Townsend Boys Noize Jan Delay & Disko No. 1 Die Kassierer Bullet for My Valentine Måneskin Don Broco Bush Marteria Ego Kill Talent Daughtry Masked Wolf Fever 333 Digitalism Scooter Gang of Youth Donna Missal Serious Klein Ice Nine Kills Drangsal Spirit Kafvka Grandson Box Kodaline Korn SSIO Lewis Capaldi Myles Kennedy Stick to Your Guns Mastodon Royal Republic The Murder Capital Placebo Shinedown The Offspring RIN Skynd Trettmann Schimmerling Tempt Unprocessed Schmutzki The Faim Weezer Sportfreunde Stiller Tremonti You Me At Six Toxpack Turnstile

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was kosten Tickets für Rock am Ring 2022?

Stand 30. Mai kostet das „Weekend Festival Ticket“ ohne Parken und Camping 229 Euro, Tagestickets gibt es für 110 Euro. Tickets für Parken und Campen müssen zusätzlich gekauft werden. Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit gibt es hier.

Rock am Ring 2022: Informationen zur Anreise

Wer mit dem Auto anreist, kann dieses auf den ausgewiesenen Parkplätzen (Ticket erforderlich!) abstellen. Inhaberinnen und Inhaber von Campingtickets und Caravanplaketten dürfen bereits am Mittwoch, 1. Juni, anreisen. Alle Campingplätze schließen am Montag, 6. Juni, um 12 Uhr. Ein Frühanreiseticket gibt es laut Veranstalter in diesem Jahr nicht.

Sonderbusse zum Festivalgelände starten von den Hauptbahnhöfen Koblenz und Bonn, von Köln Deutz sowie vom Flughafen Köln/Bonn.

Einkaufen bei Rock am Ring

Wie in vergangenen Jahren wird es auch in diesem Jahr wieder einen Supermarkt des Discounters Lidl auf dem Festivalgelände geben. Der „Rockstore“ ist Mittwoch von 14 bis 0 Uhr und Donnerstag bis Montag jeweils von 7 bis 4 Uhr morgens geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das darf man bei Rock am Ring (nicht) mitnehmen

Auf dem Festivalgelände verboten:

Taschen und Rücksäcke größer als A4, Turnbeutel, die nicht durchsichtig sind

Getränke und Flüssigkeiten aller Art

Helme

Schuss-, Hieb-, Stich- und sonstige Waffen aller Art

Sägen, Äxte, Beile und vergleichbares Werkzeug

Feuerwerkskörper, Wunderkerzen, Sternwerfer und pyrotechnische Gegenstände aller Art (u. a. Bengalische Feuer)

Stühle, Sitzmöbel und Sitzgelegenheiten (z. B. Styroporwürfel)

Aufzeichnungsgeräte (professionelles Ton-, Foto- und Videoequipment)

Notebooks, Tablets

Laserpointer

Sperrige Gegenstände aller Art, z. B. Fahnenstangen, Regenschirme, Campingequipment, Selfie-Sticks

Auf dem Festivalgelände erlaubt:

Portemonnaie, Schlüssel, Mobiltelefon

Kleine Gürtel- und Bauchtaschen bis Größe A4

Durchsichtige Turnbeutel (clear bags), leere Faltflaschen

Welche Corona-Regeln gelten bei Rock am Ring 2022?

Wie der Veranstalter mitteilt, gelten während des Festivals die bestehenden Abstands-, Sicherheits- und Hygieneregeln. Da Rock am Ring in Rheinland-Pfalz stattfindet, sind die für das Bundesland geltenden Maßnahmen für Großveranstaltungen Grundlage für sämtliche Corona-Regeln. In Rheinland-Pfalz sind die meisten verpflichtenden Corona-Regeln seit dem 3. April entfallen. Eine Maskenpflicht gilt noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Fernverkehr sowie im Pflege- und medizinischen Bereich. Wo sich viele Menschen spontan begegnen, wird das Masketragen dringend empfohlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/pf