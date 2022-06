Rock am Ring 2022 live – So sehen Sie das Festival im Livestream

Lebenslust im Leichenwagen – Das Roadmovie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ startet

Dieser Film ist eine wunderbare Ode an Menschlichkeit und Vitalität, ein Appell an Toleranz und Verständigung. Ein Bestatter und ein gehandicapter Gemüseverkäufer reisen in „Glück auf einer Skala von 1 bis 10″ (Start am 2. Juni) gemeinsam in den Süden Frankreichs. Was natürlich auch eine Reise der beiden zu sich selbst wird.