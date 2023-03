Rock am Ring und Rock im Park: Das kosten Tickets 2023

„Manta Manta – Zwoter Teil“ – Ein Film wie auf Autopilot

Für den „zwoten Teil“ seines einstigen Karrierestarters „Manta Manta“ nimmt Til Schweiger alles selbst in die Hand, und alles läuft wie am Schnürchen. Als Bertie Katzbach hält er in der Klasse seines Sohnes eine Rede auf das Freiheitssymbol Auto. Nostalgiker jubeln, Gegenwartsbezüge stimmen, ein bisschen weniger Fäkalwitze wären allerdings mehr gewesen.