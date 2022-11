In diesem Sommer meldeten die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park nach zwei Jahren Pandemie-Pause einen Besucherrekord. Jetzt stehen die ersten großen Acts für nächstes Jahr fest.

Tote Hosen, K.I.Z und Co.: Erste Band fürs Rock am Ring 2023 stehen fest

Der erste Festivalsommer nach zwei Jahren Pandemiepause ist gerade vorbei, da kündigt Rock am Ring bereits seine ersten „Knaller für 2023″ an - darunter etwa die Toten Hosen, Machine Gun Kelly, Apache 207 und K.I.Z. Tickets für die beiden Festivals Rock am Ring und Rock am Park sind ebenfalls bereits auf der Website der Veranstalter käuflich.

Bands freuen sich auf Rock am Ring 2023

Neben den Bandnamen hat das Festival auch ein erstes Teaser-Video auf Youtube veröffentlicht. Mehr als 160.000 Rockfans finden demnach Platz auf den Zwillingsfestivals. Außerdem kommen mehrere der angekündigten Acts zu Wort. „Es wird Zeit, dass wir die Locations jetzt endgültig mit euch abreißen“, sagt etwa Tote-Hosen-Sänger Campino darin. Seine Band war bereits dieses Jahr als Überraschungsact auf dem Festival aufgetreten. Und Rapperin Badmómzjay, die ebenfalls dabei sein wird, meint: „Für genau diese Momente mache ich das.“

Auch internationale Künstler äußern sich schon enthusiastisch zu ihrem Auftritt und rufen ihre Fans auf, Tickets zu kaufen. „Holt euch eure Tickets, es wird verrückt“, verspricht etwa Musiker Yungblud.

Besucherrekord bei Rock am Ring 2022

In diesem Jahr waren rund 90.000 Menschen in der Eifel, um das dreitägige Kultfestival Rock am Ring zu feiern. Die Veranstalter meldeten einen Besucherrekord.

