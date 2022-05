London/Madrid.Kurz vor dem Start der Jubiläumstournee der Rolling Stones hat Gitarrist Ronnie Wood in einem Interview von einem möglichen Abschied der legendären Rockband („Brown Sugar“, „Paint It Black“) von der großen Bühne gesprochen. Er brauche im Sommer seine volle Energie, sagte Wood (74) der spanischen Ausgabe des „Esquire“-Magazins. „Schließlich stehen wir vor der letzten Tournee.“ Darauf angesprochen, was er damit meine, ruderte Wood allerdings ein wenig zurück. „Na ja, jede Tournee ist die letzte. Man weiß nie, was als nächstes passiert.“

Wir sind so besessen vom Alter, von der Jugend. Aber es ist nur eine Zahl. Ich fühle mich, als wäre ich 29 Jahre alt. Ronnie Wood, Stones-Gitarrist

Die Stones feiern in diesem Sommer ihr 60-jähriges Bestehen mit der „Sixty“-Tournee, auf der sie auch in München und Gelsenkirchen auftreten werden. Zuvor hatte die Band einen Schicksalsschlag verkraften müssen. Stones-Schlagzeuger Charlie Watts starb im August vergangenen Jahres nach kurzer Krankheit.

Wood feiert zum Tourneeauftakt 75. Geburtstag

Frontmann Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards sind 78 Jahre alt. Wood, der zum Tourneeauftakt am 1. Juni in Madrid seinen 75. Geburtstag feiert und vor 47 Jahren zur Band kam, ist das jüngste Mitglied der Rolling Stones. „Wir sind so besessen vom Alter, von der Jugend“, sagte der Gitarrist. „Aber es ist nur eine Zahl. Ich fühle mich, als wäre ich 29 Jahre alt.“

RND/dpa