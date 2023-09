﻿Die Rolling Stones und die Renaissance des Promo-Hypes

Es ist der 17. August, als im Londoner Stadtteil-Lokalblatt „Hackney Gazette“ auf Seite drei diese merkwürdige Annonce auftaucht. In Zungen-Lippen-Rot wirbt eine Firma, von der noch nie jemand etwas gehört hat, für ihre Dienste: „Hackney Diamonds – Spezialisten in Glasreparatur“. Gibt es natürlich nicht, stattdessen wirbt da das größte Rock-‘n‘-Roll-Unternehmen der Welt mit mehr oder weniger subtilen Botschaften für sein Produkt. Immerhin das aber entspricht im weitesten Sinne dem Angebot der Fake-Glaserei: Es gibt eine neue Scheibe.

20 Tage und ein globales Medienlauffeuer später sitzen Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood im Hackney Empire Theatre. Nach dem Tod von Schlagzeuger Charlie Watts vor zwei Jahren führen sie die seit 1962 prächtig laufenden Geschäfte der Rolling Stones jetzt als Trio. Und dieses Trio sitzt da also nun, um den Hunderten Glücklichen im neobarocken Saal und den annähernd so glücklichen Millionen im Livestream, den man seit Tagen beworben hatte, endlich zu bestätigen, was eigentlich schon jeder wusste, aber eben nicht von ihnen höchstselbst: Die Stones bringen ein neues Album raus, es wird das erste seit 18 Jahren sein, seit „A Bigger Bang“.

Es könnte „A Much Bigger Bang“ heißen, bei so viel explosiver PR-Pyrotechnik, die hier im Vorfeld entzündet wurde. Aber es heißt, genau: „Hackney Diamonds“, kommt am 20. Oktober, führt längst alle Vorbestellungslisten an, die Vorab-Single „Angry“ ist seit Mittwoch draußen, im Musikvideo räkelt sich Serienstar Sydney Sweeney („White Lotus“) auf einem Cabrio. Klar doch. Genauso klar wie der Fakt, dass „Tonight Show“-Host Jimmy Fallon für die Stones aus den Staaten nach London gejettet ist, um diese 25-minütige Werbeshow zu moderieren. Ehren-, womöglich aber auch Geldsache. Dass die Rolling Stones das locker wieder einspielen, weiß man natürlich bei der Plattenfirma Universal, und schmeißt es gerne in den großen, zungenlippenroten Promo-Schlund. Die Anzeige in der „Hackney Gazette“ dürfte da noch der günstigste aller Posten gewesen sein.

Es ist, wenn man so will, die alte Vermarktungsschule, mit Methoden aus einer untergegangenen Welt, in die die Stones einst vor sechs Jahrzehnten hineingeboren wurden. Eine Zeitungsannonce, Werbung mit der ikonischen Zungen-Lippen-Kombi auf Billboards, das Bandlogo projiziert an den Mable Arch an der Londoner Speakers‘ Corner, auf die Fassade des Berlin Carré am Alexanderplatz, und dann eben diese Show in einem alten Theater – das ist PR-Pomp mit prähistorischer Patina. Klar, der Stream, die Homepage, auf der man mit dreimaligem Tippen auf dem Smartphone eine Glasscheibe zum Bersten bringen konnte: Ein bisschen 21. Jahrhundert ist dann doch dabei. Aber es ist im Kern die alte Logik alter Männer, die es sich leisten können.

Geld wird mit Liveshows verdient, nicht mit Musik

Moderne Promo ist längst anders, vor allem günstiger, nicht jeder ist ein Rolling Stone. Andererseits wären die meisten gern ein Rolling Stone, und es gibt dann tatsächlich auch wieder eine gewisse Schubumkehr, was das aufwendige Trommeln für neuveröffentlichte Musik angeht. Nicht gleich mit dem Dampfhammer, aber öffentlichkeitswirksam muss es schon sein. Aufmerksamkeit gleich Nachfrage gleich Umsatz. Das war schon immer so, auch wenn sich da in der Musik grundlegend etwas verschoben hat, von dem hier kurz die Rede sein muss: Geld wird nicht mehr oder kaum noch mit Alben verdient, nicht mit analogen Tonträgern, erst recht nicht mit digitalem Streaming. Das Geld wird damit verdient, dass die neue Musik auf die Bühne kommt. Man darf sich also schon auf die Stones-Tour zu „Hackney Diamonds“ freuen, wenngleich noch nichts dazu bekannt ist.

Dafür ist gerade – mit einem Konzert in Hannover – die groß angelegte Tournee von Måneskin gestartet, so etwas wie die Rolling Stones der Generation Z. Die jungen Italiener, ESC-Gewinner 2021, alle Anfang Zwanzig, schrauben seit einiger Zeit an einer Weltkarriere, demnächst bespielen sie den Madison Square Garden in New York, dann geht es nach Südamerika, Australien, Fernost. Bei Jimmy Fallon waren sie natürlich auch schon, Anfang des Jahres, in der Promophase zum Album „Rush!“, von der schwedischen Hitmaschine Max Martin produziert, das das Rückgrat der aktuellen Konzertreihe bildet. Und, das der eigentliche Clou der flamboyanten Neo-Glam-Poprocker: Sie haben geheiratet. Einander. Alle vier.

Am Vorabend der Geburt ihres gemeinsamen Babys, Album Nummer drei, feierten Måneskin im Januar eine Show-Hochzeit, wurden mit offenem Verdeck durch die Straßen Roms gefahren, schwebten im Blitzlichtgewitter in den Palazzo Brancaccio, gegen den das Hackney Empire wie eine mediokre Mehrzweckhalle wirkt. Das Quartett gab sich das Ja-Wort, man tauschte Ringe aus und Küsse, bis dass die Bandauflösung sie scheidet. Im Anschluss gab es eine ausschweifende Party, natürlich mit Hochzeitstorte, gestiftet vom Streamingriesen Spotify, der das Launch-Event live hinaus in die Welt übertrug. Als Kapelle für die Feiergesellschaft um Gäste wie Machine Gun Kelly klemmten sich Måneskin dann höchstselbst die Instrumente vor die in Weiß gehüllte Brust, Drummer Ethan Torchio schlug im Hochzeitskleid auf die Felle ein. Prunk‘s not dead. Größenwahnsinniges Marketing lebt, selbst im Jahr 2023.

Auch Abba spielen im Promo-Konzert ganz groß mit

Dabei ist es ja eigentlich so, dass Bands ab einem gewissen Marktvolumen auf so etwas auch einfach komplett verzichten könnten. Die Rolling Stones dürfen ziemlich sicher selbst dann mit einer neuen Platte einen Hype auslösen, würde die Ankündigung von einem Politbüro-Funktionär monoton im Rundfunk verlesen. Die schiere Größe und popkulturelle Bedeutung des globalen Phänomens Rolling Stones würde ausreichen, um Mechanismen in Gang zu setzen, für die es keinen einzigen Cent aus dem Promo-Budget bräuchte. Aber natürlich wäre das nicht standesgemäß. Es geht nicht ohne die große Pose.

Das gilt selbst für Abba, in Sachen Weltruhm in einer Liga mit den Stones, die ihr Ego aber seit jeher ein paar Konfektionsgrößen kleiner trugen und tragen als die sich ihrer eigenen Rolle stets sehr bewussten Briten. Und trotzdem drehten Abba 2021 bei ihrem Comeback am Riesenrad der Promotion. Alles andere wäre auch befremdlich gewesen – sie sind halt einfach zu groß, um sich klein zu geben.

Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson im Mai 2022 bei der Premiere von "Abba Voyage". © Quelle: IMAGO/TT

Das Album „Voyage“, ihr erstes seit „The Visitor“ 40 Jahre zuvor, zelebrierten Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad jedenfalls nicht nur mit zeitgemäßem Bohei, einem eigenen Tiktok-Channel und natürlich dem unvermeidlichen Livestream. Sondern auch mit mit der Ankündigung eines gigantischen Projekts, für das es dieses Album gewissermaßen brauchte als Zugpferd: Seit Mai 2022 läuft in London die Show „Abba Voyage“, ein Konzert mit virtuellen Avataren der vier Musiker, in einer eigenen „Abba Arena“ im Londoner Olympiapark. Produktionskosten: 140 Millionen Pfund.

Wenn man gerade nicht Abba ist und auch kein in den Ritterstand erhobener Ex-Rebell aus Greater London, geht‘s aber natürlich auch kleinformatiger. Zumindest finanziell, nicht aber in der Theatralik gilt das für den erst vor einigen Tagen vorgeführten PR-Stunt des R&B-Sängers Miguel. Wer ihn nicht kennt: Der 37-Jährige ist nicht irgendwer, sondern darf sich mit über einer Milliarde Abrufe für einen einzigen Song bei Spotify (mit „Sure Thing“ knapp hinter Abbas „Dancing Queen“, aber noch vor „Paint It Black“ von den Stones) für die Königsklasse der Musikbranche qualifiziert fühlen.

Dennoch reichte ihm eine Aktion, die vielleicht ein paar Hundert Dollar gekostet hat, um sein demnächst erscheinendes Album „Viscera“ ins Schaufenster der Weltöffentlichkeit zu stellen: Miguel ließ sich zwei Haken durch die Rückenhaut treiben und an Seilen unter die Decke einer Halle in Los Angeles ziehen. Da hing er nun und sang sein Lied, mit noch mehr Weltschmerz in der Stimme als gewöhnlich.

Das ist schon nicht viel, aber immer noch mehr als gar nichts. Und natürlich gibt es auch diese Künstler, die mit dem gar nichts spielen, vielleicht sogar mit der Angst der Fans, dass sie von der Bildfläche verschwinden könnten. Um sich dann doch zurückzumelden: Bin wieder da, und das hier ist übrigens mein neues Album, greift zu! Der vielleicht größte weibliche Star unserer Zeit, Taylor Swift, hat es vorgemacht, bereits 2017. Ihre damals schon 200 Millionen Follower auf der Fotoplattform Instagram standen plötzlich vor dem sprichwörtlichen Nichts: Swift hatte, nachdem sie zuvor schon auffällig lange nichts mehr von sich hatte hören und sehen lassen, mit einem Mal alle ihre Inhalte gelöscht. Die Aufmerksamkeit gehörte ihr und ihrem gewieften Marketingteam – die sich aufbauende Spannung entlud sich dann folgerichtig mit der Ankündigung des neuen Albums „Reputation“. Wer so viel davon hat, Reputation, braucht eben manchmal nicht viel mehr als den Löschknopf seiner Social-Media-Accounts.

Es braucht nicht mehr als ein paar gute Ideen. Man muss sie nur haben

Überhaupt, Social Media, oft genügt ein Konto bei Instagram oder X (vormals Twitter), um den Hype Train rollen zu lassen. Ein paar kryptische Hinweise, hier und da mal eine geheimnisvolle Andeutung, am besten über Wochen oder gar Monate – nie war Promo eigentlich leichter als heute. Es braucht nicht viel mehr als ein paar gute Ideen. Man muss sie nur haben.

Die Marketingmaschinerie hinter den Rolling Stones hat beides. Die kleinen Ideen von heute und das große Geld von gestern. Sechs Wochen noch bis „Hackney Diamonds“. Die Drei-Mann-Glaserei von der Insel freut sich schon jetzt über prall gefüllte Auftragsbücher.