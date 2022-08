Unter Zugzwang – Brad Pitt als Killer unter Killern in „Bullet Train“

Mit Hornbrille und Anglerhütchen sieht Brad Pitt völlig anders aus, als man sich einen Killer gemeinhin vorstellt. In David Leitchs „Bullet Train“ (Kinostart am 4. August) ist er an Bord eines Hochgeschwindigkeitszugs, um einen mysteriösen Metallkoffer an sich zu nehmen. Im originellsten Blockbuster seit „Tenet“ hat er tödliche Konkurrenz.