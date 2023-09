„Angry“ rockt: So klingt der erste Schnipsel vom neuen Album der Rolling Stones

„Don’t get angry with me“, singt Mick Jagger. Und als er mit „I am …“ vermutlich dazu ansetzen will zu erklären, warum man ihm nun genau nicht böse sein darf, ist der jetzt veröffentlichte Songschnipsel auch schon wieder vorbei. Los geht das Stück mit der klassischen Vier-Viertel-Takt-Anzählung des Rock ’n’ Roll „One … two, one, two three“, die „four“ bleibt indes weg, und schon scheppert ein deftiges Keith-Richards-Riff aus den Boxen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu sehen ist dazu bei Youtube das aktuelle, zersplitterte Zungenlogo der Stones. Und ein surreales Bukett: Das Stones-Zunge/Lippen/Zähne-Firmenzeichen in seiner gewöhnlichen Ausprägung, danach Münder und Augen, in denen blaue Diamanten blitzen, gehalten von roten Händen mit schwarz lackierten Nägeln. „Hackney Diamonds“ soll das neue Album heißen – „Londoner Juwelen“.

Mit den „Diamonds“ sind die diamantenen Jubilare Rolling Stones gemeint

Mit „Diamonds“ dürften die „Diamantenen“ gemeint sein, schließlich feierten die Stones im Vorjahr 60. Bandjubiläum – diamantene Rock-’n’-Roll-Hochzeit sozusagen – und spielten auf ihrer zugehörigen „Sixty“-Tour in Deutschland. Über den Hackney-Bezug wird noch gerätselt, in ihrer Anfangszeit konzertierten sie vor allem im Marquee, im Ealing Jazzclub und im Studio 51 – allesamt nicht in Hackney.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Gigadiamant explodiert über der paradiesischen Bucht

Ein Tweet von Mick Jagger auf der Plattform X (früher bekannt als Twitter) zeigte am Freitag­abend einen winzigen animierten Film – ein Strandszenario mit nackten Menschen in einer Bucht. Ein gigantischer, herzförmiger Diamant taucht aus dem Wasser und zerbirst sogleich, daraus formt sich dann die ebenfalls zersplitterte Stones-Zunge, die kurz am purpurnen Himmel schwebt, sich dann nach vorne auf den Betrachter zubewegt und an der imaginären Kamera zerschellt.

Der Song „Angry“ ertönt leise – wie aus einem Kofferradio am Strand im Hintergrund. Ein ähnlicher Nur-ein-paar-Sekunden-Clip findet sich auf dem X-Account von Gitarrist Keith Richards und der Band. Hier steigen funkelnde Diamanten aus einem Londoner U-Bahn-Schacht und formieren sich zu einer schwebenden Zunge aus Diamanten­bruch. Auch hier ist der Song vom Straßenlärm gedämpft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rolling-Stones schalteten am 23. September unter Decknamen eine Anzeige, in dem ein Glaserei­unternehmen namens „Hackney Diamonds“ eine neue Filiale im Londoner Stadtbezirk Hackney ankündigte und dabei mit allerlei Stones-Bezügen spielte. Die Ausgabe der Zeitung „Hackney Gazette“ ist inzwischen zum Sammler­objekt avanciert, anfängliche Mutmaßungen, es könne sich bei „Hackney Diamonds“ um einen Bluff zu dem seit Jahren versprochenen 24. Studiowerk (in den USA das 26.) der britischen Band handeln, sind inzwischen passé.

Rock-’n’-Roll-Nummern sind bei den Stones die besten Appetizer

Ob nun eins der beiden Diamanten­filmchen das Plattencover abgeben wird? Erste Reaktionen auf den Songschnipsel sind jedenfalls positiv. Rock-’n’-rollige Tracks mit der offen gestimmten Richards-Grollgitarre sind ja seit je die verlässlichsten Stones-Appetizer. Derlei zeitlose Uptempo-Rocker sind Markenzeichen der Band seit den Sechziger­jahren und ziehen sich von „Jumping Jack Flash“ und „Honky Tonk Women“ über „Start Me up“ und „Mixed Emotions“ bis „Rough Justice“ und „Doom and Gloom“ durchs gesamte Oeuvre der Band.

Worum es in dem Song geht, darüber lässt sich mit dem bisschen Text nur mutmaßen. „Angry“ sind die früher als „bad boys“ und „angry young men“ klassifizierten Stones offenkundig nicht auf andere, sondern bitten Verärgerte um Verzeihung.

Ob es sich bei den Adressaten von Jaggers Ansprache um eine Liebes­beziehung handelt oder um die zu den seit nunmehr 18 Jahren auf neue Jagger-Richards-Songs wartenden, zunehmend verärgerten Fans? Seit „Bridges to Babylon“ (1997) hat das berühmteste britische Songwriterduo neben Lennon/McCartney die Langsamkeit entdeckt. Und die Anhängerschaft ist von fast zwei Jahrzehnten ohne Album mit nur neuen Songs (auf „Blue & Lonesome“ von 2016 waren nur Coverversionen von Blues-Oldies enthalten) durchaus genervt.

Fanforen: Ist die Textzeile von „Angry“ eine Entschuldigung?

So wird auf einschlägigen Fan­websites wie iorr.org die Zeile denn auch augenzwinkernd als „sorry“ an die Gemeinde gewertet. Diskutiert wird ferner, ob noch der 2021 verstorbene Original-Stones-Drummer Charlie Watts bei „Angry“ die Becken und Felle bearbeitet, aufgrund des groovenden Spiels wird aber eher sein Nachfolger Steve Jordan vermutet. Der war schon seit den späten Achtzigerjahren Schlagzeuger bei Keith Richards’ Zweitband X-Pensive Winos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Themen in den Foren: Ähnelt Richards’ Gitarrenriff tatsächlich dem von „Should Is Stay or Should I Go“ der Punkikonen The Clash? (auf den ersten Horch wohl eher nicht). Ist der Gitarrenklang so rein, weil Verstärker­simulations­plugins bei der Aufnahme der Gitarre verwendet wurden statt echter Röhren­verstärker? (möglich, aber nicht überprüfbar). Die Fans hoffen allgemein, dass die neuen, mithilfe von Don Was produzierten Songs das lange Warten wert waren (man glaubt beim Lesen solcher Zeilen Seufzer zu hören). Die Community gibt aber auch sofort einem Kommentator Zunder, der ablästert, dass doch schon die letzten Alben der Stones ziemlich dürftig gewesen seien.

Zwölf neue Songs sind bei der ASCAP registriert worden

Die Rock-Website Kbco.iheart.com weiß, dass zwölf neue Stones-Lieder bei der ASCAP, der American Society of Composers, Authors and Publishers – älteste US-Verwertungs­gesellschaft für Musikrechte – registriert worden seien. Auch bei Wikipedia sind diese Songs im „Hackney Diamonds“-Artikel „alphabetisch aufgelistet: „Angry“ (mit Ko-Produzent Andrew Watt als Ko-Autor), „Bite My Head off“, „Depending on You“ (mit Watt). „Dreamy Skies“, „Driving Me too Hard“, „Get Close“ (mit Watt), „Live by The Sword“, „Mess It up“, „Morning Joe Cues“, „Sweet Sound of Heaven“, „Tell Me Straight“ und „Whole Wide World“. Das muss nicht alles sein: Vielleicht ist auch noch der Corona-Reggae „Living in a Ghosttown“, die Nummer-eins-Single von 2021, mit drauf. Auch Coverversionen kommen auf Stones-Alben vor.

Bekannt ist die Mitwirkung von Ex-Beatle Paul McCartney, Gerüchte über ein Trommeln von Beatles-Drummer Ringo Starr wurden dementiert. Auch dabei ist der frühere Bandbassist Bill Wyman (von 1962 bis 1993 im Band-Line-up), der mit den Stones zum letzten Mal auf „Highwire“ und „Sex Drive“, den beiden Studiotracks des Livealbums „Flashpoint“ (1991) zu hören war. Und mit Elton John waren die Stones ebenfalls im Studio – man darf gespannt sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der Countdown auf der Website hackneydiamonds.com läuft. Noch vier Tage. Am Mittwoch um 15.30 Uhr mittel­europäischer Zeit werden die Stones also weiteres Wissenswertes bekannt geben, werden – exakt einen Tag nach dem 18. Geburtstag des „A Bigger Bang“-Albums – vielleicht auch schon mehr frisches Material anschnipseln lassen.

Der große „Diamonds“-Countdown erinnert an die Abba-Eventwerbung von 2021

Das erinnert an den Abba-Countdown, mit dem die schwedische Poplegende im September 2021 die Werbung für ihr neues Album „Voyage“ (erschienen am 5. November, 40 Jahre nach dem Vorgänger „The Visitors“) und für die virtuellen Abba-Shows in London (seit Mai 2022) zum Popevent des Jahres machte.

Unter Stones-Anhängern gilt eine Album­veröffentlichung von „Hackney Diamonds“ im Oktober als wahrscheinlich. Erhofft werden von den Fans am Mittwoch auch Konzert­ankündigungen.

Jaggatare werden dabei wohl eher nicht im Spiel sein.