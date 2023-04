Brennende Wildschweine: die tragische Sommerkomödie „Roter Himmel“

Mit so einem Stinkstiefel möchte wohl niemand ans Meer fahren. Leon (Thomas Schubert) verbreitet schon schlechte Laune, bevor er den Mund aufmacht. Ob er zum Schwimmen mitkommen wolle? Leons verquälte Antwort lautet: Die Arbeit lasse das nicht zu. Er müsse an seinem Roman schreiben.

Kommt Leon dann doch mal mit, liegt er angezogen am Strand und schaut nach dem Nickerchen noch verdrießlicher hinaus aufs Wasser als zuvor. Einschlafen wollte er auf keinen Fall. Er muss ja an seinem Roman arbeiten – und drückt sich doch beständig davor.

Ob Leon merkt, wie er nervt? Man muss schon ein echter Sonnenschein sein wie Kumpel Felix (Langston Uibel), um sich von der schlechten Laune des Miesepeters nicht anstecken zu lassen.

Leon steht unter Druck: Er erwartet seinen Berliner Verleger (Matthias Brandt) und ahnt bereits, dass sein zweites Buch gründlich misslungen ist. „Club Sandwich“ soll es heißen. Na ja.

Kumpel Felix arbeitet an einer Fotomappe, um sich an der Kunsthochschule zu bewerben. Erst einmal aber genießt er die Hitze des Sommers und den Ostseewind. Leon kämpft dagegen in schwülen Nächten mit den Mücken.

Zugegeben, es läuft einiges schief bei diesem (Arbeits-)Urlaub. Erst verreckt der Wagen auf den letzten Kilometern. Dann stellen die Ankömmlinge wie einst die sieben Zwerge fest, dass offenbar schon Schneewittchen in ihr heimeliges Häuschen eingezogen ist: Sie stoßen auf beschmierte Lasagnetellerchen und eine rotierende Waschmaschine. Felix’ Mutter hat offenbar nicht nur den beiden ihr Sommerdomizil zur Verfügung gestellt.

Klammheimlich verliebt

Es ist ein geschickter Kunstgriff von Regisseur und Drehbuchautor Christian Petzold, Nadia (Paula Beer) in „Roter Himmel“ die ersten rund 20 Minuten als die große Abwesende zu inszenieren. Zu lernen ist dabei, dass man sich schon verlieben kann, bevor die betreffende Person überhaupt auftaucht.

Leon jedenfalls ergeht es so. Klammheimlich macht er sich in Nadias Zimmer an deren privaten Sachen zu schaffen. Das Tolle am Spiel von Hauptdarsteller Thomas Schubert ist: Man sieht es ihm an, wenn er in Nadias Tagebuch blättert oder wenn er später die anderen beobachtet, wie sie nachts mit fluoreszierenden Schlägern Federball spielen – die vielleicht poetischste Szene.

Das alles klingt nach federleichter Sommerunterhaltung. Tatsächlich hat sich Petzold von Eric Rohmer inspirieren lassen. Der französische Filmemacher liebte es, junge Leute in schöner Umgebung zusammenzuholen und sie über Gott, die Welt und vor allem sich selbst plaudern zu lassen. Ein ordentliches Beziehungschaos richtete der 2010 gestorbene Rohmer dabei gern an, und das tut auch Petzold. Die Arroganz der Künstlermimose Leon verpufft an der Geerdetheit der vermeintlichen Eisverkäuferin Nadia (tatsächlich ist sie angehende Literaturwissenschaftlerin), die nur ein Wort für sein Romanmanuskript übrig hat: „Bullshit!“

Schubert und Beer (Petzolds Lieblingsschauspielerin, mit der er auch schon in „Transit“ und „Undine“ zusammenarbeitete) bilden einen wunderbaren Kontrast: er schwer und langsam, sie behände und kaum zu fassen. Aber bei Gefühlsgeplänkel belässt es Petzold nicht, auch wenn er uns auch noch mit dem sportlichen Rettungsschwimmer Devid bekannt macht.

„Irgendwas stimmt hier nicht“

Petzold inszeniert eine tragische Sommerkomödie: Schon der erste Satz im Film lässt sich als eine Warnung verstehen: „Irgendwas stimmt hier nicht.“ Das trifft zuerst auf den defekten Automotor zu, aber es liegt Ungemach in der Luft.

Hubschrauber- und Flugzeuglärm ist zu hören. Die Feuerwehr warnt auf der Strandpromenade vor offenem Feuer. Irgendwann regnet es Asche aufs Häuschen.

Ein Waldbrand rückt näher, Vorzeichen des Klimawandels. Ehe man sich recht versieht, bekommt die Sommerkomödie ruck, zuck die Kurve zur Tragödie.

Petzold spielt von Anfang an mit Thriller- und Horrorelementen. Es knackt und knistert geheimnisvoll im Unterholz. Zugleich ist „Roter Himmel“ lange Zeit deutlich verspielter und humorvoller als mancher seiner früheren Filme. Aber dann wird es doch dramatisch.

Das sich nähernde Feuer wirkt wie eine Strafe, inszeniert von göttlicher Stelle, und das ist im Kino der Regisseur. Niemand kann sich vorm Weltgeschehen zurückziehen. Wer nur um sich selbst kreist, erlebt ein böses Erwachen.

Die brutale Wirklichkeit bricht in die Urlaubsidylle ein. Das muss auf bittere Art und Weise der egozentrische Leon erkennen. Irgendwann wird er auf brennende Wildschweine stoßen. Und dann folgt ein, sagen wir: echter Pompeji-Moment.

Bei der Berlinale gewann „Roter Himmel“ den Großen Jurypreis, die zweitwichtigste Auszeichnung nach dem Goldenen Bären. Warum dieser vielschichtige Film bei der Vorauswahl zum Deutschen Filmpreis durchgefallen ist, weiß allein die Deutsche Filmakademie.

„Roter Himmel“, Regie: Christian Petzold, mit Thomas Schubert, Langston Uibel, Paula Beer, 102 Minuten, FSK 12