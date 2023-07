Sänger Michael Holm: „Die goldenen Siebziger? Ich habe diese Zeit genossen“

Hannover. Ich muss Sie um Verzeihung bitten, dass ich es nicht ganz pünktlich geschafft habe.

Herr Holm, das habe ich gar nicht gemerkt.

Ich komme noch aus einer Generation, in der Pünktlichkeit viel zählt. Damals sagten wir „Pünktlich wie die Eisenbahn“. Diese Redensart kann man heute ja nicht mehr verwenden. Ich fahre gern mit dem ICE zu Konzerten und zu Veranstaltungen. Auf diesen Reisen habe ich sehr oft mit abenteuerlichen Umständen zu kämpfen.

Noch mehr schätzen Sie ein anderes Verkehrsmittel, wie man liest.

Ich bin tatsächlich ein leidenschaftlicher Radfahrer. (lacht) Ich gehe außerdem gern spazieren und achte darauf, dass ich jeden Tag auf meine 10.000 Schritte komme. Früher habe ich das Reiten geliebt. Und das Skifahren.

Sind Reiten und Skifahren auch heute noch Leidenschaften von Ihnen?

Leidenschaften sind das noch, allerdings übe ich sie nicht mehr aktiv aus. Als vor 15 Jahren meine Stute Katschara, sozusagen die Pferdeliebe meines Lebens, gestorben ist, habe ich mit dem Reiten aufgehört. Ab und zu sitze ich noch auf einem Pferd, aber nicht mehr oft. Mit dem Skifahren verhält es sich ähnlich. Wir leben heute in einem schönen Haus mit Garten in Weilheim, das liegt zwischen Ammersee und Starnberger See. Das oft sehr schöne Wetter und die wunderbare Gegend im bayerischen Oberland laden dazu ein, rauszugehen und zu radeln. Oder mit dem Hund an der Ammer spazieren zu gehen.

Beruflich ist bei Ihnen momentan eine Menge los. Sie haben im Juni die Autobiografie „Rückkehr nach Mendocino“ veröffentlicht, jetzt kommt mit „Holm 80″ ein neues Album.

Das ist für mich positiver Stress. Ich mag meine Arbeit wirklich gern.

Kann man dennoch sagen, dass Sie so ein bisschen aus dem Ruhestand zurückgeholt worden sind?

Ja, das kann man sagen. Ich habe mich von meinem guten Freund Michael Kernbach überzeugen lassen. Er meinte: „Du wirst 80, du musst deine Memoiren schreiben.“ Wir haben das Buch zusammen geschrieben, er hat mich ausgefragt, und ich habe ihm erzählt, wie das alles so war, vor allem die goldenen Siebziger haben ihn fasziniert. Ich war anfangs ein wenig skeptisch, aber nach zwei Probekapiteln war auch ich überzeugt.

Michael Kernbach war Bassist und Textautor der Band Guildo Horn & Die orthopädischen Strümpfe. Sie kennen ihn, seit Sie Ende der Neunziger das Guildo-Horn-Album „Danke“ produziert haben.

Seitdem sind wir befreundet geblieben und hecken immer wieder die eine oder andere Schlingelei zusammen aus. Auch die Idee für das Album „Holm 80″ kam von Michael.





„Allein mit dir“ zum Beispiel kam 1978 heraus. Interessanterweise klingen Sie auf der jetzigen Neuaufnahme jünger als vor 45 Jahren.

Ja, Wahnsinn, oder? Ich finde das auch. Das Lied hat plötzlich noch mal eine ganz neue, frische Energie bekommen. Hier haben wirklich Menschen zusammengearbeitet, die sehr viel Spaß an der Musik und eine immense Liebe zum Detail haben. Mich reißt das ganze Album selbst sehr mit.

In „Allein mit dir“ geht es um ein Aufeinandertreffen mit einem einst geliebten Menschen.

Man sieht sich und denkt: „Nur noch ein einziges Mal mit dieser Person zusammen zu sein, und wenn es nur für drei Stunden wäre.“ Vor allem anderen handelt dieses Stück von Sehnsucht und von Wehmut.

Zum runden Geburtstag ein neues Album: „Michael Holm 80“. © Quelle: Michael Holm

Sie sind seit 30 Jahren in zweiter Ehe mit Ihrer Frau Beate verheiratet. Sind Sie stolz auf diese lange Liebe?

Es ist toll, dass es so gekommen ist. Aber stolz? Es gehört nicht viel Arbeit oder gar Anstrengung dazu, meine Frau super zu finden und unsere beiden Kinder zu lieben. Unsere Liebe ist keine große Leistung, sie ist einfach da.

Ihre Kinder sind Ende 20. Haben sie sich beruflich am Vater orientiert?

Meine Tochter hat Praktika gemacht bei TV- und Radiosendern, aber ihr Lebenstraum ist es, Kinder zu unterrichten. Sie ist mit Leib und Seele Lehrerin. Und mein Sohn ist Physiker.

Auch bei der Aufzeichnung der 100. „ZDF-Hitparade“ mit Dieter Thomas Heck 1977 ist Michael Holm (u. r.) dabei – ebenso wie Tony Holiday, Rex Gildo, Bert, Chris Roberts, Jürgen Marcus und Bata Illic und Cindy. © Quelle: dpa

Sie selbst haben seinerzeit ein Jurastudium angefangen. Was war Ihr Lebenstraum?

Wir Kinder sind zu Hause mit viel Musik aufgewachsen, wir haben sehr viel gesungen und mit unserem Vater Hausmusik gemacht. Mit 14 wollte ich aus dem klassischen Bereich ausbrechen und in die Trivialkultur eintauchen, wie mein Vater immer mahnend sagte. Wir wuchsen ja in Erlangen auf, ich habe in den Sommerferien sechs Wochen lang in Möhrendorf auf einem Bauernhof gearbeitet und 70 Mark verdient. So konnte ich mir für 50 Mark eine Framus-Gitarre mit kleinen Lackschäden leisten. Die Firma, damals ein sehr bekanntes Instrumentenunternehmen, stammt aus dem Sudetenland und ließ sich nach dem Krieg in Bubenreuth nieder. Die haben damals in Franken eine richtige Begeisterung für Musikinstrumente entfacht.

So haben Sie die Trivialmusik lieben gelernt?

Ja! Elvis Presley, Ted Herold, ich fand diese Jungs und ihre Lieder richtig heiß. Das war endlich nicht nur Musik für die Ohren und fürs Gemüt – sondern für den ganzen Körper. Ich hatte überall Gänsehaut, als ich zum ersten Mal Elvis hörte. Solche Musik wollte ich auch machen. Also kaufte ich mir die Gitarre, stellte jedoch bald fest, dass ich kein sehr guter Gitarrist war, aber umso lieber an Melodien und an Songtexten herumbastelte. So bin ich zum Autor, zum Sänger und zum Komponisten geworden.

Lange Freundschaft mit Produzent Giorgio Moroder

Nach dem Abbruch Ihres Jurastudiums in West-Berlin sind Sie bald nach München gezogen und schlossen in den Sechzigerjahren Freundschaft mit dem italienischen Produzenten Giorgio Moroder, noch lange bevor dieser zum Discosuperstar wurde.

Ich erinnere mich gut, wie wir einmal an einem Song in seinem Studio arbeiteten und gerade draußen einen Kaffee tranken, als Giorgio, mit Kaffee und Zeitung in der Hand, sich zu uns setzte. Ich meinte etwas lästernd zu ihm: „Na, Giorgio, keine Lust zu arbeiten?“ Und er sagte: „Weißt du, ich habe gerade eine Produktion mit Donna Summer gemacht. Das wird ein Welterfolg.“ Und so kam es. (Holm stimmt „I Love to Love You, Baby“ an, Anm. d. Red.) Der Song war überall auf der Welt ein Monsterhit.

Ein bisschen sei er aus dem Ruhestand zurückgeholt worden, sagt Michael Holm. © Quelle: Bodo Schackow/dpa

Was Monsterhits angeht, müssen Sie sich nicht verstecken. „Mendocino“ war 1969 Deutschlands meistverkaufte Single.

Auf „Mendocino“ konnten sich damals wirklich alle einigen. Der Song war fast wie eine Volksbewegung. In jeder Kneipe, in die du gingst, lief aus der Musikbox „Mendocino“. Ich erinnere mich sehr gern an diese Zeit. Und ich denke, mein Publikum tut das auch. Musik ist sehr, sehr gut darin, Gefühle bei den Hörerinnen und Hörern wieder hochzuholen. Das heißt, du hörst ein altes Lied und fühlst dich wieder so wie vor 50 Jahren. Das schafft nur Musik, und das ist das Tolle an unserer Kunst.

Mendocino war und ist eine Hochburg für Hippies. Sie waren damals Mitte 20. Wie haben Sie es mit Flowerpower und freier Liebe gehalten? Mochten Sie den offenen Lebensstil?

Ja, natürlich. Die ganze Zeit war sehr frei, und wir hatten einen positiven Blick auf die Zukunft. Das Lebensgefühl, das wir in den Siebzigern haben durften, ist heute ja ein bisschen verschüttet und in Zeiten von Klimakrise und dem Krieg in der Ukraine eine kaum noch nachvollziehbare Erinnerung.

Rückkehr nach Mendocino Michael Holm, 1943 in Stettin als Lothar Bernhard Walter geboren, wuchs in Erlangen auf. In Berlin begann er ein Jurastudium, konzentrierte sich dann aber auf die Musik. Seit Anfang der 1960er-Jahre veröffentlicht er Platten, anfangs auch in einem Duo namens Die Missouris. Seinen musikalischen Durchbruch hatte Holm 1969 mit dem Stück „Mendocino“, in dem Jahr die meistverkaufte Single in Deutschland. Mit Songs wie „Barfuß im Regen“, „Ein verrückter Tag“ und „Tränen lügen nicht“ gehörte er Anfang der Siebzigerjahre zu den erfolgreichsten deutschen Schlagerstars. Einige von Holms Hits waren Coverversionen internationaler Stücke, doch der Sänger komponiert und textet auch eigene Stücke. Vor Kurzem hat der Musiker, der an diesem Wochenende 80 wird, gemeinsam mit Michael Kernbach seine Autobiografie geschrieben: „Rückkehr nach Mendocino“ (336 Seiten, 25 Euro) ist im Verlag Hoffmann und Campe erschienen. Zudem ist gerade das Album „Holm 80“ auf den Markt gekommen – modern produzierte Versionen seiner Hits, einige davon gesungen mit Duettgästen wie Otto Waalkes, Mickie Krause und Andreas Gabalier.

Sie sprachen von den „goldenen“ Siebzigern. Haben Sie diese Ära genossen?

Entschuldigung? (lacht) Selbstverständlich habe ich das. Ich war jung, und die Zeit war sehr viel unkomplizierter, längst nicht so von Zukunftsängsten belastet wie heute. Und München war damals die Musikstadt Nummer zwei auf der Welt, die Superstars aus England und aus New York kamen eingeflogen und feierten in den Diskotheken. Es kam vor, dass neben dir einer auf der Bank lümmelte, der aussah wie Keith Richards – und es war Keith Richards. Oder dass jemand neben einem gut aussehenden Lausbuben tanzte, der aussah wie Elton John – und es war Elton John. Freddie Mercury, David Bowie, sie alle vergnügten sich in den Siebzigern in München. Es entwickelte sich etwas, das man „The Sound of Munich“ nannte, das Flair war einzigartig auf der ganzen Welt.

In Ihrem Buch „Rückkehr nach Mendocino“ beschreiben Sie, wie einmal ein Groupie aus dem Kleiderschrank Ihres Hotelzimmers sprang.

Ja, und die andere lag im Bett. Ich weiß nicht, wie die in mein Zimmer gekommen sind. Ich sagte: „Wunderbar, ich will nur schnell duschen.“ Und da saß auch noch eine in der Badewanne.

War das eine übliche Situation in der damaligen Zeit?

Nein, in dieser Form ist mir das nur einmal passiert.

Geheime Liaison mit Ingrid Steeger

Sie haben den Avancen der weiblichen Fans jedenfalls nicht grundsätzlich widerstanden?

Nee, das habe ich nicht. Ich denke, man muss auch mal „Ja“ sagen. Ansonsten habe ich von meiner Mutter gelernt, dass ein Gentleman genießt und schweigt.

Über Ihre Liaison mit Ingrid Steeger berichten Sie aber in Ihrem Buch.

Ja. Das Tolle an unserer Beziehung war, dass wirklich niemand davon gewusst hat. Obwohl wir beide nicht unerfolgreich und unbekannt waren. Heutzutage würde das so nicht mehr funktionieren. Die sozialen Medien können keine Geheimnisse mehr wahren. Bei uns war das Privatleben wirklich noch privat.

Sie schreiben aber auch: „Heutzutage mag ich mir die Arbeitsatmosphäre im deutschen Showgeschäft in den Siebzigern kaum noch vorstellen.“ Sexismus, Homophobie und Mobbing seien allgegenwärtig gewesen.

Es war in Film, Funk und Fernsehen relativ breit verankert, dass dort Leute, Männer, die eine Leitungsfunktion hatten, sich teilweise sehr, sehr unangenehm aufführten. Auf der anderen Seite gab es auch Menschen wie Wim Thoelke, Hans Rosenthal oder Dieter Thomas Heck, die einen immer liebevoll, korrekt und mit Respekt behandelt haben.

Sie haben sich als Künstler immer wieder neu ausgerichtet. Nach dem Ende des Schlagerbooms haben Sie in den Achtzigerjahren das New-Age-Musikprojekt Cusco gegründet.

Wenn du als Künstler stehen bleibst, wirst du ganz schnell unglücklich. Du musst dich ändern, dich öffnen, dich weiterentwickeln. Da ich als Kind und Jugendlicher selbst Flöte gespielt hatte, träumte ich immer von einem Projekt mit Synthesizerflöte. Und wir hatten das Glück, dass wir 1986 die Musik zu einem japanischen Film über die Inka machen konnten, „Apurimac“ war der Titel, das Inka-Wort für „Flüstern der Götter“. In Amerika entstanden auf einmal Tausende von New-Age-Chill-out-Radiosender, das war ein Riesenboom. Alle liefen weiß gekleidet rum, zogen an einem fruchtigen Joint und sangen „Walla, Walla“.

Waren Sie auch so ein Freak?

Nein, ich bin immer bodenständig und sehr geerdet geblieben. Ich bin in Franken aufgewachsen, das darf man nicht vergessen. Ich habe aber auch nichts gegen ausgeflippte Leute.