Sängerin Katie Melua spielt Konzerte schwanger

Die georgische Sängerin Katie Melua hat ihre Tourne in Deutschland mit unübersehbarem Babybauch begonnen. Vor wenigen Tagen gab sie ihre Schwangerschaft auf Instagram bekannt. Auch schwanger performt sie auf der Bühne.

Katie Melua, georgisch-britische Sängerin und Songwriterin, tritt während eines Konzerts ihrer «A Summer in Germany» Tour auf. Erst vor wenigen Tagen hat Katie Melua ihre Schwangerschaft auf Instagram offiziell gemacht.

Halle. Mit unübersehbarem Babybauch hat Katie Melua (37) ihre Deutschland-Tournee am Freitagabend in Halle (Saale) gestartet. Die georgisch-britische Sängerin und Songwriterin hatte erst vor wenigen Tagen ihre Schwangerschaft auf Instagram offiziell gemacht. “Das wird meine erste Tour mit Babybauch sein!“, schrieb sie in einem Posting mit deutlich sichtbaren Babybauch.

Weitere Stationen ihrer „A Summer in Germany“-Tournee führen die Musikerin in den kommenden Tagen unter anderem nach Rostock, Görlitz und Bonn. Melua hatte 2004 ihren internationalen Durchbruch gefeiert.

