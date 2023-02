﻿Sängerin Shania Twain: „Optimismus wird größer, wenn du ihn teilst“

Hannover. Shania Twain, Sie sind in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Schon als Teenager haben Sie in Clubs gesungen, um Ihre Familie zu unterstützen. Denken Sie auch nach fast 30 Jahren Weltkarriere noch an diese harten Zeiten zurück?

Gott, ja natürlich. Ich weiß, was ich erreicht habe. Aber ich weiß auch, wo ich herkomme. Ich werde das auch nie vergessen. Besonders, wenn du eine Dokumentation über dein Leben machst, reist du unweigerlich in Gedanken tief zurück in deine Jugend. Es hat sich also gar nicht umgehen lassen, dass ich für „Not Just a Girl“ meine Vergangenheit besuche, inklusive auch mancher Erinnerungen, die ganz und gar nicht schön waren.

War es ein hartes Leben?

Es war ein Leben, in dem mir nichts in den Schoß gefallen ist. Ich habe um alles kämpfen müssen, sang als viel zu junges Mädchen viel zu spät abends in irgendwelchen Clubs, bis schließlich das Glück auf meiner Seite war. Ich hatte lange nichts, und plötzlich fühlte es sich 1995, als mein Album „The Woman in Me“ rauskam und sehr erfolgreich wurde, an, als läge mir die Welt zu Füßen. Das war schon eine gigantische Veränderung.

Ihre Jugend war auch von sexuellem Missbrauch durch Ihren Stiefvater geprägt, über den Sie 2011 in Ihren Memoiren „From This Moment on“ gesprochen haben. Und von dem Autounfall, bei dem Ihre Mutter und Ihr Stiefvater starben. Sie waren 22 und mussten sich von einem Tag auf den anderen um Ihre jüngeren Geschwister kümmern.

Das war unbegreiflich für mich und unendlich schmerzhaft. Um nun so ein persönliches Projekt anzugehen wie den Film „Not Just a Girl“, musste ich emotional bereit sein, mich diesem Trauma zu stellen. Dieser Zeitpunkt war während Corona gekommen. Ich hatte auf einmal alle Zeit der Welt, zu reflektieren und die Ereignisse meines Lebens, die glorreichen wie die niederschmetternden, zu verarbeiten und einzuordnen. Sowas erledigst du nicht schnell zwischen zwei Konzerten. Ich war dann sogar ein bisschen überrascht, wie viel Spaß es mir machte, mich der Zusammenfassung meiner Karriere und meines Lebens für diese Dokumentation zu widmen.

War es ein naheliegender Schritt, gemeinsam mit dem filmischen Rückblick auch das Album „Queen of Me“ in Angriff zu nehmen?

Absolut, das Timing ist nicht zufällig. Beide Projekte nahmen praktisch parallel Gestalt an. Gemeinsam haben sie, dass sie den Beginn eines neuen Abschnitts in meinem Leben markieren: eine Phase des Optimismus und der Tatkraft. Für mich hat diese Platte sogar etwas Triumphales.

Lieder zu schreiben ist eine Art Selbtstherapie

Was ein Song wie „Giddy up!“, mit dem das Album beginnt, deutlich unterstreicht.

Oh ja, „Giddy up!“ ist ein echter Volldampfsong. Eine Aufforderung, sich selbst in den Hintern zu treten. Das Stück geht sehr nach vorne und verbreitet gute Laune und Zuversicht.

Geht es Ihnen besser, wenn Sie fröhliche Songs schreiben?

Total. Mich hinzusetzen und mir glückliche Lieder einfallen zu lassen, ist meine Art der Selbsthilfe und der Selbsttherapie. Ich bin mir sicher: Optimismus wird größer, wenn du ihn teilst. Da ähnelt dieses Gefühl dem der Liebe. Und haben wir nicht alle gerade Liebe und Hoffnung sehr nötig?

Ihr Optimismus ist manches Mal im Leben herausgefordert worden. Sie waren an Borreliose erkrankt und konnten jahrelang nicht singen. 2008 haben Sie sich von Ihrem Mann und Songwriting-Partner, dem Musikproduzenten Robert John „Mutt“ Lange, getrennt. Hat es Ihnen oft geholfen, ein hoffnungsvoller Mensch zu sein?

Ganz ohne Frage. Ich bin ein Mensch, der immer nach einer Lösung sucht. Es gibt immer einen Weg. Mit Schwierigkeiten zurechtzukommen und mich anzupassen, das ist mein Charakter. Ich war verzweifelt, als ich nicht mehr singen konnte und lange vor der erlösenden Borreliose-Diagnose nicht feststand, woran das lag. Aber ich bin immer positiv geblieben. Ich bin auf Dauer nicht gut darin, durchzuhängen.

Lässt sich Resilienz lernen?

Ja. Mentale Stärke kannst du trainieren und verbessern. Mein liebstes Training ist natürlich das Songschreiben. Dabei kann ich mich herrlich in meiner Gedankenwelt verlieren, ohne ins Grübeln zu geraten. Das funktioniert auch dann, wenn ich in keiner so guten Verfassung bin. Musik ist meine natürliche Medizin. Sie baut mich auf.

Nur Ihre eigene Musik oder auch die von anderen?

Sowohl als auch. Wenn ich mich traurig fühle, mache ich am liebsten Abba an. Abba funktioniert immer. (lacht)

Hellt die Stimmung auf: Wenn Shania Twain traurig ist, hört sie zum Aufmuntern am liebsten Abba. © Quelle: dpa/Scanpix

Was ist die Botschaft Ihres Titelsongs „Queen of Me“?

Die stärkste und mächtigste Königin steckt in dir selbst. Ich fühle mich heute wohler in meiner Haut als jemals zuvor in meinem Leben. Mit diesem Album proklamiere ich mich selbst zur Regentin.

Woran liegt es, dass es Ihnen so momentan so gut geht?

Jedes Hindernis, das ich überwunden habe, hat mich selbstbewusster werden lassen. Ich schreibe schon immer meine eigenen Lieder, treffe meine eigenen Entscheidungen. Aber ich habe endlich begriffen, dass ich mich nicht rechtfertigen muss und dass meine Sorgen darüber, wie andere mich sehen oder beurteilen, überflüssig sind. Ich nehme mir heute die Freiheit heraus, genauso zu sein, wie ich bin und wie ich sein will.

Über eine Frau, die sich nicht von Männern einschüchtern oder beeindrucken lässt, haben Sie schon vor mehr als 20 Jahren in „That Don‘t Impress Me Much“ gesungen. Sind Sie schon immer eine Feministin gewesen?

Voll und ganz. „Queen of Me“ ist meine direkteste, klarste feministische Platte. Ich habe früher nie feministische Statements im klassischen Sinne abgegeben, aber in meiner Musik kam diese Haltung schon immer durch. Nur eben nicht bleischwer oder verbittert, sondern immer mit so einem augenzwinkernden Unterton. Auch dieses Album ist in erster Linie ein Spaßalbum. Ich sage, was ich sagen will, was aus meiner Sicht auch gesagt werden muss, aber immer mit Humor.

Um was für Träume geht es in „Waking up Dreaming“?

Darüber, die Lebensenergie zurückzugewinnen und das Beste aus diesem Leben zu machen. Unsere Träume, verbunden mit dem Schlaf, geben uns Kraft. Ich war immer ein verträumter Mensch. Als kreativer Mensch verbringe ich den Großteil meiner Zeit in meiner eigenen Vorstellungskraft und Fantasie. Ich liebe das. Diese Traumwelt ist unheimlich wichtig für mich. Ich bin Tagträumerin von ganzem Herzen.

In welchem Tagtraum schwelgen Sie denn in „Last Day of Summer“?

Dieses Lied ist ein Rückblick auf eine Jugendliebe. Es ist vielleicht mit 57 Jahren ironisch, auf dieses Alter zurückzublicken, doch das lag mir einfach auf der Seele. Was für ein schüchternes Mädchen ich damals doch war! Ich weiß noch, wie ich mit 17 den ganzen Sommer verbrachte, mich auf den ersten Kuss mit diesem einen, besonderen Jungen zu freuen, mir immer und immer wieder auszumalen, wie das wohl sein könnte, bevor überhaupt irgendetwas Romantisches passiert war. Und dann ist der Sommer auch schon wieder vorbei gewesen.

Hat Shania Twain für sich entdeckt: Auch Taylor Swift mag die Musik der Kanadierin. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Schwer zu glauben, dass Sie mal schüchtern gewesen sind.

Oh doch, ich war ein sehr zurückhaltendes Mädchen. Auch auf der Bühne war ich sehr lange sehr schüchtern. Das hat sich erst alles nach und nach gelegt. Meine extrovertierte Seite zu zeigen fiel mir lange Zeit nicht leicht.

Heute singen Sie in „Best Friend“ über eine beste Freundin oder einen besten Freund, mit der oder dem Sie sich gern nackig machen möchten. Wer ist diese Person?

Der Song ist noch so ein Blick zurück auf meine Teenagerzeit. Ich singe über eine dieser raren, bedingungslos vertrauensvollen Freundschaften, wie es sie nur selten gibt, vielleicht nur einmal im ganzen Leben.

Sie sind seit 2011 mit dem Schweizer Frédéric Thiébaud verheiratet. Er war zuvor der Mann Ihrer einst besten Freundin, mit der Sie wiederum Ihr Ex-Mann betrogen hatte.

Immer wieder gilt es festzuhalten, dass das Leben nicht in vorab festgelegten Bahnen verläuft. Es ist unvorhersehbar, aber das macht es doch auch schön. Und ja, mein Mann ist mein bester Freund, wir haben eine enge Bindung.

Ein Auftritt mit Harry Styles

Auf der Bühne allerdings haben Sie sich im vergangenen April beim Coachella-Festival mit einem anderen Mann blendend verstanden. Zusammen mit Harry Styles haben Sie Ihren Hit „Man! I Feel Like a Woman!“ gesungen. Wie kam es zu dem Duett?

Harry hatte mich gefragt, ob ich mit ihm singen möchte. Das war ein riesiges Kompliment für mich, natürlich habe ich sofort zugesagt. Der Auftritt hat uns beiden echt superviel Spaß gemacht. Seitdem sind wir Freunde. Ich finde Harry cool. Und ich finde cool, dass er ein Fan von mir ist.

Auch Taylor Swift hat Sie unlängst als eine große Inspiration bezeichnet. Die neue Generation ist gerade dabei, Sie frisch zu entdecken, oder?

Ist das nicht wundervoll? Mich motiviert es total, dass mich junge Menschen entdecken und feiern. In meinen Konzerten sind ganz viele Leute unter 30, das werden immer mehr.

Sie hatten 2018 Operationen an den Stimmbändern und klingen auf dem neuen Album, wenn man das so sagen kann, tatsächlich jünger als vorher. Machen Sie sich über das Älterwerden Gedanken oder sind Sie zeitlos?

Ich weiß nicht, ob ich zeitlos bin. Nach der Angst um meine Stimme und den langjährigen Behandlungen genieße ich es mehr denn je, wieder singen zu können. Wenn du diese Fähigkeit mal verloren hattest, und dann kehrt sie zurück, dann willst du sie nie wieder verlieren. Ich bin voller Energie und bis in die Haarspitzen gewillt zu zeigen, was ich draufhabe. Diese neuen Lieder, die vom Durchhalten, Überleben und dem Sich-selbst-Retten handeln, werde ich mit immenser Freude vortragen, das kann ich versprechen.

Ihr Sohn Eja ist 21 und will Musikproduzent werden. Was halten Sie davon?

Das ist doch toll, oder finden Sie nicht? Er entwickelt sich rasant, und im Moment ist er vor allem an seiner Unabhängigkeit interessiert. Er hat gerade gar keinen Bock darauf, dass seine Eltern ihm reinreden. Aber ich würde liebend gerne mit ihm arbeiten. Vielleicht gibt es ja eines Tages noch mal ein Twain-Lange-Album. (lacht)

"Queen of Me": Gerade ist das neue Album von Shania Twain auf den Markt gekommen. © Quelle: --/Universal Music/dpa

Shania Twain: Kanadierin in der Schweiz

Geboren 1965 in der kanadischen Provinz Ontario, wächst Shania Twain in prekären und instabilen Verhältnissen auf, macht Missbrauchserfahrungen und lernt früh, dass sie als Sängerin auf der Bühne am glücklichsten ist. Im Alter von 22 Jahren verliert sie ihre Mutter und ihren Stiefvater bei einem Autounfall, mit 30 gelingt ihr der Durchbruch zum Weltstar. Twain wird mit Songs wie „That Don‘t Impress Me Much“, „Ka-Ching“ oder „Forever and for Always“ zur erfolgreichen Countrysängerin. Sie übersteht eine langwierige Borreliose-Erkrankung und schafft 2017 ein Comeback. Nun legt sie mit dem starken Pop-Country-Album „Queen of Me“ überzeugend nach. Zudem gibt es eine aktuelle Netflix-Dokumentation über Shania Twain mit dem Titel „Not Just a Girl“.

Die Sängerin ist seit 2011 in zweiter Ehe mit dem Schweizer Nestlé-Manager Frédéric Thiébaud verheiratet. Seit Ende der 1990er-Jahre lebt sie am Genfer See. Sie liebe diese Landschaft, sagt die gebürtige Kanadierin. „Ich komme aus Ontario, das liegt im Osten bei den Großen Seen. Die Winter bei uns können harsch und unbarmherzig sein. Die Winter am Genfer See sind auch Winter, aber sie sind milder und weicher. In der Schweiz ist es nie zu kalt, um draußen zu sein.“ Sie gehe sehr gerne wandern in den Bergen – „und da wir direkt am See leben, verbringe ich im Sommer viel Zeit auf dem Boot“.