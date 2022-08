Oscar-Academy entschuldigt sich nach fast 50 Jahren bei Ureinwohnerin

1973 überließ Hollywoodstar Marlon Brando der Ureinwohnerin Sacheen Littlefeather die Oscar-Bühne, wo sie seinen Preis in seinem Namen ablehnte - und beißende Kritik am Umgang Hollywoods mit den Ureinwohnern äußerte. Dafür gab es auch Spott und Häme. Nun leistet die Oscar-Academy Abbitte. Dass es so lange dauerte, nimmt Littlefeather mit Humor.