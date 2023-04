﻿Schauspiel Kiel: Daniel Karasek bringt „Onkel Wanja“ auf die Bühne

Kiel. „Theater unplugged“ nennt Daniel Karasek die Stücke von Anton Tschechow (1860-1904). Weil es bei dem russischen Dramatiker zuallererst auf die Schauspielerinnen und Schauspieler ankommt. „Die sind ganz elementar in der Darstellung der Gefühle. Bei Tschechow ist man immer vielmehr mit dem psychologischen Gewebe als mit dem Äußeren beschäftigt.“

Nach „Drei Schwestern“ und „Kirschgarten“ hat sich der Generalintendant und Regisseur am Kieler Schauspiel jetzt „Onkel Wanja“ vorgenommen, zum zweiten Mal nach einer Inszenierung vor Jahren in Wiesbaden. Ein Lieblingsstück aus dem Tschechow-Repertoire nennt Karasek das 1896 entstandene Drama, zusammen mit Tschechows „Möwe“.

„Inhaltlich sowieso“, sagt er, „aber mich fasziniert auch die Kompositorik. Tschechow spielt die Themen ähnlich wie in einer Fuge durch.“ Verpasste Chancen, das kaputte Lebensglück, unerwiderte Liebe, das Hadern mit dem Leben in der zweiten Reihe. Den „Inbegriff des Alltagsscheiterns“ sieht Karasek in Wanja: „Deshalb kommt er uns so nah.“

Daran leidet nicht nur die Titelfigur, deren Welt aus den Fugen gerät, als der Schwager mit seiner viel zu schönen, viel zu jungen Frau aus St. Petersburg in die ländliche Idylle des von Wanja verwalteten Landguts einbricht. Daran leiden auch die anderen. Vom zynischen Arzt Astrow, der Wälder anpflanzt, um das Klima zu verbessern, bis zu Sonja und Elena, den beiden ganz unterschiedlichen jungen Frauen im Spiel.

Daniel Karasek schätzt die Prägnanz der Figuren in „Onkel Wanja“

„Das sind alles sehr prägnante Figuren“, sagt Karasek und ist froh, seine Idealbesetzungen dafür direkt im Ensemble zu haben. Mit Nina Vieten (Sonja) und Tiffany Köberich (Elena) ebenso wie mit Nikolaus Okonkwo in der Titelrolle: „Er bringt eine Frische ins Spiel und hat für den Wanja genau die richtige Schwere.“

„Szenen aus dem Landleben“ hat Anton Tschechow das Stück mit den feingesponnenen Beziehungsfäden überschrieben; und Lars Peter hat dafür einen „atmosphärischen Raum“ gesucht, der ganz bewusst offen lässt, ob es sich hier um ein Feriendomizil heutiger Tage oder vor hundert Jahren handelt. Claudia Spielmann hat sich für ihre Kostüme eine ähnliche Durchlässigkeit vorgestellt: „Die Kleidung soll ganz uneitel daherkommen.“

Dass Onkel Wanja in Tschechows feingesponnenem Kammerspiel die Hauptfigur ist, sieht Dramaturgin Kerstin Daiber gar nicht als ausgemacht: „Alle sind die Hauptfiguren“, sagt sie, „aber Wanja ist der, an dem sie sich abarbeiten. Er ist der Punching Ball für alle.“

Und nirgends habe er so viele unglückliche Liebende gesehen wie in „Onkel Wanja“, sagt Karasek und lacht. Die Leidenden haben eben auch ihre Komik. „Für die, die von außen darauf schauen auf jeden Fall“, sagt Kerstin Daiber, „aber es ist auch ein Spiegel. Und es ist schmerzvoll, den anzuschauen.“

www.theater-kiel.de: Premiere am 21. April, 20 Uhr, Schauspielhaus Kiel. Restkarten vorhanden an den Kassen in Oper und Schauspielhaus. Tel. 0431/901901