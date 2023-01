﻿Das lange Schweigen: Der Fall Teichtmeister und die Folgen

Ob Hollywood sich für das Erdbeben interessiert, das gerade die österreichische Film- und Theaterlandschaft erschüttert? Falls ja, dann hat der österreichische Kandidat „Corsage“ schlechte Karten beim Auslands-Oscar, der Mitte März vergeben wird. Der hochgelobte Film über Kaiserin Sisi steht plötzlich in Zusammenhang mit einem Fall von Kinderpornografie - und bei solchen Verbindungen schreckt Hollywoods Prominenz zurück, die sich seit mehr als fünf Jahren schwer damit tut, die Folgen der #MeToo-Debatte aufzuarbeiten.

Der Film von Regisseurin Marie Kreutzer ist eine ungewöhnliche Interpretation des Kaiserinnenlebens mit feministischem Ansatz. In der Rolle von Kaiser Franz-Joseph mit angeklebtem Backenbart und keinerlei Verständnis für die Sehnsüchte seiner Frau ist Florian Teichtmeister zu sehen. Der prominente (seit Kurzem: ehemalige) Burgtheater-Schauspieler Teichtmeister, bekannt auch aus Serien wie „Die Toten von Salzburg“, steht wegen des Besitzes von Kinderpornografie unter Anklage. Der Prozess gegen den 43-Jährigen soll am 8. Februar in Wien beginnen.

Nach Worten seines Anwalts Michael Rami bekennt sich Teichtmeister schuldig. „Er war im gesamten Ermittlungsverfahren geständig und hat immer mit den Behörden kooperiert“, so Rami. Laut Anklage hat der Verdächtige 58.000 Dateien mit pornografischen Darstellungen von Minderjährigen besessen, die teilweise unter 14 Jahre alt sind, beschafft aus dem Darknet. Das ist das Ergebnis einer Hausdurchsuchung vor eineinhalb Jahren.

Die beiden Fragen, über die nun nicht nur die Kino- und Theaterszene diskutiert, lauten: Wer wusste wann von Teichtmeisters Aktivitäten und verschloss lieber die Augen davor? Und: Darf ein Film mit diesem Schauspieler in quasi nationalem Auftrag um die Welt reisen und Österreich repräsentieren?

Wer in die Branche hineinhört, bekommt gesagt: Teichtmeisters kriminelle sexuelle Bildervorliebe sei ein offenes Geheimnis gewesen. Bereits vor eineinhalb Jahren, im September 2021, hatten österreichische Medien wie der „Standard“ und die „Kronenzeitung“ darüber berichtet - allerdings ohne die Nennung von Namen. Jedem sei damals aber klar gewesen, um wen es sich handelt.

„Vehement und glaubhaft“ bestritten

Das galt auch für das Burgtheater, bis vor wenigen Tagen Teichtmeisters Arbeitgeber. Dessen Leitung gab jetzt in einer Stellungnahme zu Protokoll: Man habe Teichtmeister bereits vor eineinhalb Jahren zum Gespräch gebeten. Er habe die Vorwürfe „vehement und glaubhaft“ bestritten.

Dabei ging es auch um Drogenmissbrauch und um Gewalt gegen seine damalige Partnerin, eine Grundschullehrerin, die Anzeige gegen Teichtmeister erstattet hatte. Sie hatte demnach auf seinem Handy Schnappschüsse von Jugendlichen gefunden, ergänzt um pornografische Kommentare. Teichtmeister soll auch selbst an Drehorten jugendliche Darsteller fotografiert haben. Vorwürfe gegen ihn hatte er nach Burgtheater-Angaben als einen haltlosen Racheakt seiner Partnerin dargestellt.

Das Theater habe damals „nicht auf Basis von Gerüchten, die sich nach Prüfung der Sachlage nicht erhärten lassen, arbeitsrechtliche Konsequenzen ziehen“ können, so die Direktion mit ihrem scheidenden Intendanten Martin Kušej. Das Haus habe von den Ermittlungsergebnissen und dem Prozess „mit großem Entsetzen“ aus den Medien erfahren. Ende voriger Woche wurde Teichtmeister mit sofortiger Wirkung gekündigt.

ORF streicht Filme mit Teichtmeister

Stücke mit Teichtmeister wurden abgesetzt, darunter das Zwei-Personen-Werk „Nebenan“ von Daniel Kehlmann, die Bühnenbearbeitung des gleichnamigen Films von und mit Daniel Brühl. Das Stück hatte Intendant Martin Kušej erst im vorigen Herbst selbst inszeniert.

Der Österreichische Rundfunk hat angekündigt, er werde keine Filme mit Teichtmeister mehr zeigen und auch keine weiteren produzieren. Wiener Kinos haben „Corsage“ aus dem Programm genommen.

Österreichischer Oscar-Beitrag: Florian Teichtmeister als Kaiser Franz-Joseph im Film "Corsage". © Quelle: Felix Vratny

In der aktuellen Folge von „Die Toten von Salzburg“, zu sehen im ZDF am 25. Januar, weilt der von Teichtmeister gespielte Ermittler Major Peter Palfinger praktischerweise auf Kur. Nur in einer 40 Sekunden langen Schlussszene wäre er zu sehen gewesen. Diese soll wohl aus dem Krimi herausgeschnitten werden. War der Verzicht auf Teichtmeister vor der Kamera reiner Zufall oder womöglich schon eine Vorsichtsmaßnahme der Produzenten?

Regisseurin ist „traurig und wütend“

„Corsage“ behält seinen Oscar-Kurs einstweilen bei. Regisseurin Kreutzer hat darauf verwiesen, dass die Dreharbeiten bereits seit Monaten abgeschlossen gewesen seien, als die Vorwürfe gegen Teichtmeister im Herbst 2021 publik wurden. Der Schauspieler habe dem Filmteam gegenüber später alles abgestritten.

Sie sei „traurig und wütend“, so die Regisseurin, „dass ein feministischer Film, an dem mehr als 300 Menschen jahrelang gearbeitet haben, durch die grauenvollen Handlungen einer Person so beschmutzt und beschädigt wird“. Gleichzeitig verweist sie aber auch darauf, dass die eigentlichen Opfer nicht Theater und Kino seien, sondern die missbrauchten Kinder und Jugendlichen auf den Internetvideos.

Erschrocken ist die Branche darüber, dass so viele offenbar Bescheid wussten, aber kaum jemand etwas unternahm. Das Burgtheater hat auf die geltende Unschuldsvermutung verwiesen. Arbeitsrechtsexperten haben unterdessen kritisiert, dass das Theater sich bei so schweren Anschuldigungen nicht mit Teichtmeisters Angaben allein hätte zufrieden geben dürfen. Die österreichische Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat eine Untersuchung eingeleitet, in der überprüft werden soll, wie die Informationen zwischen den Beteiligten geflossen waren.

Nur wenige wagten sich vor

Manche Kollegen und Kolleginnen Teichtmeisters am Theater und im Film fürchteten wohl rechtliche Konsequenzen, hätten sie sich von ihm distanziert. Nur ganz wenige wie etwa der Regisseur Sebastian Brauneis wagten sich schon vor eineinhalb Jahren vor, allerdings ohne den Namen Teichtmeister zu nennen. Er kannte den Schauspieler aus einer früheren Zusammenarbeit.

Bei zu viel Offenheit sind negative berufliche Konsequenzen nicht auszuschließen in einer Branche, in denen jeder jeden kennt und oftmals hierarchische Machtstrukturen herrschen. In Österreich werden inzwischen die Forderungen nach hürdenfreien Anlaufstellen bei Verdachtsmomenten laut. Ob sie in diesem Fall geholfen hätten? Am Set fanden schließlich keine sexuellen Straftatbestände statt.

Für den Oscar nominiert ist nicht Teichtmeister persönlich, sondern der Film „Corsage“ mit einer bravourösen Hauptdarstellerin Vicky Krieps. Wo also ist die Grenze zu ziehen zwischen der Verfolgung des Täters sowie dem Schutz der Opfer - und dem Kollateralschaden, den ein solcher Vorfall nach sich zieht?

Teichtmeister droht wegen des Besitzes der kinderpornografischen Abbildungen eine Strafe von bis zu zwei Jahren Haft. Sein Anwalt argumentiert, dass es sich um ein „rein digitales Delikt“ handele. Er befinde sich seit zwei Jahren in psychologischer Behandlung. Opferverbände haben darauf hingewiesen, dass Teichtmeister trotzdem Teil eines verbrecherischen Systems sei, das die Misshandlung Minderjähriger zur Voraussetzung habe.

Hollywood hatte im Fall Kevin Spacey 2017 zu einer radikalen Lösung beim Entführungsdrama „Alles Geld dieser Welt“ gegriffen. Dem Schauspieler werden Missbrauchsvorwürfe gegenüber Männern zur Last gelegt. Regisseur Ridley Scott schnitt Spacey wenige Wochen vor Kinostart komplett aus dem Film heraus und ersetzte ihn durch Christopher Plummer, ein einmaliger Vorgang in der US-Filmgeschichte. Spacey arbeitet bereits wieder an seinem Comeback. Bislang ist er zu keiner Strafe verurteilt worden. So konsequent ist die Trennung von einem Darsteller wohl selten vollzogen worden.

Für „Corsage“ kommt es inzwischen noch dicker: In Österreich machen Gerüchte die Runde, dass es einen anderen Schauspieler in dem Film gibt, dem sexuelle Übergriffe zur Last gelegt werden.

Am 24. Januar verkündet die Oscar-Academy ihre Shortlist mit den fünf Kandidaten für den Auslands-Oscar. US-Medien wie die Branchenzeitschrift „Variety“ haben inzwischen über die Geschehnisse rund um Teichtmeister berichtet. Sollte „Corsage“ auf der Oscar-Liste fehlen, hätte zumindest Hollywood das Problem elegant gelöst.