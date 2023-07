„Ted Lasso“ und „Herr der Ringe“: Hollywoodstars zeigen sich bei Schauspielerstreik

Los Angeles. Bekannte Schauspieler aus Film und Fernsehen haben sich am größten Arbeitskampf Hollywoods seit Jahrzehnten beteiligt. Der „Ted Lasso“-Darsteller Jason Sudeikis demonstrierte am Freitag gemeinsam mit anderen vor dem NBC-Gebäude in New York. Der „Herr der Ringe“-Schauspieler Sean Astin protestierte vor den Büros des Streaminganbieters Netflix in Los Angeles. Dort waren auch „Titanic“-Darstellerin Frances Fisher und der „Nanny“-Star Fran Drescher zu sehen. Letztere ist Präsidentin der streikenden Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists.

Der Freitag war der erste ganze Tag des Schauspielerstreiks. Parallel zu diesem gibt es einen Streik von Drehbuchautoren. Die Überschneidung ist die erste dieser Art in den USA seit mehr als sechs Jahrzehnten. Die Schauspieler streikten, nachdem Verhandlungen über einen neuen Vertrag mit Studios und Streaminganbietern gescheitert waren.

© Quelle: dpa

Schauspieler und Drehbuchautoren teilen sich die Sorge, dass Verträge nicht mit der Inflation mithalten. Zudem geht es ihnen um Tantiemenzahlungen, die sie nach der ersten Ausstrahlung ihrer Arbeit für die weitere Verwendung davon bekommen. Die Schauspieler- und die Drehbuchautorengewerkschaft wollen sich zudem vor der Verwendung künstlicher Intelligenz schützen, mit der ihre Leistungen in Film und Fernsehen nachgeahmt werden könnten.

„Wir werden von einer höchst gierigen Organisation betrogen“

Der Arbeitgeberverband der Film- und Fernsehproduzenten beklagte den Streik der Schauspieler. Dieser werde Tausende in Mitleidenschaft ziehen, die in Branchen arbeiten, die dem Filmgeschäft zuarbeiten, erklärte die Alliance of Motion Picture and Television Producers, der Branchenriesen wie Disney, Netflix und Amazon angehören.

Fran Drescher (von links), Vorsitzende der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, Nationaler Geschäftsführer und Verhandlungsführer der SAG-AFTRA, und Frances Fisher, Schauspielerin aus den USA, nehmen an einem Protest streikender Drehbuchautoren und Schauspieler vor dem Netflix-Studio teil. © Quelle: Chris Pizzello/AP/dpa

Drescher übte Kritik an den Produzenten. „Wir werden von einer höchst gierigen Organisation betrogen“, sagte Drescher, die in den 90er-Jahren in der Serie „Die Nanny“ ein Star war. Die Unternehmen argumentierten mit Armut und Verlusten, während sie ihren Bossen Hunderte Millionen Dollar zahlten, sagte sie.

Nicht nur Dreharbeiten betroffen

Während des Streiks dürfte es zur Gewohnheit werden, an Protestorten in New York und Los Angeles berühmte Oscar- und Emmypreisträger zu sehen. Der Streik betrifft 65.000 Mitglieder der Schauspielergewerkschaft. Verhandlungen waren nicht geplant. Ein Ende des Streiks war nicht in Sicht.

Nicht nur Dreharbeiten werden von dem Streik betroffen sein. Stars dürfen während des Streiks keine Werbung für ihre Arbeit mit persönlichen Auftritten machen. Sie dürfen auch nicht zu Auditionen oder Proben erscheinen. Dreharbeiten außerhalb der USA dürfen theoretisch weitergehen.

Bereits der Autorenstreik hat zum Stopp von Sendungen wie „Saturday Night Live“ geführt. Die Produktion von Serien wie „Stranger Things“ auf Netflix, „Hacks“ auf Max und „Family Guy“ auf Fox wurde ausgesetzt.

RND/AP