﻿Schauspielhaus Kiel: Was Rocko Schamoni über die Dummheit zu erzählen hat

Kiel. Eine professionell freundliche Stimme aus dem Off verkündet bedauernd den Ausfall sämtlicher Züge und Flugzeuge von Deutschland in den Rest der Welt und stellt allen Gestrandeten die Möglichkeit in Aussicht, den Schienenersatzverkehr über Kiel zu nutzen, wo zum Verweilen „eine Schrotthalle“ zur Verfügung stünde. „Als kleine Entschädigung für Sie tritt ein lustiger Hansel auf“, fügt die Stimme hinzu. „Hier ist Rocko Schamoni!“

Ein origineller Opener. Das Publikum im Schauspielhaus heißt den so Angekündigten mit warmem Applaus willkommen, der setzt sich an einen kleinen Tisch mit aufgeklapptem Notebook und meckert erst mal ein bisschen über die leeren Plätze im Saal. Davon gibt es zwar nicht allzu viele, aber ärgern tut es ihn doch. Ein bisschen jedenfalls. Schließlich hat der gebürtige Kieler, der in Lütjenburg aufwuchs, in der Landeshauptstadt quasi ein Heimspiel. Immerhin: „Es sind Leute in der Halle“, stellt er lachend fest - und die werden in den folgenden eineinhalb Stunden bestens unterhalten.

Im Schauspielhaus las Rocko Schamoni vor eingeschworener Fan-Gemeinde

Seine 14-tägig erscheinende Rolling Stone-Kolumne steht derzeit unter dem Motto „Dummheit als Weg“. Das Thema gehe jeden an, sagt Schamoni, schließlich hätten wir alle am meisten mit unserer eigenen Dummheit zu kämpfen. Verschiedene Arten von Dummheit hat der Musiker, Schriftsteller und Mitbegründer von „Studio Braun“ während seiner ausführlichen Studien an lebenden Objekten ausmachen können.

Als Kolumnist mischt er sich regelmäßig mit aufgeschlagenem Notizbuch unters Volk, etwa vor einem Einkaufszentrum in Neumünster. Hier zieht eine unfreundliche Kellnerin seine Aufmerksamkeit auf sich, deren lustloses „Wa?“ die Frage nach seiner Bestellung ersetzt, später ist es ein Vater, der seine Kinder anbrüllt.

Neben der individuellen nimmt Schamoni die Gruppendummheit ins Visier, darunter Männergruppen unter Alkohol, die allerdings nur dann unerträglich sind, wenn man selbst nicht dazugehört. Noch ausführlicher widmet sich der Wahl-Hamburger der Schwarmdummheit, zu der er unter anderem die Teilnehmer der jährlich in der Hansestadt stattfindenden Harley Days zählt.

Bei manchen Witzen kann sich Rocko Schamoni das Lachen selbst nicht verkneifen

So heftig wie deftig zieht er vom Leder über die „reichen alten Männer im Freiheitswahn“, die mit dem Lärm ihrer Maschinen nach Bewunderung heischten, haut reichlich drastische Mutmaßungen über deren vermeintliche körperliche Besonderheiten raus und während das Publikum sich lautstark amüsiert, kann er sich selbst das Lachen nicht verkneifen.

Das Florett ist Schamonis Waffe nicht, er hält es vielmehr mit der unzweideutigen Ansage. Sich selbst verschont er dabei nicht, schildert die eigene Blindheit bezüglich des fortschreitenden Alters oder einen völlig vertrottelten Auftritt in einem französischen Maklerbüro. Seinen Zuhörern bescherte er damit einen lustigen Abend - fürwahr ein lustiger Hansel.

