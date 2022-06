Lübeck. In Lübeck wurde das Programm des Schleswig-Holstein Musik Festivals 2022 im Februar vorgestellt. Die Veranstaltung finden Sie weiter unten im Video. Außerdem lesen Sie hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Ihren Besuch beim SHMF.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann findet das SHMF 2022 statt?

Vom 2. Juli bis zum 28. August. Eröffnet wird es traditionell in Lübeck, abgeschlossen in der Kieler Wunderino Arena. Neu ist in diesem Jahr, dass die Konzerte in der Regel bereits um 19.30 Uhr beginnen.

Wie viele Konzerte sind 2022 an wie vielen Orten angesetzt?

204 Konzerte, fünf „Musikfeste auf dem Lande“, zwei Kindermusikfeste und der Werftsommer werden in 123 Spielstätten an 65 Orten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und im Norden von Niedersachsen auf die Beine gestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wo gibt es neue Spielstätten beim Schleswig-Holstein Musik Festival?

In Kiel, wo der Konzertsaal im Schloss ja wegen der Sanierung ausfällt, sind das Casino der Stadtwerke Kiel, die Aula der Gelehrtenschule, das Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule, eine Industriehalle im Areal StrandOrt, die Universitätskirche und eine Open-Air-Fläche am Neufeldt Haus im Wissenschaftspark 2022 neu dabei. Erstmals ist das SHMF auf Gut Blumendorf bei Bad Oldesloe zu Gast. Mit dem Panoramadeck des Emporio-Hochhauses, dem Engelsaal, der Fabrique im Gängeviertel und dem Nochtspeicher kommen gleich mehrere neue Spielstätten in Hamburg dazu. Und in Lübeck feiern der Schuppen 9, die Carlebach-Synagoge und die St.-Gertrud-Kirche ihre SHMF-Premiere.

Wie kann man Karten für das SHMF 2022 bestellen?

Am 25. Februar begann der schriftliche Vorverkauf. Konzerttickets können auf www.shmf.de erworben werden. Auch die Ticketbestellung per Post (Kartenzentrale des SHMF, Postfach 3840, 24037 Kiel) oder Fax (0431-2370711) ist möglich. Am 11. März 2022 startete der telefonische Vorverkauf über die Tickethotline (0431-23 70 70). Mehr Infos dazu über www.shmf.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Video: Programm für das SHMF 2022

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Welche großen Namen der klassischen Musik hat das SHMF 2022 zu bieten?

Große Namen der Klassik sind etwa Igor Levit, Helene Grimaud, Martin Grubinger, Magdalena Kožena, Daniil Trifonov, Xavier de Maistre, Lucero Tena, Grigory Sokolov, Seong-Jin Cho, Sabine Meyer, Jan Lisiecki, Martin Stadtfeld, Elisabeth Leonskaja, Midori, Janine Jansen, Daniel Hope, Sol Gabetta, Bertrand Chamayou, David Orlowsky, Felix Klieser, Anastasia Kobekina, Maria Joao Pires, Avi Avital und Benjamin Appl.

Welche Orchester werden erwartet?

Erwartet werden das NDR Elbphilharmonie Orchester, die Prager Sinfoniker, die NDR Radiophilharmonie, das WDR Sinfonieorchester, das BBC Philharmonic, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und Anima Eterna Brugge. Darüber hinaus sind renommierte Ensembles wie der Balthasar-Neumann-Chor und das Balthasar-Neumann-Ensemble, das O/Modernt Chamber Orchestra,das Stegreif.Orchester, die Camerata Salzburg, das ensemble reflektor, The King’s Singers, Time for Three und das Schumann Quartett im Programm vertreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche bekannten Dirigenten stehen 2022 am Pult?

Namhafte Dirigenten wie Alan Gilbert, Krzysztof Urbanski, Andrew Manze, Thomas Hengelbrock, Pablo Heras-Casado, Adam Fischer und natürlich Christoph Eschenbach leiten die Orchesterkonzerte. Auch vielversprechende junge Dirigentinnen und Dirigenten sind vertreten: Ruth Reinhardt, Hugo Ticciati und Tarmo Peltokoski feiern ihr SHMF-Debüt.

Welche großen Namen hat das SHMF jenseits der Klassik zu bieten?

Festival-Highlights sind die Konzerte der Poplegende Tom Jones und des amerikanischen Jazzsängers Gregory Porter, die nun nach den coronabedingten Absagen 2020 und 2021 in Kiel und Neumünster auftreten.

Herausragende Künstlerinnen und Künstler anderer Genres sind auch Ute Lemper, Max Raabe, Gotz Alsmann, der Rapper Danger Dan, Revolverheld-Frontsänger Johannes Strate, der österreichische Komponist und Musiker Manu Delago, der Musiker und Gundermann-Darsteller Alexander Scheer sowie Max Mutzke. Bekannte Ensembles sind das Quartett Quadro Nuevo, die Indie-Swing-Band Marina the Kats, das Electropop-Duo ATNA mit der NDR Bigband und das Takeover! Ensemble mit dem Singer-Songwriter Joris und der Hip-Hop-Gruppe Fünf Sterne Deluxe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was bietet die Komponisten-Retrospektive?

Mit dem in Hamburg geborenen Komponisten Johannes Brahms will das SHMF in diesem Jahr die Reihe der Komponisten-Retrospektiven beschließen. In mehr als 85 Konzerten gewährt das Festival einen umfassenden und vielfältigen Einblick in das Brahms’sche Œuvre. Aufgeführt werden seine vier Sinfonien, Solokonzerte, Streichquartette, die „Ungarischen Tänze“, aber auch unbekanntere Werke.

Neben den Originalwerken stehen auch moderne Adaptionen seiner Musik im Fokus. Brahms‘ Leben und Schaffen sind Thema bei musikalischen Lesungen etwa mit prominenten Schauspielerinnen und Schauspielern wie Martina Gedeck, Axel Milberg, Christian Bruckner und Klaus Maria Brandauer.

Wer ist der Porträtkünstler beim SHMF 2022?

Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber ist der Porträtkünstler des Schleswig-Holstein Musik Festivals von 2022. Der 40-Jährige gilt als einer der talentiertesten Dirigenten seiner Generation. Geboren wurde er in der israelischen Großstadt Be'er Scheva, Nach dem Dirigier- und Kompositionsstudium in Jerusalem war er Assistent von Daniel Barenboim.

Heute ist er Chefdirigent des BBC Philharmonic und Erster Gastdirigent der Semperoper Dresden und übernimmt ab September 2022 die Leitung an der Volksoper in Wien. Auf den Festivalbühnen ist er nicht nur am Dirigentenpult zu erleben, sondern tritt unter dem Motto „Freundschaft“ in 14 Konzerten auch als Solist am Akkordeon, am Cembalo, am Flügel und in musikalischen Lesungen auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kommt das Festivalorchester zusammen?

Das Schleswig-Holstein Festival Orchestra, 1987 von Leonard Bernstein gegründet, setzt sich in diesem Jahr wieder aus rund 110 jungen Musikerinnen und Musikern zusammen, die sich in den Wintermonaten bei rund 30 Probespielen in Europa, Asien, Nord- und Südamerika qualifiziert haben. Sie absolvieren im Nordkolleg Rendsburg intensive Probenphasen mit den Dirigenten Omer Meir Wellber, Adam Fischer, Krzysztof Urbanski und Ludwig Wicki und natürlich Christoph Eschenbach als Principal Conductor und spielen elf Konzerte.

Welche Meister lehren in Lübeck?

Mit The King’s Singers, dem Cellisten Jens Peter Maintz, der Mezzosopranistin Brigitte Fassbaender und dem Geiger Donald Weilerstein kehren erstklassige Pädagogen zu den SHMF-Masterclasses zurück. Erstmals bietet der israelische Bratschist Amihai Grosz, Erster Solobratscher der Berliner Philharmoniker, einen Instrumentalkursus an.

Wer erhält den Leonard Bernstein Award?

Den mit 10 000 Euro dotierten Leonard Bernstein Award, gestiftet von der Sparkassen-Finanzgruppe, erhält in diesem Jahr Sean Shibe. Der 1992 in Edinburgh geborene Gitarrist englisch-japanischer Abstammung spielt nicht nur klassische Gitarre, sondern experimentiert auch mit Laute und E-Gitarre. Das Preisträgerkonzert findet am 19. August in Lübeck statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier werden die Musikfeste auf dem Lande gefeiert

An fünf Wochenenden öffnen die Gutsanlagen in Hasselburg, Stocksee, Emkendorf, Pronstorf und Wotersen wieder ihre Tore für die Musikfeste auf dem Lande. Das Publikum erwartet neben der Land- und Hofidylle ein abwechslungsreiches Konzertprogramm von etablierten Künstlerinnen und Künstlern wie auch von jungen Talenten.

Das bietet der Werftsommer auf der Kulturwerft Gollan

Am Wochenende vom 15. bis 17. Juli wird das Industriegelände der Lübecker Kulturwerft Gollan zur großen Open-Air-Bühne. Den Auftakt liefert die 19-jährige Hamburger Popsängerin Zoe Wees, die vor zwei Jahren mit ihrem Hit "Control" von der Schulbank aus in eine Weltkarriere startete. Zwischen den Konzerten kann sich das Publikum von innovativen und nachhaltigen Projekten, die sich verschiedenen gesellschaftlichen Themen widmen, inspirieren lassen und kulinarische Highlights aus der Region genießen.

Wie ist der finanzielle Rahmen des SHMF 2022?

Der vom Stiftungsrat genehmigte Haushalt beläuft sich auf rund 11,3 Millionen Euro. Das Land Schleswig-Holstein fördert die Veranstaltung mit 1,238 Millionen Euro. Verträge mit diversen Sponsoren sowie Spenden und Zuschüsse sichern die Finanzierung ab.