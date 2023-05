﻿Schon mal gehört? Wann Klauen in der Musik erlaubt ist – und wann nicht

Hannover. Was haben die Songs „Baby“ von Justin Bieber, „Hero“ von Enrique Iglesias und „Stand by Me“ von Ben E. King gemeinsam? Auf den ersten Blick recht wenig: „Hero“ ist ein Schmachtfetzen der früheren 2000er Jahre, später häufig genutzt auch als Trauer-Hymne der 9/11-Anschläge. „Baby“ (2010) ist ein Kindersong und einer der ersten Gehversuche eines erst 15-jährigen Teenie-Idols - und „Stand by Me“ hat ohne Frage die Popgeschichte der Sechzigerjahre mitgeschrieben.

Und obwohl all diese Songs so unterschiedlich, ihre Interpreten so divers, und die Epochen, in denen sie veröffentlicht wurden, völlig andere sind, so verbindet sie doch etwas ganz Essenzielles: die Akkordfolge.

„Ice Cream Changes“ werden diese miteinander harmonisierenden Töne auch genannt - woher der Name kommt, ist unbekannt. Manch einer nennt sie auch die „Stand by Me“-Akkorde - der Ben-E.-King-Song ist sicherlich einer ihrer bekanntesten Vertreter. Aber auch der Begriff „Doo-Wop Progression“ ist geläufig - in Anlehnung an das Genre der Rhythm- and Bluesmusik der Fünfzigerjahre, in denen sie erstmals häufig verwendet wurde.

Konkret beschreiben alle Begriffe die Akkordfolge C–Am–F–G oder transponierte Varianten davon. Neben den genannten Stücken sind sie in dieser oder ähnlicher Form auch in „Beautiful Girls“ von Sean Kingston zu hören, in „Bleeding Love“ von Leona Lewis, in „Complicated“ von Avril Lavigne und sogar in „Last Christmas“ von Wham!.

Warum „MMMBop“ wie „American Idiot“ klingt

Die „Ice Cream Changes“ sind aber nicht die einzige populäre Akkordefolge in der Popmusik, die jede Menge Hits hervorgebracht hat: C-G-A-Moll-F oder Varianten davon sind in Songs wie „Torn“ von Natalie Imbruglia, Kelly Clarksons „Stronger“ oder „Wrecking Ball“ von Miley Cyrus zu hören.

In der Pop-Punk-Musik sorgte zudem die Akkordfolge C-G-F-G für Millionenerfolge ohne Ende - dazu zählen nicht zuletzt der Blink 182-Hit „All the small Things“, aber auch Green Days „American Idiot“ und „MMMBop“ von den Hansons.

Dass sich bekannte Hits populäre Akkordfolgen teilen, ist somit grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Beinahe allerdings wären all diese Welthits in dieser Woche illegal geworden.

Wegweisendes Urteil um Ed Sheeran

Grund dafür ist ein Prozess gegen den britischen Musiker Ed Sheeran. Die Erben von Ed Townsend, dem Co-Autor des Marvin-Gaye-Hits „Let‘s Get It On“, hatten gegen den 32-Jährigen geklagt, weil sie ihre Urheberrechte verletzt sahen. Konkret soll Sheeran für seinen Song „Thinking Out Loud“ dieselbe Akkordverbindung samt Rhythmik verwendet haben wie Townsend im Jahre 1973 - konkret: D-Dur, fis-Moll, G-Dur, A-Dur. Nach Ansicht der Erben habe Sheeran damit ein Plagiat produziert, für das ihnen Geld zustehe.

Genau dazu kam es allerdings nicht - zum Glück, wie Branchenvertreterinnen und -vertreter sagen. Das Geschworenengericht in New York sprach den Musiker am Donnerstag frei. Sheerans Anwälte hatten zuvor argumentiert, Gaye und Townsend seien bei Weitem nicht die ersten gewesen, die diese Akkordfolge genutzt hätten. Als Beispiel führten sie etwa eine Reihe von Songs des nordirischen Musikers Van Morrison an, die lange vor „Let‘s Get It On“ geschrieben wurden.

Vor Gericht griff Sheeran Medienberichten zufolge sogar selbst zur Gitarre, um Richtern und Geschworenen zu beweisen, dass die beanstandete Akkordfolge kein Plagiat sei, sondern ein grundlegender Baustein der Popmusik - und daher nicht urheberrechtlich geschützt werden könne.

Fachleute sehen das Urteil als wegweisend. Hätte das Gericht anders entschieden, hätte dies die Musikbrache gehörig auf den Kopf stellen können. Mindestens aber habe es „einen abschreckenden Effekt auf die Art und Weise, wie Songwriter komponieren“ zur Folge haben können, warnte im Vorfeld der Jurist Joseph Fishman von der US-Universität Vanderbilt gegenüber Nachrichtenagenturen. Ed Sheeran selbst erklärte, er sei „erledigt“ gewesen, hätte das Gericht anders entschieden.

Erlaubt oder nicht? Das sind die Regeln beim Songwriting

Der Prozess um die einprägsamen Akkorde ist ein eher ungewöhnlicher Fall. Im Gegensatz zu Melodien und ihren Rythmiken ist die Anzahl an Akkordfolgen nämlich endlich - daher gelten sie als Allgemeingut. Und: Insbesondere Popmusik lebt von ihrer Einprägsamkeit, weswegen bestimmte Akkordfolgen, wie etwa die „Ice Cream Changes“ aber auch die Sheeran-Akkorde immer wieder verwendet werden.

Diskussionen und aufsehenerregende Urheberrechtsprozesse um Plagiate in der Musikbranche hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Nicht zuletzt deshalb, weil Urheberrechte in der Musikkomposition eine komplizierte Sache sind - und häufig die Bewertung des Einzelfalls über Recht und Unrecht entscheidet. Einige Beispiele:

Sampling spielt in der Diskussion immer wieder eine Rolle. Dabei werden Teile einer Originalaufnahme, etwa eine Drum, ein Basslauf, ein Vocal oder eine Violine, herausgeschnitten und in einem neuen Werk verwendet. Insbesondere in der Hip-Hop-Kultur, aber auch im Bereich der elektronischen Musik ist Sampling weit verbreitet: Die Synth-Hook des Songs „One More Time“ von Daft Punkt etwa stammt aus dem Song „More Spell on You“ von Eddie Johns. Das sogenanntespielt in der Diskussion immer wieder eine Rolle. Dabei werden Teile einer Originalaufnahme, etwa eine Drum, ein Basslauf, ein Vocal oder eine Violine, herausgeschnitten und in einem neuen Werk verwendet. Insbesondere in der Hip-Hop-Kultur, aber auch im Bereich der elektronischen Musik ist Sampling weit verbreitet: Die Synth-Hook des Songs „One More Time“ von Daft Punkt etwa stammt aus dem Song „More Spell on You“ von Eddie Johns. Die Band zahlte für die Verwendung Lizenzgebühren - grundsätzlich braucht es für das Sampling die ausdrücklichen Erlaubnis des Original-Urhebers. Allerdings gibt es auch Ausnahmen der Regel, nämlich dann, wenn die Musikfragmente beim Sampling so stark verändert werden, dass eine Wiedererkennung des Originals nicht mehr möglich ist. Produzent Moses Pelham bekam zuletzt vom Europäischen Gerichtshof in dieser Frage recht - er hatte sich vor mehr als 20 Jahren an einem Sample aus dem Song „Metall auf Metall“ von Kraftwerk bedient.

Für das Covern eines Songs braucht es in der Regel ebenfalls die Zustimmung des Original-Urhebers oder der -Urheberin. Würde also beispielsweise ein Produzent eine Techno-Version eines Marvin-Gaye-Songs mit neu eingesungenen Vocals erstellen wollen, so hätten in diesem Fall dessen Erben ein Wörtchen mitzureden. Ausnahmen gibt es aber auch hier, in eng definierten Sonderfällen: Wird das Originalwerk bei unverändertem Arrangement nur mit einem anderen Sänger neu vertont, während die Struktur exakt gleich bleibt, kann dies auch ohne ausdrückliche Erlaubnis möglich sein. Ob so ein Fall vorliegt, muss jedoch im Zweifel vor Gericht entschieden werden, sollte sich ein Urheber oder eine Urheberin beschweren.

Remixen eines Songs bedarf grundsätzlich der Zustimmung der Urheberinnen und Urheber. Hierbei werden Tonspuren des Original-Stückes übernommen und mit neuen Elementen zusammengesetzt. Dieses Stilmittel gilt laut Paragraf 23 des Urheberrechtsgesetzes als Bearbeitung, und diese ist zustimmungspflichtig. Ärger hatte es diesbezüglich im vergangenen Sommer gegeben: Der Erfolgshit „Miss You“ des Berliner Rave-Newcomers Southstar ist eigentlich ein Remix des Oliver-Tree-Hits „Jerk“. Southstar Daseines Songs bedarf grundsätzlich der Zustimmung der Urheberinnen und Urheber. Hierbei werden Tonspuren des Original-Stückes übernommen und mit neuen Elementen zusammengesetzt. Dieses Stilmittel gilt laut Paragraf 23 des Urheberrechtsgesetzes als Bearbeitung, und diese ist zustimmungspflichtig. Ärger hatte es diesbezüglich im vergangenen Sommer gegeben: Der Erfolgshit „Miss You“ des Berliner Rave-Newcomers Southstar ist eigentlich ein Remix des Oliver-Tree-Hits „Jerk“. Southstar hatte den Song ohne Zustimmung des Originalinterpreten auf Streamingdiensten veröffentlicht , ehe sein späteres Label Sony Music schließlich die Rechte klärte. Die Gesangsspur von Oliver Tree musste der Künstler dann entfernen - sie wurde durch eine neu eingesungene Vocalspur ersetzt.

Sounds oder bestimmte Stilelemente lassen sich im Normalfall nicht schützen. Benutzt ein Künstler oder eine Künstlerin eine ganz ähnliche Drum oder einen Synthesizer-Sound wie die Band Kraftwerk, jedoch mit anderer Melodie, dann hat die Band keinen Anspruch auf Urheberrecht. Insbesondere in der elektronischen Musik springen regelmäßig Produzentinnen und Produzenten auf bestimmte Stilelemente auf, weil sie gerade im Trend liegen. Ganze Subgrenres haben sich über die Jahre dadurch entwickelt. Konsequenzen befürchten müssen sie in der Regel nicht.

Übernahme einer Melodie ist im Normalfall nicht ohne Erlaubnis möglich, das regelt Paragraf 2 des Urheberrechtsgesetzes. Jedoch kommt es im Zweifel auf die Schöpfungshöhe des jeweiligen Werkes an. Diese kann sich etwa aus dem Aufbau der Tonfolgen und ihrer Rhythmisierung ergeben. Handelt es sich aber lediglich um ein paar aufeinanderfolgende gleiche Töne, sind Urheberrechtsansprüche unwahrscheinlich. Selbst der bekannte McDonalds-Jingle „Ich liebe es“, bestehend aus insgesamt neun Tönen, ist Dieist im Normalfall nicht ohne Erlaubnis möglich, das regelt Paragraf 2 des Urheberrechtsgesetzes. Jedoch kommt es im Zweifel auf die Schöpfungshöhe des jeweiligen Werkes an. Diese kann sich etwa aus dem Aufbau der Tonfolgen und ihrer Rhythmisierung ergeben. Handelt es sich aber lediglich um ein paar aufeinanderfolgende gleiche Töne, sind Urheberrechtsansprüche unwahrscheinlich. Selbst der bekannte McDonalds-Jingle „Ich liebe es“, bestehend aus insgesamt neun Tönen, ist nach Ansicht des Oberlandesgerichts München nicht urheberrechtlich geschützt.

Akkordfolgen sind - das ist durch das Sheeran-Urteil einmal mehr bestätigt - grundsätzlich nicht urheberrechtlich geschützt, sondern gelten aus den genannten Gründen als Allgemeingut.

Manche Gerichtsurteile überraschen

Entgegen dieser Grundsätze kommt es jedoch immer wieder zu aufsehenerregenden Streits zwischen Musikerinnen und Musikern, die selbst Fachleute überraschen. Als besonders prominenter und bis heute umstrittener Fall gilt der Rechtsstreit um den Song „Blurred Lines“. 2016 hatte Marvin Gayes Familie, die im aktuellen Prozess nicht beteiligt war, die Künstler Robin Thicke und Pharell Williams wegen Ähnlichkeiten zu Gayes Song „Got to Give it Up“ verklagt.

Dass allein die Klage überhaupt durchgekommen war, hatte viele Vertreterinnen und Vertreter der Musikbranche verwundert. „Blurred Lines“ bedient sich zwar einer ähnlichen Rhythmik wie „Got to Give it Up“ und der Basslauf ist mindestens davon inspiriert - jedoch spielt er nicht dieselben Töne. Auch die Akkordfolge unterschiedet sich im Laufe des Songs deutlich vom vermeintlichen Original. Dennoch verurteilte ein Gericht in Los Angeles die Künstler zu einer Zahlung von fast fünf Millionen Dollar wegen zu starker Ähnlichkeiten.

Pharell Williams äußerte sich später bestürzt über das Urteil: Es diskriminiere alle Kreativen, die etwas schüfen, das möglicherweise von etwas anderem inspiriert sei.

Die Branche atmet auf

In anderen Fällen entschieden Gerichte ganz anders: 2020 etwa verkündete ein Berufungsgericht in San Francisco den Sieg der britischen Rockband Zed Zeppelin. Der Vorwurf seinerzeit: Led Zeppelin habe die Gitarren-Anfangsakkorde des Songs von dem Lied „Taurus“ der US-Band Spirit aus dem Jahre 1968 abgekupfert.

Die „Starway to Heaven“-Urheber Jimmy Page und Robert Plant hatten die Vorwürfe seinerzeit als „lächerlich“ zurückgewiesen. Die musikalischen Elemente, die auch bei „Taurus“ auftauchten, seien in der westlichen Musik seit Jahrhunderten übliche Bausteine.

Genau das ist nun auch die Entscheidung im Fall Ed Sheeran. Für Hunderttausende Songschreiberinnen und Songschreiber bedeutet das Urteil in New York vor allem eines: aufatmen.