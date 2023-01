﻿Das Publikum entscheidet: Schirachs Gerichtsstück „Terror“ am Landestheater

2706 Verhandlungen in 117 Theatern in 31 Ländern – das ist im Jahr acht nach der Uraufführung am 3. Oktober 2015 die Bilanz von Ferdinand von Schirachs Gerichtsstück „Terror“, in dem das Publikum über den Ausgang entscheidet. Schuldig oder nicht schuldig ist nun in einer neuen Inszenierung die Frage am Landestheater.

Schleswig. Wie Schachfiguren sind sie auf der Bühne positioniert: Der Vorsitzende und seine Protokollführerin in der Mitte, die Zeugen dahinter auf der Wartebank, seitlich davor Anklage und Verteidigung. Aufstellung für die Gerichtsverhandlung, die am Landestheater im Slesvighus in Schleswig mit Ferdinand von Schirachs Stück „Terror“ über die Bühne geht.

Seit der Uraufführung 2016 gehört es zu den viel gespielten Stücken nicht nur am deutschsprachigen Theater, das juristisch-moralische Gedankenspiel des Bestseller-Autors. Rechtfertigt die drohende Katastrophe die Aussetzung der Prinzipien des Rechtsstaats? Darf einer 164 Menschen opfern, um 70 000 anderen das Leben zu retten? So wie es der Kampfpilot Lars Koch getan hat, der sich dafür nun vor Gericht verantworten muss.

In Schirachs „Terror“ fungiert das Publikum als Richter

Schirachs Theaterstück entwirft in seinem Theaterstück ein Dilemma, und das Publikum ist gefordert, Recht zu sprechen. Am Theater Kiel lief „Terror“ 2017 im Ratssaal; ein staatstragendes Ambiente, das Zuschauerinnen und Zuschauer deutlich einband in seine Aufgabe.

Am Landestheater in Schleswig vollzieht sich die fiktive Gerichtsverhandlung nun im kühlen Designer-Ambiente von Bühnenbildner Lars Peter, eher Vorstandsetage als Gerichtssaal: klare Form, helle Farben, einstellbare Bürostühle in Leder, auf denen sich die Zeugen erstmal einrichten müssen.

Regisseur Wolfgang Hofmann ist in seiner zurückhaltenden Inszenierung sichtlich bemüht, die Justiz und ihr Wirken in ihrer größtmöglichen neutralen Sachlichkeit darzustellen. Eine gewisse Statik ist dem Setting ohnehin eingebaut; die wirkt aber so nachhaltig, dass das aufgeladene Thema, die widerstreitenden Positionen und auch Schirachs mal erklärender, mal argumentativ wogender Text hier erstaunlich wenig Dramatik entwickeln.

Am Landestheater agieren die Schauspieler als Sprachrohre

Betont vorsichtig und zurückgenommen agiert Reiner Schlebergers im Erklärmodus festgefahrener Vorsitzender. Unter der Schutzhülle berufsbedingter Kontrolle lässt Tomas Ignacio Heises Bundeswehrpilot Koch einen Ansatz von Gefühl höchstens da erkennen, wo es um die herausgehobene Position der Kampfflieger und damit den möglichen Heldenstatus geht. Und Kristin Heil verpuppt die Zeugin, die im Flugzeug ihren Mann verloren hat, programmgemäß in Zorn und Trauer.

Dagegen wirkt der Offizierskollege im Zeugenstand, den Rene Rollin umständlich mit Stuhl und Aktentasche hantieren lässt, zwischen militärischer Pflicht und Eigensinn innerlich deutlich bewegter.

Die Schauspieler sind hier eher Sprachrohr und Funktionsträger, als dass sie Gelegenheit haben, in den Figuren auch einen Gefühlshaushalt sichtbar zu machen. Ausnahmen sind die Staatsanwältin und die Verteidigerin, die sich vorn auf der Bühne einen kleinen Zickenkrieg liefern. Man kennt das aus den Gerichtsserien in Kino und Fernsehen; aber sie hauchen dem etwas blutarmen Stellungskrieg auch Dynamik ein.

Meistens endet „Terror“ mit dem Urteil „nicht schuldig“

Aufmüpfig, raumgreifend und selbstgewiss vertritt Lucie Gieseler da die Sache ihres Mandanten, ganz Kämpferin für klare Kante und gesunden Menschenverstand. Beatrice Bocas Anklägerin dagegen lässt hinter dem Plädoyer für Menschenwürde und Rechtsstaat auch mal die nachdenkliche Selbstbefragung aufscheinen. Und ihre Spitzfindigkeiten öffnen den Raum zum Weiterdenken.

149 zu 98 fällt am Ende im Slesvighus die Entscheidung des Publikums zugunsten des Angeklagten und seiner eigenmächtigen Entscheidung – wie in den meisten der Verhandlungen seit Oktober 2015. „Übergesetzlicher Notstand“ lautet die juristische Begründung. Dass Schirach aber auch für die mögliche gegenteilige Entscheidung einen Alternativtext vorhält, zeigt: Die Frage stellt sich jedesmal neu.

