Scorpions-Hit „Wind of Change“ knackt eine Milliarde Youtube-Aufrufe

Der deutschen Rockband Scorpions wird eine besondere Ehre zuteil. Ihr Welthit „Wind of Change“ gehört nun dem sogenannten Billions-Club auf der Streamingplattform Youtube an, wie die Band bei Facebook bekannt gab. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt die Band, dass eine Milliarde Aufrufe ein „Meilenstein“ sei und bedankte sich bei allen Fans für die Unterstützung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut des Nachrichtenportals „T-Online“ knackte der Song am vergangenen Wochenende die magische Marke von einer Milliarde Aufrufen. Vor 13 Jahren wurde der Song auf der Videoplattform hochgeladen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anderer Songtext wegen Ukraine-Invasion

Der Frontmann der Rockband, Klaus Meine, schrieb die Ballade im Jahr 1989, wenige Monate vor dem Mauerfall. Das Lied avancierte schnell zur „Hymne der Wende“. Der Song handelt vom politischen Wandel in Europa in den späten 1980er-Jahren, als Glasnost und Perestroika den Kalten Krieg beendeten. Die Botschaft von „Wind of Change“: Alte Feindschaften sollten beendet werden und Ost und West wieder aufeinander zugehen. Damals wurde das Lied auch in Russland ein Erfolg. Staatschef Michail Gorbatschow lud die Scorpions in den Kreml ein.

Doch mit dem Überfall Russlands in der Ukraine änderte die Band, die 1965 noch unter dem Namen „Nameless“ gegründet wurde, eine Textstelle: Anstatt „Follow the Moskva / Down to Gorky Park“ heißt es nun „Now listen to my heart / It says Ukrainia“. Wie Klaus Meine einem ukrainischen TV-Sender in einem Interview erklärte, wolle er ein Statement setzen, „dass wir die Ukraine in dieser sehr schwierigen Situation unterstützen“.

Laut Youtube befinden sich derzeit rund 350 Songs im „Billions-Club“. Spitzenreiter mit etwa acht Milliarden Aufrufen ist „Despacito“ des puerto-ricanischen Sängers Luis Fonsi in Zusammenarbeit mit dem Rapper Daddy Yankee. Über fünf Milliarden Klicks kann Ed Sheerans „Shape of You“ verbuchen. Auch „See You Again“ von Wiz Khalifa in Zusammenarbeit mit Charlie Puth schaffte es über die Fünf-Milliarden-Grenze.

RND/sz