﻿Scorseses Western-Krimi und Sandra Hüller als KZ-Kommandantengattin in Cannes

Cannes. Die von roher Gewalt geprägte Kehrseite des American Dream auf die Leinwand zu bringen, gehört zum Markenzeichen von Martin Scorsese. Sein neuester Film „Killers of the Flower Moon“, starbesetzt mit Leonardo di Caprio und Robert de Niro, stellte in Cannes die wohl meist erwartete Premiere dar. Und sie wirft einen Blick auf das für Scorsese bislang unbekannte Terrain der amerikanischen Ureinwohner, in diesem Fall ein Reservat des Osage-Stammes. Auf deren Gebiet wurde 1897 Öl gefunden, das aus ihnen für kurze Zeit die Amerikaner mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen der USA machte.

Der Reichtum zog naturgemäß viel Gier und Missgunst an. So kam es zu einer bis heute nie ganz geklärten Mordserie, in der zwischen 20 und 100 Osage-Angehörige vergiftet, verbrannt oder hinterrücks erschossen wurden. Die örtliche Polizei sah tatenlos zu. Erst das von Edgar J. Hoover frisch gegründete FBI konnte zumindest einen Teil der Taten aufklären.

Scorsese wirft einen Blick auf das Terrain der amerikanischen Ureinwohner

Bei Scorsese spielt De Niro „Onkel“ Hale, der sich „King“ nennen lässt und ein Image als Sponsor der Osage-Menschen von sich geschaffen hat. Hinter der Wohltätigkeitsfassade aber arbeitet er ruchlos daran, deren Erbrechte an den Ölquellen durch Einheirat und Morde an sich zu bringen. Als leicht manipulierbarer Kriegsheimkehrer dient ihm dabei der von DiCaprio verkörperte Ernest Burkhart, dessen einfaches Gemüt leicht auszubeuten ist.

Hale dirigiert ihn in Richtung der Osage-Erbin Mollie (Lily Gladstone), in die sich Ernest tatsächlich verliebt. Die Liebe wird ihn nicht davon abhalten, an der Ermordung von Mollies Schwestern und Mutter mitzutun, aber sie bleibt das emotionale Zentrum des Films.

Die alte Garde in Cannes: Martin Scorsese (2. v.li.) mit seinen Hauptdarstellern (v.li.) Robert de Niro, Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio. © Quelle: IMAGO

Scorsese erzählt mit der Geste und dem Atem eines altmodischen Westerns, in dem wenige Gute mit einem Arsenal von „Bösen“ um den Aufbau einer Zivilisation ringen. Trotz herausragender Darsteller und bestem Willen gelingt es Scorsese jedoch nicht, die alte Voreingenommenheit des Westerns zu überwinden: Die Osage-Menschen bleiben Nebenfiguren, während im Zentrum De Niro und DiCaprio die Komplexität maskuliner Rohheit aufblättern dürfen.

Ein Porträt der Schlechtigkeit des Menschen ganz anderer Art ist Jonathan Glazers Auschwitz-Drama „Zone of Interest“. Der britische Regisseur steigt mit seinem lose auf Martin Amis’ gleichnamigen Roman beruhenden Film zum absoluten Favoriten auf die Goldene Palme auf.

Glazers Film beginnt mit idyllischen Aufnahmen einer badenden Familie an einem Fluss. Frisuren und Kleidung zeigen an, dass man sich in den 40er Jahren befindet, es wird deutsch gesprochen. Und dann sieht man, gleich hinter der schönen Villa der Familie, den berüchtigten Wachturm von Auschwitz, dazu Mauer und Stacheldraht des Konzentrationslagers. Doch der Blick der Kamera bleibt konzentriert auf das bürgerliche Idyll von Rudolf und Hedwig Höß, die ihre fünf Kinder in diesem „Paradies“ aufwachsen lassen.

Sandra Hüller spielt im ersten Palmen-Favoriten „The Zone of Interest“ die Hauptrolle

Sandra Hüller verkörpert diese Hedwig Höß als biedere, leicht grobe Hausfrau, die ihr Leben mit Angestellten und gelegentlichen Paketen von nebenan zu genießen weiß. Woher der Pelzmantel stammt, den sie da auspackt, blendet sie genauso aus wie den „Hintergrundlärm“ aus Schüssen und Schreien von jenseits des Zauns. Christian Friedel spielt den berüchtigten KZ-Kommandeur Rudolf Höß mit ähnlich gleichgültiger Nonchalance als den ganz auf seine Sekundärtugenden der Pflichterfüllung konzentrierten Funktionär des Todes.

Mit kalter Präzision führt Glazer vor Augen, was Kompartmentalisierung heißt, um sie an kleinen, bewussten Stellen aufzubrechen. Hedwig droht einer Angestellten mal durchaus kundig damit, die Asche ihrer Angehörigen verstreuen zu lassen. Als Rudolf beim Flussbaden auf ein Gebein stößt, muss hinterher aufwendig Desinfektion betrieben werden.

Der inzwischen fast banalen These von der Alltäglichkeit des absolut Bösen, dass auch Massenmörder liebende Familienväter waren, stellt Glazer mit seinem eiskalten Blick etwas entgegen. Vor allem auch dank einer herausragenden Filmmusik von Mica Levi sorgt „The Zone of Interest“ für eine nachhaltige Irritation und Verstörung.

KN